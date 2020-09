L'ultimo giorno della settimana corrente sta per prendere il via. Approfondiamo dunque le previsioni e l'Oroscopo di domenica 13 settembre 2020 per tutti e dodici i segni zodiacali, con le novità che porteranno in amore e nel lavoro stelle e pianeti.

L'oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete: in amore non ci saranno molti momenti positivi da vivere, in particolare al mattino. Per recuperare dovrete attendere la giornata di lunedì. Nel lavoro è un momento abbastanza faticoso e stancante, si recupererà solo nel tardo pomeriggio.

Toro: per i sentimenti chi è alla ricerca di una nuova storia, queste potrebbero essere giornate positive e portare a sviluppi importanti dalle prossime settimane.

Nel lavoro, se vi propongono qualcosa di nuovo valutate bene prima di accettare. Non mancano comunque nuove opportunità.

Gemelli: a livello amoroso, con la Luna che inizia un transito interessante, da ora le cose vanno meglio. Vi saranno emozioni belle da vivere. Nel lavoro siete alla ricerca di nuove attività per ripartire.

Cancro: in amore vi sentite più forti, soprattutto in questa giornata. A livello lavorativo meglio non dare spazio ai malumori. Cercate di risolvere un'incomprensione.

Leone: a livello sentimentale in queste giornate sono favorite le coppie di lunga data. Nel lavoro sarà probabile essere privi di troppa concentrazione in queste giornate.

Vergine: a livello sentimentale sarà una giornata interessante, state solo attenti alle parole.

Nel lavoro, se state cercando qualcosa di diverso meglio guardarsi attorno, potrebbero non mancare nuove iniziative.

Previsioni e oroscopo del 13 settembre: la giornata da Bilancia a Pesci

Bilancia: per i nati sotto questo segno zodiacale Luna contraria che potrebbe portare maggiori discussioni. Non mancherà agitazione.

A livello lavorativo cercate di evitare discussioni, non sarà comunque semplice mantenere la concentrazione.

Scorpione: in amore è un momento favorevole. Le storie che nascono ora sono promettenti. Nel lavoro entro la fine del mese sarà possibile ricevere un incarico.

Sagittario: a livello sentimentale la situazione sarà migliore dal pomeriggio.

Questo anche grazie alla Luna favorevole. Nel lavoro meglio fare le cose che vi interessano davvero.

Capricorno: per i nati sotto questo segno zodiacale Luna in opposizione che potrebbe portare qualche contrasto. Nel lavoro alcune attività sono da rivedere. Non mancano dubbi.

Acquario: per i sentimenti la Luna in opposizione potrebbe portare qualche disagio. Nel lavoro dei momenti di tensione non vi permettono di vivere la giornata come vorreste.

Pesci: in amore chi vive due storie parallele ora deve fare una scelta. Programmate qualcosa di bello in questi giorni. Nel lavoro ci vorrà più impegno per fare le cose che avete in programma da tempo.