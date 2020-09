L'oroscopo della settimana che va dal 14 al 20 settembre prevede una sorridente Venere in posizione favorevole per il segno dei Gemelli, che sarà particolarmente concentrato per quanto riguarda la propria relazione sentimentale, mentre per l'Ariete l'ambiente lavorativo sarà positivo e adeguato per cercare di raggiungere di slancio il successo che merita. Fantastica settimana per il segno del Leone, con la Luna in congiunzione tra lunedì e martedì che esalta la passione con il partner, mentre Capricorno potrebbe essere corteggiato, ma potrebbe non essere in grado di gestire al meglio la situazione.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo settimanale, dal 14 al 20 settembre 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo dal 14 al 20 settembre 2020 segno per segno

Ariete: l'opposizione del pianeta Mercurio porterà qualche piccolo rallentamento dal punto di vista professionale secondo l'oroscopo. Intendiamoci, le energie e la buona volontà già offerti da Marte in congiunzione non mancheranno, ciò nonostante a volte non bastano. Per quanto riguarda la sfera sentimentale invece Venere e la Luna in trigono dal segno del Leone promettono una settimana piena di carisma e fascino con la vostra anima gemella, offrendovi grandi opportunità di consacrare il vostro rapporto.

Se siete single potreste aspettarvi un po’ di tutto in amore, ma siate comunque in grado di cogliere le opportunità. Voto - 7+

Toro: oroscopo della settimana un po’ monotono per voi nativi del segno. Con Venere in quadratura dal segno del Leone gestire la vostra relazione di coppia sarà complesso. Non fermatevi sulle vostre posizioni e siate più aperti al dialogo e comprensivi nei confronti del partner, perché sicuramente avrà cose molto interessanti da dirvi.

Se siete single preferirete anche voi avere qualcuno dalla vostra parte. Fidatevi che questo momento arriverà anche per voi. Sul fronte lavorativo invece le collaborazioni si riveleranno efficaci e non vi farete problemi a portare avanti mansioni di gruppo anche complesse. Voto - 7

Gemelli: una sorridente Venere in sestile dal segno del Leone e Mercurio in trigono dal segno della Bilancia completano un oroscopo settimanale ottimale per voi nativi del segno.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale sarà un periodo abbastanza equilibrato e non vi farete mancare momenti di crescita e di passione, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Per quanto riguarda i cuori solitari se siete a buon punto con una frequentazione, questa settimana sarà l'ideale per fare un passo in avanti importante. Nel lavoro avrete delle idee davvero interessanti che non vedrete l'ora di condividere. Voto - 8+

Cancro: settimana un po’ pesante per voi nativi del segno secondo l'oroscopo, considerato che non ci saranno tanti astri ad aiutarvi. Sul fronte sentimentale la vostra relazione procederà in maniera discreta, per cui non abbiate grandi aspettative, ma godetevi quello che avete al momento.

Per quanto riguarda i cuori solitari tenderete a essere molto sinceri e onesti con chi avrete di fronte. In ambito professionale i troppi impegni vi mettono ansia, ciò nonostante come sempre, vi basterà darvi da fare e impegnarvi e vedrete che ne verrete a capo. Voto - 7

Leone: con Venere in congiunzione e la Luna nel vostro cielo tra lunedì e martedì, questa settimana si rivelerà tra le migliori del mese secondo l'oroscopo. Dal punto di vista sentimentale non mancheranno dolci effusioni con la vostra anima gemella, ma sapete benissimo che una relazione di coppia si basa anche sul rispetto, sul dialogo e sulla crescita emotiva, elementi che di conseguenza non farete mancare per nulla al mondo.

I single finalmente taglieranno alcuni rami secchi per lasciar spazio a nuove emozioni. Per quanto riguarda il lavoro gli affari saranno nel complesso buoni, anche se ancora faticate un po’ a brillare. Voto - 8

Vergine: aspettatevi qualcosa in più dal partner in questa settimana secondo l'oroscopo, soprattutto nelle giornate di mercoledì e giovedì, quando la Luna si troverà in congiunzione al vostro cielo. Troverete del tempo in più dunque per stare con la vostra anima gemella, e una piccola sorpresina potrebbe anche essere l'ideale al momento. Attenzione però a qualche piccolo litigio tra lunedì e martedì. Se siete single potrebbero arrivare delle buone notizie per voi. Sul fronte lavorativo con Giove favorevole questo sarà il vostro momento, e raggiungerete ottimi successi grazie a splendide collaborazioni.

