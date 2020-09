La settimana che va dal 28 settembre al 4 ottobre presenta, sul piano astrologico, i seguenti aspetti: Venere viaggerà dall'orbita del Leone alla Vergine, nel frattempo Plutone, Giove e Saturno sosteranno in Capricorno. Marte continuerà il domicilio in Ariete, così come Urano proseguirà il proprio moto in Toro. In ultimo, Nettuno rimarrà stabile nel segno dei Pesci, così come Mercurio permarrà in Scorpione.

Oroscopo settimanale favorevole per Leone e Scorpione, meno roseo per Pesci ed Ariete.

Lavoro sottotono per l'Ariete

Ariete: lavoro sottotono. Nettuno, Marte e Plutone potrebbero non rendere facile lo svolgimento delle faccende professionali, in quanto i nati Ariete saranno alle prese con un controproducente mix di confusione ed irruenza.

Toro: apatici. La voglia di mettersi in gioco sul versante lavorativo avrà buone chance di venir meno in questa settimana, perché il primo segno di Terra prediligerà trascorrere il suo tempo nel focolare domestico, tra coccole ed affettuosità con le persone care. Fine settimana di probabili brevi viaggi romantici.

Gemelli: mondani. Malgrado il weekend risulterà zeppo di nervosismi, i nativi potranno presumibilmente sulle restanti cinque giornate dove il focus sarà perlopiù orientato verso la mondanità, sia con il partner che con le storiche amicizie.

Cancro: amore sotto esame. Sino al 1° ottobre i nati del segno potrebbero analizzare, con piglio autocritico, superficialità ed errori commessi nelle faccende di cuore durante l'ultimo periodo, riuscendo a capire come raddrizzare il tiro nel prossimo futuro.

Innovazioni per lo Scorpione

Leone: lavoro in pole position. Settimana col vento in poppa nelle vicende professionali quella che parrà prospettarsi per il secondo segno di Fuoco, in quanto godranno dell'attenzione ai dettagli (Mercurio in Scorpione) unita ad una necessaria organizzazione (Venere in Vergine).

Vergine: flirt. Le nuove conoscenze che i nati della Vergine faranno, con ogni probabilità, nella seconda metà della settimana avranno buone possibilità di divenire coinvolgenti flirt d'inizio autunno. Passione a mille nel weekend, con la congiunzione Luna-Venere di Terra.

Bilancia: acquisti. Durante la prima parte della settimana, i nati del segno potrebbero concedersi delle gratificanti sessioni di shopping, dove faranno compere inerenti perlopiù all'arredamento del focolare domestico.

Qualche attenzione in più, invece, sarà necessaria sabato e domenica quando al lavoro potrebbe verificarsi qualche fastidioso intoppo.

Scorpione: innovativi. Le idee vincenti di cui potranno presumibilmente disporre i nati Scorpione in questa settimana, strizzeranno l'occhio all'innovazione ed una volta attuate, lasceranno la concorrenza qualche passo indietro.

Relax per l'Acquario

Sagittario: finanze flop. Semaforo acceso sul rosso per quanto riguarda il bottino economico di casa Sagittario, falcidiato da alcune spese ingenti fatte dai nativi nei mesi estivi. Durante il Novilunio in Ariete (1° ottobre) sarà bene evitare qualsiasi forma di investimento economico.

Capricorno: destabilizzati. Adesso che anche Saturno tornerà in moto diretto, i nati del segno saranno chiamati a metabolizzare i continui cambiamenti affrontati nell'ambiente professionale, in modo da capire le motivazioni della loro recente destabilizzazione in tal senso.

Acquario: relax. Sebbene il lunedì sarà smart, con la Luna nel segno, il resto della settimana lo sarà un po' meno, difatti alcuni nativi sceglieranno di staccare la spina dalla quotidianità e concedersi ampi spazi di relax, per ricaricare le pile mentali e fisiche.

Pesci: fuori fase. Anche questa settimana potrebbe risultare controversa in casa Pesci, a causa delle numerose avversità planetarie, che renderanno particolarmente ostico "cavare un ragno dal buco" dalle vicende professionali.