Una nuova giornata sta per prendere il via per tutti e dodici i segni zodiacali. Leggiamo le previsioni e l'Oroscopo del 22 settembre 2020 per capire quali novità porteranno in amore e nel lavoro stelle e pianeti.

Oroscopo del giorno 22 settembre

Ariete: in amore arriva una giornata positiva, in particolare per tutti coloro che vogliono parlare di un problema. Questo momento aiuta a chiarire. Nel lavoro arriveranno iniziative positive a breve.

Toro: per i sentimenti, nonostante la Luna non sia più in opposizione, potrebbero non mancare alcune discussioni. Nel lavoro, se dovete portare avanti una disputa o un accordo queste giornate possono aiutare.

Vi sentite più forti.

Gemelli: a livello amoroso giornata non esaltante. Luna in opposizione che potrebbe scatenare delle liti. Nel lavoro dovrete tentare di risolvere alcune problematiche che portate avanti da giorni.

Cancro: in amore già da qualche giorno vi sentite indecisi in una storia. Sarà necessario chiarire e risolvere tutto. A livello lavorativo, con la Luna in ottimo aspetto potrà arrivare una buona intuizione.

Leone: per i sentimenti, se una persona vi interessa potete farvi avanti. Nel lavoro potrebbe non mancare un momento di stanchezza, cercate di recuperare un po' di smalto entro la fine della settimana.

Vergine: a livello amoroso giornata che potrà mettere la prova la vostra pazienza.

Alcuni stanno progettando qualcosa di nuovo. Nel lavoro attenzione dal punto di vista economico.

Previsioni e oroscopo del 22 settembre 2020: la giornata dei dodici segni zodiacali

Bilancia: per i nati sotto questo segno zodiacale, se una storia non va come vorreste cercate di superare alcune problematiche.

Vi sentite comunque agitati, ma riuscirete a gestire bene alcune difficoltà. A livello lavorativo, se vi invitano a fare qualcosa di importante non dite no.

Scorpione: in amore, se una storia non va a causa di alcune dispute, queste potranno risolversi entro l'inizio del nuovo mese. Se una persona però non è chiara con voi potreste anche chiudere un rapporto.

Nel lavoro evitate di fare passi falsi.

Sagittario: in amore Luna nel segno con Venere favorevole. Ci saranno maggiori emozioni da vivere. Nel lavoro potreste far partire un nuovo progetto.

Capricorno: per i sentimenti situazione interessante, man mano che ci avviciniamo alla fine del mese le cose andranno meglio. Nel lavoro converrà non fare il passo più lungo della gamba, periodo però che porta soluzioni importanti.

Acquario: a livello sentimentale una storia va meglio e migliora nel corso delle prossime ore. A livello lavorativo, nonostante l'agitazione per quello che state facendo, riuscirete comunque ad ottenere quanto voluto.

Pesci: in amore giornata nervosa, sentirete maggiormente la stanchezza.

Nel lavoro il periodo regala nuove opportunità, una buona notizia potrebbe arrivare entro la fine del mese.