Voto - 8-

Bilancia: settimana nel complesso simile alla precedente, ma con quelle piccole soddisfazioni in più, sia in amore sia al lavoro che piano piano vi permettono di risalire la china. La vostra relazione di coppia infatti sta riprendendo la retta via, e con la Luna in congiunzione nel weekend potreste veramente vivere momenti che vi sembrava da non vivere da un’eternità. Se siete single cambiare aria per un po’ vi farà sicuramente bene, magari potreste scoprire nuove passioni. Sul fronte lavorativo dopo una lunga e soddisfacente pausa estiva, le solite otto ore giornaliere vi sembreranno quasi piacevoli, e sarà più facile per voi svolgere bene le vostre mansioni. Voto - 7,5

Scorpione: inizia male la settimana per voi nativi del segno secondo l'oroscopo, considerato che oltre a Venere, ci sarà anche la Luna in quadratura dal segno del Leone.

La tensione con il partner si farà sentire, e per uscire fuori da questa storia sarà quasi d'obbligo che siate voi a instaurare un dialogo costruttivo con il partner. Se siete single fate ammenda dei vostri errori e ricominciate da capo con l'intenzione di arrivare fino in fondo stavolta. Sul fronte lavorativo si avvicina invece una stagione discreta, fatta di buoni guadagni che potrebbero farvi aprire un nuovo progetto. Voto - 6,5

Sagittario: di sicuro non mancherà il fascino per questa settimana all'interno della vostra relazione di coppia secondo l'oroscopo, grazie a un'affascinate Venere favorevole. Sarà facile dunque lasciarsi andare per voi quando avete la piena fiducia della vostra anima gemella, soprattutto se siete nati nella terza decade.

Se siete single stare con gli amici vi farà ricordare quanto è bello avere rapporti con chi vi vuole bene. Sul fronte lavorativo non dovete dimostrare niente a nessuno, non al momento considerato che vi ritrovate in una buona posizione. Voto - 8+

Capricorno: oroscopo discreto per voi nativi del segno questa settimana, con una configurazione astrale a tratti positiva. Per quanto riguarda la sfera sentimentale potrete contare sul Sole favorevole e in particolare sulla Luna in trigono tra mercoledì e giovedì, ma nelle giornate successive fareste meglio a mettervi sulla difensiva e a preservare il vostro rapporto. Se siete single potreste essere corteggiati ma voi forse non ve ne accorgerete in tempo.

Siete stati avvisati. Nel lavoro fatevi coraggio e assumetevi anche quegli incarichi che con tenacia riuscirete agilmente a portare a termine. Voto - 7+

Acquario: da quando Venere si trova in opposizione dal segno del Leone, la vostra vita sentimentale non è stata semplice da gestire, e purtroppo la prossima settimana non sarà così differente. Unica ancora di salvezza sarà la Luna in trigono nel fine settimana, che promette un leggero miglioramento, ma in ogni caso non fatevi troppe illusioni. Se siete single non prendetevela per qualunque cosa e siate più socievoli. Per quanto riguarda il settore professionale con un po’ d'impegno riuscirete a coglierete qualche opportunità, soprattutto se siete nati nella seconda decade.

Voto - 6,5

Pesci: settimana non particolarmente brillante per voi nativi del segno secondo l'oroscopo, soprattutto considerato che la Luna si troverà in opposizione tra mercoledì e giovedì. In amore non prendetevela troppo sul personale se il partner vi prende un po’ in giro anzi, fate qualcosa anche voi per tenere vivo il rapporto. Se siete single anche se le cose vi sembreranno non andare per il meglio cercate di vedere comunque il lato positivo. In ambito lavorativo tenete gli occhi ben aperti e non lasciatevi sfuggire quei progetti che possono rivelarsi perfetti per voi. Voto - 7-