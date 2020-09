Si avvicina un nuovo weekend per tutti i segni zodiacali. Approfondiamo quindi come andrà, sul piano astrologico, la giornata di venerdì 11 settembre 2020, con le previsioni delle stelle su amore, lavoro e salute dall'Ariete ai Pesci.

L'oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete: in questa giornata i nativi, a livello sentimentale, dovranno rimandare le questioni complicate. Nel lavoro con diplomazia bisognerà riuscire a comprendere quale direzione prendere per i nuovi progetti. In serata potreste sentirvi particolarmente stanchi.

Toro: vi sentite nervosi in questo periodo. A livello lavorativo è un periodo di recupero, ci sono delle trattative che non vanno rimandate.

In amore se ci sono delle questioni da chiarire, fatelo.

Gemelli: in campo lavorativo alcuni progetti non saranno semplici da gestire. Per quel che riguarda l'amore, dovrete essere pazienti, presto ci sarà un buon recupero che vi consentirà di rimediare alle polemiche.

Cancro: a livello lavorativo cercate di non sottovalutare le proposte che arriveranno, con Giove e Saturno in opposizione bisognerà prestare maggiore attenzione. In amore con la luna nel segno la giornata sarà piacevole.

Leone: per i nati sotto questo particolare segno la giornata di venerdì 11 settembre vedrà delle soluzioni per il lato lavorativo. In amore non mancherà energia.

Vergine: in campo amoroso, in questa giornata, potrete pensare a delle cose davvero interessanti da fare con il partner.

In serata è possibile avere del nervosismo. Nel lavoro bisognerà accettare le novità con maggior calma.

Astrologia per i segni zodiacali da Bilancia a Pesci

Bilancia: in amore la Luna è favorevole, nonostante questo potrebbero esserci delle polemiche, almeno voi non alimentate inutili conflitti. Nel lavoro alcune operazioni vanno tenute sotto controllo.

Scorpione: fase di recupero a livello salutare. Nel lavoro non sottovalutate le proposte che ricevete. State più tranquilli in campo sentimentale, potrete risolvere delle questioni in sospeso.

Sagittario: in amore giornata interessante, bisogna affrontare il partner con maggiore calma. Nel lavoro il cielo è favorevole, questa giornata e le prossime saranno di recupero.

Capricorno: momento complicato per quel che riguarda il lato amoroso, vi sentite nervosi e agitati. Nel lavoro Giove e Saturno vi proteggono.

Acquario: i nati sotto il penultimo segno zodiacale in questa giornata si sentiranno particolarmente insoddisfatti in campo lavorativo. Cercate di riposare di più. In amore bisogna prendere delle decisioni.

Pesci: la mattinata sarà favorevole, potrete vivere delle buone emozioni. Per quel che riguarda il settore professionale, alcune situazioni sembrano complesse da gestire, ma troverete le soluzioni.