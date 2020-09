Al via un nuovo weekend per i 12 segni zodiacali. Scopriamo come andrà in particolare la giornata di venerdì 25 settembre. Di seguito l'Oroscopo e le stelle con le previsioni astrologiche su amore, lavoro e salute dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni del giorno 25 settembre

Ariete: in campo sentimentale è probabile che nascano delle complicazioni, non mancheranno polemiche da saper gestire. Nel lavoro se ci sono delle questioni importanti da affrontare, riuscirete a farlo al meglio.

Toro: la giornata inizia in modo favorevole, con Giove e Saturno dalla vostra parte. In amore vivrete dei momenti interessanti e potrete chiarire situazioni rimaste in sospeso.

A livello lavorativo ci sono dei cambiamenti da affrontare, ma per voi potrebbe non essere semplice.

Gemelli: in campo professionale potrete fare dei passi avanti, qualcosa si sblocca anche a livello finanziario. In amore chi è in cerca dell'anima gemella farà delle conoscenze.

Cancro: in campo lavorativo in questa giornata potrete riuscire a risolvere dei conflitti. Per quel che riguarda il settore sentimentale con la luna dissonante potreste vivere dei momenti di disagio.

Leone: è possibile che viviate dei momenti di tensione in questa giornata, nel lavoro alcune questioni non saranno semplici da gestire. Per quel che riguarda il campo sentimentale momento di ripresa.

Vergine: nella giornata di venerdì 25 settembre i nati sotto il segno della Vergine potrebbero ottenere delle buone conferme a livello professionale.

In amore cercate di non essere polemici.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali

Bilancia: giornata sottotono, cercate di non strafare soprattutto nel lavoro. Per quel che riguarda l'amore, qualcuno potrebbe farvi innervosire, provate a riflettere prima di esporvi.

Scorpione: in campo amoroso se ci sono delle questioni da affrontare fatelo al più presto.

Per quel che riguarda il settore professionale ci sono novità in arrivo. A livello salutare è un momento di ripresa, non mancherà energia.

Sagittario: la mattinata sarà favorevole a livello sentimentale, potrete fare anche un incontro interessante. Per quel che riguarda il settore lavorativo cercate di impegnarvi al meglio se desiderate portare avanti i vostri progetti.

Tenete sotto controllo lo stress.

Capricorno: per i nati sotto questo segno la giornata sarà positiva In amore grazie a Luna e Giove favorevoli. Se ci sono delle problematiche riuscirete a risolverle. A livello lavorativo sarà possibile fare anche dei nuovi accordi.

Acquario: nel lavoro dovrete sfruttare le vostre energie per arginare le problematiche con i collaboratori e portare avanti le vostre iniziative. A livello sentimentale è il momento giusto per riflettere riguardo al vostro rapporto di coppia.

Pesci: i nati sotto l'ultimo segno zodiacale vivranno questa giornata con maggiore serenità rispetto alle giornate precedenti. Bel momento in amore anche per fare degli incontri. Nel campo professionale vi sentite più creativi.