L'oroscopo di venerdì 2 ottobre prevede una certa simpatia e comprensione per i nativi sotto il segno della Bilancia, che potranno contare sul Sole e su Venere in posizione favorevole, mentre Ariete potrà contare su tante energie e un ottimo umore. Cancro potrebbe essere un po’ timido, mentre Scorpione riuscirà a sciogliere qualche nodo dal punto di vista sentimentale. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo di venerdì 2 ottobre 2020 per tutti segni zodiacali.

Previsioni oroscopo venerdì 2 ottobre 2020 segno per segno

Ariete: oroscopo della giornata di venerdì che vi farà venire in mente proposte creative e molto appetibili dal punto di vista sentimentale, soprattutto per compiacere la vostra anima gemella.

Se siete single approfittate di questo periodo per conoscere nuove persone. Per quanto riguarda il settore professionale se mostrate la vostra aggressività otterrete qualche piccola soddisfazione, ma i colleghi potrebbero non essere così contenti nei vostri confronti. Voto - 7+

Toro: previsioni di venerdì che vedranno alcuni pianeti in opposizione che potrebbero confondervi le idee. Dal punto di vista sentimentale sarà inutile preparare dei discorsi preconfezionati, perché il partner vi coglierebbe subito di sorpresa e rischiereste delle pessime figure. Se siete single lasciate correre coloro che non si sono dimostrati leali nei vostri confronti. In ambito lavorativo potreste essere un po’ incostanti e forse dovreste cambiare metodo.

Voto - 6+

Gemelli: oroscopo di venerdì 2 ottobre che prevede la Luna, il Sole e Venere tutti in posizione favorevole, perfetti per avere una relazione sentimentale soddisfacente sotto diversi punti di vista. La vostra relazione infatti sta andando proprio come volevate e questo vi elettrizza. Se siete single sarete in grado di sciogliere qualche nodo.

Per quanto riguarda il lavoro ci saranno tante mansioni da svolgere in questo momento, e dovrete impegnarvi molto per venirne a capo. Voto - 7,5

Cancro: soprattutto voi single in questa giornata potreste essere in difficoltà secondo l'oroscopo, causa un po’ di timidezza. Prendetevi solo qualche momento per fare un po’ di mente locale e sconfiggere questa timidezza.

Se invece avete una relazione fissa e avete qualcosa da dire al partner, dovete trovare il momento migliore. Per quanto riguarda il lavoro agire a volte è la soluzione migliore, ma meglio se fatto con calma. Voto - 6,5

Leone: periodo molto convincente secondo l'oroscopo, anche se da domani Venere passerà nel segno della Vergine. Il vostro desiderio d'amore è molto forte al momento, e sarà difficile da sfaldare in questo periodo. Se siete single se qualcosa non va secondo i piani, cercate di raddrizzare la mira e tornare in carreggiata. Per quanto riguarda il settore professionale non è detto che tutti condividano le vostre idee, quindi meglio consultarvi meglio con i colleghi e se necessario raggiungere dei compromessi.

Voto - 7,5

Vergine: con il partner sarà il caso di lasciarsi andare ora che potrete contare su una configurazione astrale decisamente migliore. Dare sarà una delle vostre migliori qualità e il partner apprezzerà notevolmente il vostro atteggiamento. Se siete single approfittatene se state frequentando la persona che vi piace. In altre parole, fate il passo avanti che desiderate fare da tempo. In ambito lavorativo dimostrate di essere coloro che fanno la differenza, e con Giove favorevole vedrete che avrete buone opportunità. Voto - 8+

Bilancia: oroscopo di venerdì convincente per voi nativi del segno sotto diversi punti di vista. Con il Sole e Venere in posizione favorevole sarete spesso simpatici, amichevoli e comprensivi nei confronti del partner, soprattutto se siete nati nella seconda decade.

Se siete single in questa giornata saprete apprezzare la tranquillità o il divertimento più del solito, approfittatene. Per quanto riguarda il lavoro scegliete con grande attenzione le mansioni da svolgere, soprattutto per non avere problemi in un secondo momento. Voto - 8

Scorpione: una giornata nel complesso positiva per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. In ambito lavorativo ci sarà Mercurio in posizione favorevole che andrà a migliorare i rapporti con i colleghi, oltre a dare vita a nuovi progetti. in amore forse ci sarà ancora qualche dubbio, ma la situazione continua a migliorare. Se siete single ci saranno stimolanti occasioni, per nuovi rapporti o riappacificazioni, soprattutto se appartenete alla terza decade.

Voto - 7+

Sagittario: ambito sentimentale leggermente in calo secondo l'oroscopo, ma non per questo sarà una giornata deludente. Ecco magari esagerare con il romanticismo forse potrebbe essere controproducente, ma nel complesso la vostra relazione di coppia procede bene. Se siete single sarete più propensi ad agire d'istinto. nel lavoro ci saranno presto delle novità in arrivo, dunque continuate ad impegnarvi al meglio e date il meglio di voi. Voto - 7+

Capricorno: ambito lavorativo in risalto in questa giornata di venerdì secondo l'oroscopo, grazie a Giove favorevole. Qualcosa magari sarà ancora da migliorare, ma siete sulla buona strada per ottenere discreti successi. Sfera sentimentale invece un po’ in calo per via della Luna sfavorevole.

Non preoccupatevi, perché la situazione tenderà a migliorare. Se siete single se conoscete nuove persone, fatevi avanti, senza esagerare troppo. Voto - 7+

Acquario: oroscopo di venerdì così così per voi nativi del segno, ma non preoccupatevi poiché Venere sarà sfavorevole soltanto per questa giornata. Questo significa che in amore tornerete presto a sognare insieme al partner. Nel frattempo cercate di non essere aggressivi. Se siete single attendete l'amore con impazienza, ma presto arriverà anche per voi. Nel lavoro invece vi sentirete particolarmente dinamici e perfino effervescenti, non potranno sfuggirvi ottime opportunità che sarete pronti a captare. Voto - 7+

Pesci: romanticismo non così elevato in questo momento secondo l'oroscopo, ma in ogni caso non sarà nemmeno così deludente.

Cercate almeno di evitare di essere scontrosi e contrariati nei confronti del partner. Se siete single non lasciate troppo spazio all'orgoglio. Per quanto riguarda il settore professionale se qualcuno vi suggerisce metodi interessanti da usare con le vostre mansioni, provateci. Voto - 7