Il mese di settembre sta per volgere al termine. Scopriamo come si conclude il periodo per i 12 segni zodiacali. Di seguito l'Oroscopo e le stelle per la giornata di martedì 29 settembre con amore, salute e lavoro per i segni dall'Ariete ai Pesci.

Astrologia del giorno per tutti i segni

Ariete: in amore giornata che vi vede più tranquilli. C'è più voglia di stare accanto alla persona amata. Nel lavoro più ci si avvicina alla fine dell'anno, più le cose vanno meglio. Ottimo recupero.

Toro: per i sentimenti le storie che nascono in questi giorni sono da valutare con attenzione. Nel lavoro al momento non si può pretendere troppo, meglio accontentarsi di quello che arriva.

Gemelli: a livello sentimentale non mancherà qualche polemica in merito a una storia.

Nel lavoro vi sentite stanchi, per questo motivo meglio evitare di fare troppo per non sbagliare.

Cancro: in amore occorre ritrovare un po' di equilibrio. Se una persona vi interessa, però, non perdetevi d'animo. A livello lavorativo alcuni risultati tarderanno ad arrivare, ma non per questo non riuscirete a ottenere quello che volete.

Leone: per i sentimenti non manca l'energia in questa giornata. Nel lavoro gli incontri potranno essere per voi importanti. Attenzione solo a non fare una scelta azzardata.

Vergine: a livello amoroso Luna in opposizione creerà tensione nelle coppie. Qualche questione rimasta in sospeso andrebbe gestita con molta attenzione. Nel lavoro mancherà un po' di concentrazione.

Previsioni e oroscopo del 29 settembre: la giornata

Bilancia: per i nati sotto questo segno zodiacale situazione più tranquilla grazie a Venere favorevole. Nel lavoro se avete voglia di proporre una nuova idea, le opportunità non vi mancheranno.

Scorpione: a livello amoroso situazione di disagio da superare.

Se una storia è in crisi da tempo, sarà però più semplice ripartire. A livello lavorativo c'è la necessità di ritrovare stabilità, dovete recuperare.

Sagittario: per i sentimenti è arrivato il momento di capire quali sono le vostre priorità. È necessario parlare con la persona che sta al vostro fianco.

Non mancherà qualche dubbio da risolvere. Nel lavoro non mancano le opportunità, dovete solo evitare di andare incontro a complicazioni.

Capricorno: a livello sentimentale giornata a metà, con la mattina più interessante del pomeriggio. Arriveranno maggiori occasioni. Nel lavoro, se avete vissuto un rallentamento o una crisi, quello in arrivo sarà un momento interessante.

Acquario: a livello amoroso le coppie che hanno avuto problemi di recente devono stare attente. Nel lavoro, se avete un'attività che lo permette, potreste fare qualcosa di nuovo, avere più campo di azione.

Pesci: in amore, con la Luna favorevole, non mancheranno le emozioni. Non avete più quello stato di agitazione degli ultimi giorni.

Nel lavoro, se dovete fare delle richieste questo è il momento opportuno. I nuovi incontri sono utili.