L'Oroscopo del 26-27 settembre è pronto a rivelare come sarà questo fine settimana. Sabato e domenica la Luna ruoterà nell'Acquario. Sarà un weekend con la gibbosa crescente che porta pace nei cuori dei più agitati e dona sollievo generale. Sarà possibile prendersi una pausa e cercare di mettere ogni cosa a posto. Le stelle prevedono dei grossi movimenti che riguarderanno molti segni dello zodiaco. Scopriamo come volgerà a conclusione quest'ultimo weekend del mese si settembre leggendo le previsioni delle stelle.

Previsioni astrologiche del weekend, dall'Ariete alla Vergine

Ariete - Volge a termine questa settimana in cui siete stati sballottati ovunque.

Avete fatto avanti e indietro tra centinaia di impegni e mansioni improrogabili. Sabato sarà la giornata migliore della settimana in quanto le stelle accentueranno il vostro fascino e l'intelletto. Riuscirete a fare colpo, specie se siete single da abbastanza. Chi è impegnato in una relazione a distanza, potrà rivedersi.

Toro - Avete in ballo certe questioni di affari che vi hanno tenuto con il fiato sospeso per tutta la settimana. Domenica potrete staccare la spina e prendervi del meritato riposo. Chi, per una ragione o per un'altra, non potrà assentarsi dal proprio lavoro, riuscirà comunque a prendersela con comodo facendo il meno possibile. Saranno 48 ore di riflessione introspettiva, quindi se dovete prendere una decisione, finalmente riuscirete a sbloccarvi.

Gemelli - Ottimo fine settimana, da prendere alla leggera. Le previsioni di queste 48 ore appaiono molteplici poiché c'è chi si recherà in visita dai parenti, chi dovrà lavorare e chi riposerà godendosi le mura di casa propria. L'amore di coppia sarà strepitosamente scintillante, la passione aleggerà nell'aria.

Chi cerca una gravidanza, questo weekend sarà piuttosto fortunato. Via libera agli appuntamenti, l'estate è finita ma voi non amate starvene in casa.

Cancro - Sarà meglio riposare a dovere in questo weekend poiché la prossima sarà una settimana vivace. Le stelle avvisano che delle nuove sfide vi attendono.

Dunque, in queste 48 ore dedicatevi alle attività rilassanti e appaganti. Toglietevi uno sfizio e lasciatevi andare alla passione d'amore. Con il partner le sorprese non mancheranno. Organizzate una cena a lume di candela o un'uscita a due, fate qualcosa di speciale! Se siete single, preferirete trascorrere queste due serate in casa, davanti a un bel film romantico o a guardare la partita della vostra squadra preferita.

Leone - Da tempo vi trascinate dietro dei blocchi che in queste due giornate riuscirete a sradicare. Non tutti i nativi di questo ruggente segno potranno prendersi una pausa dal lavoro o dallo studio, ma sarà possibile prendersi del tempo per la riflessione interiore. Quando c'è un problema di fondo è difficile andare avanti.

Una persona cara vi penserà e potrebbe anche mettersi in contatto con voi. Possibili visite o uscite. Le famiglie con i figli piccoli potrebbero recarsi al centro commerciale.

Vergine - Dopo una caotica settimana potrete mettere un freno a tutta questa agitazione generale. Ne avete vissute di avventure e ciò vi ha privato di ogni energia mentale e fisica. Avrete bisogno, in questo fine settimana, di ricaricare le pile. Dunque, sarà bene cercare di rimandare le pulizie o certi lavoretti poiché la vostra pazienza sarà al limite della sopportazione. Non sforzate eccessivamente il vostro corpo altrimenti rischierete di stare ancora peggio.

Oroscopo fine settimana 26-27 settembre, da Bilancia ai Pesci

Bilancia - Finalmente riuscirete a terminare quella cosa che vi ha tenuto impegnati per molte giornate. Forse avete trascurato gli amici e l'amore, in ambedue i casi potrete correre ai ripari e ricucire i legami. La vostra creatività risulterà un pochino scarsa. Se il sabato sarà romantico, la domenica sarà molto serena e rinfrancante. Salute così così, riposate!

Scorpione - Durante il prossimo weekend avrete a che fare con un piccolo impegno o un viaggetto di coppia. Vi prenderete del tempo per voi stessi, perché presto sarete al centro di una determinata situazione. Chi non potrà fare il riposo, si ritroverà a lavorare. Cercate il più possibilmente di non sovraccaricarvi di responsabilità, imparate a dire di "no".

Siete un segno pieno di amici, ma le stelle vedono che qualcuna delle vostre conoscenze prova del forte sentimento per voi e che va oltre la semplice amicizia.

Sagittario - Sabato che andrà come sperato e tutto sarà più luminoso che mai. Ottobre sarà un mese vivido, ma già in queste 48 ore sarà possibile assaporarne un anteprima. Confidatevi con una persona cara, soprattutto se c'è una decisione da prendere o un cambiamento da attuare. Chi ha una famiglia con bambini piccoli trascorrerà un weekend divertente e memorabile. Ripenserete a una persona che non c'è più o che avete perso di vista nel tempo.

Capricorno - Aspettatevi di trascorrere un sabato frenetico, soprattutto al mattino. Sarete indaffarati sia dentro che fuori casa, inoltre, rischierete di rimanere intrappolati in lunghissime code.

Andrà meglio nel pomeriggio quando finalmente potrete rilassarvi con qualcosa di piacevole. Domenica noiosa. L'amore, per i cuori solitari, è in stand-by ma entro Natale sarete notati da qualcuno. Rimandate a lunedì eventuali appuntamenti d'affari.

Acquario - Fine settimana che permetterà di reinventarsi e aprirsi a nuove possibilità. Riuscirete a mettere i puntini sulle 'i' dato che tutti i nodi verranno al pettine. Trascorrerete 48 ore molto intense e ci saranno dei cambiamenti. Qualcuno avrà modo di sistemare l'armadio e di mettere via i capi estivi. Desiderate un profondo rinnovamento, ma niente piove dal cielo. Datevi da fare e i risultati non tarderanno ad arrivare.

Pesci - Sabato e domenica alla vecchia maniera.

Chi ha lavorato o studiato per tutta la settimana, in queste due giornate sarà a riposo ma dovrà sfruttare il tempo libero per pulire la casa e fare il bucato. Occhio al cielo, potrebbero verificarsi improvvise precipitazioni. I più fortunati si concederanno del tempo per se stessi, magari davanti ad un romantico programma televisivo o un libro avventuroso. Fate le cose con calma e concedetevi una bella maschera facciale e un bagno rinfrancante. Soldi in arrivo entro le prossime due settimane.