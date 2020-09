L'Oroscopo Celtico del weekend dal 2 al 4 ottobre assocerà a ciascun segno zodiacale un albero, individuando anche i transiti planetari che l'astrologia tradizionale identifica. L'amore e la fortuna avvolgeranno tutti i simboli zodiacali alle prese con le faccende del cuore previste nel weekend. Gli alberi, con i loro influssi benefici che da sempre rappresentano la vita dalle radici alle fronde, elargiranno splendide emozioni, riassunte nelle previsioni astrali segno per segno.

Gli influssi degli alberi nell'oroscopo celtico di inizio ottobre

Ariete: l'albero del Corniolo veglierà sulla vostra vita, elargendo grande indipendenza.

Sarete insofferenti a qualsiasi tipo di costrizione e Luna nel segno venerdì, rafforzerà il dinamismo di Marte, garantendo un modo di amare impulsivo e passionale. Sia voi single che voi in coppia vivrete l'amore con un'immediatezza che farà desiderare di ottenere tutto e subito. Si prevederanno belle situazioni amorose, ma questo albero consiglierà di mitigare un po' l'impetuosità, confrontandovi con il partner e approfondendo anche uno scambio intellettivo.

Toro: l'albero del Pioppo regalerà grande fiducia in voi stessi. Così in amore, assumerete una posizione da leader e sarete fermi sulle decisioni prese. I transiti planetari potenzieranno questa vostra forza che non ammetterà mezze misure.

In amore, voi single ricercherete una persona forte e intelligente come voi. Mercurio vi renderà un po' ombrosi e introversi, ma la nuova posizione di Venere in Vergine domenica farà riprendere quota all'amore. L'albero del Pioppo consiglierà di mettervi un po' in discussione, con maggiore umiltà.

Gemelli: l'albero del Frassino farà affrontare nuove sfide in modo coraggioso e avvincente.

Le emozioni si concentreranno in voi e saliranno a galla, regalando grande creatività in amore. Nulla potrà ostacolare l'attuazione dei vostri progetti amorosi e Luna sarà complice venerdì, caricandovi di energia dinamica e passionale. Dovrete cercare di investirla al meglio, per consolidare i sogni amorosi con successo.

Cancro: l'albero del Melo garantirà maggiore contatto con la natura e sarete molto carismatici, aperti alle amicizie e al dialogo. Questo albero metterà in guardia dal non essere troppo soggetti all'approvazione altrui. Sarete ottimi compagni di vita in coppia, anche rasentando un'ingenuità che potrebbe diventare pericolosa per voi single. Sabato attenzione a Luna e Urano dissonanti che potrebbero innervosire gli animi. ma non dovrete temere oltre, poiché già domenica Venere sarà dalla vostra parte.

Leone: l'albero del Cipresso farà rifuggire la solita routine, in modo bizzarro e fantasioso. Sarete stravaganti e fantasiosi in amore, ma piuttosto superficiali. Questo albero punterà un riflettore sulla voglia di ricercare cambiamenti capaci di introdurre novità più eccitanti, ma attenzione a non essere troppo materialisti e insensibili all'amore.

Venere in Leone riscalderà i cuori e venerdì sarà in sinergia con Luna, acuendo il desiderio di stare al centro dell'attenzione. Sarete molto sensuali e dinamici, attenzione solo a domenica un po' nervosa per la sfera affettiva.

Vergine: l'albero del Pino sprigionerà grande capacità organizzativa e concretezza. Sarete piuttosto razionali in amore, ma dovrete lasciarvi andare alle emozioni soprattutto domenica, quando Venere entrerà nel segno. L'astro dell'amore prometterà splendide sensazioni, tutte da vivere con slancio e partecipazione sia voi single che voi in coppia. Questo albero veglierà sugli affetti e smorzerà ogni tipo di pignoleria.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: l'albero del Nocciolo produrrà maggiore serenità in coppia e armonia in amore.

Attenzione però a miscelare bene un modo di pensare troppo testardo, che potrebbe salire a galla all'improvviso e in modo dirompente. Marte in opposizione vi renderà piuttosto nervosi, ma questo albero mitigherà il tutto regalando maggiore pazienza e facendovi aprire all'amore in modo più equilibrato.

Scorpione: l'albero del Noce per voi amici dello Scorpione, produrrà emotività e grande sensibilità. In amore, sarete leali e altruisti. Mercurio nel segno rafforzerà un'apertura all'ascolto che vi renderà ottimi consiglieri. La passionalità non mancherà per voi in coppia, anche se dovrete introdurre nuovi stimoli amorosi per rivoluzionare la solita routine capace di produrre apatia. Venere domenica splenderà per voi e introdurrà belle novità in ambito sentimentale.

Sagittario: l'albero del Fico prometterà sensazioni intense. Sarete anche molto creativi e fantasiosi in amore, apprezzando il bello intorno a voi. Attenzione a tenere a bada una certa vulnerabilità che potrebbe rendervi fragili e poco competitivi. Domenica Venere sarà in dissonanza e potrebbe produrre noie in amore, ma Marte contrasterà il tutto elargendo maggiore dinamismo.

Capricorno: l'albero dell'Abete vi renderà tenaci e battaglieri. Sensibili e coraggiosi al tempo stesso, vi aprirete ai cambiamenti con audacia. Gli astri nel segno acuiranno una ricettività che avvierà evoluzioni interiori profonde. Sarete comunque molto fantasiosi. Via libera all'amore soprattutto nella giornata di domenica, dove Venere regalerà splendide emozioni e nuovi incontri fortunati.

Acquario: l'albero del Cedro farà consolidare gli obiettivi tenuti in cantiere, con grande determinazione e grinta. Sarete molto carismatici, addirittura estremi nei confronti dell'amore. Quasi temerari, sarà doveroso per voi stare al centro dell'attenzione e diventare i protagonisti indiscussi del palcoscenico amoroso. Dovrete puntare tutto sulla giornata di domenica, dove Venere finalmente romperà l'opposizione e illuminerà il vostro orizzonte sentimentale.

Pesci: l'albero del Salice farà vivere l'amore in modo più leggero e fantasioso. Perché non organizzare allora uno splendido weekend a stretto contatto con la natura? Così voi in coppia potrete vivere bei momenti a due soprattutto domenica, grazie a Luna in Toro che potenzierà la passionalità.

Voi single viaggiando potreste favorire nuovi incontri promettenti per la sfera sentimentale.