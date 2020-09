Procede la settimana dei segni zodiacali. Scopriamo le previsioni astrologiche e l'Oroscopo di mercoledì 23 settembre. Di seguito le stelle con lavoro, amore e salute dall'Ariete ai Pesci.

Ariete: a livello sentimentale vivrete un momento di nervosismo, il sole è in opposizione e questo potrebbe scaturire dei fastidi. Nel campo professionale cercate di non polemizzare con i colleghi.

Toro: in campo lavorativo se ci sono delle questioni da affrontare, sarà meglio farlo nei prossimi giorni, così come anche le questioni sentimentali. Momento di agitazione per il segno.

Gemelli: per i nati sotto questo particolare segno, la giornata sarà tranquilla.

Nel lavoro chi ha subito un arresto, potrà ripartire. Per quel che riguarda l'amore, con la luna in opposizione potreste incontrare qualche difficoltà, ma non mancheranno le opportunità da sfruttare.

Cancro: in amore siete in cerca di una nuova serenità, è possibile che qualcuno rimanga però insoddisfatto. Nel lavoro cercate di gestire al meglio le spese impreviste.

Leone: in campo professionale è possibile che ci siano delle conferme, dei cambiamenti da affrontare. In amore Luna favorevole, non rimandate le discussioni, ma chiaritele.

Vergine: per i nati sotto questo segno la giornata di mercoledì 23 settembre in campo sentimentale sarà favorevole, soprattutto per chi desidera fare delle nuove conoscenze.

In campo professionale è possibile che giunga una buona notizia.

Astrologia del giorno per i segni

Bilancia: nel lavoro bisognerà fare il punto della situazione, cercate di mantenere l'equilibrio. A livello sentimentale cercate di evitare dei conflitti.

Scorpione: in questa giornata a livello sentimentale vi sentite particolarmente agitati.

Nel lavoro dovrete prendere delle decisioni, bisognerà riflettere al meglio.

Sagittario: in campo sentimentale con luna e sole favorevoli potrete esporvi nei confronti delle persone che amate. Nel lavoro sarà possibile trovare delle soluzioni, se ci sono stati dei ritardi.

Capricorno: in amore vi sentite leggermente confusi in questo periodo, ma ci sarà un recupero nelle prossime giornate.

A livello professionale è possibile che qualcuno cerchi delle nuove situazioni da poter sfruttare.

Acquario: momento positivo per il segno, in amore vivrete una ripresa. In campo professionale sarà meglio riorganizzare il lato economico.

Pesci: per i nati sotto l'ultimo segno zodiacale questa giornata sarà caratterizzata dalla luna dissonante, in amore cercate di controllare le vostre emozioni. Per quello che riguarda il lato professionale è possibile che sorgano delle tensioni.