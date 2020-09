L'Oroscopo Celtico fino al 30 settembre basa le sue premonizioni sull'antico studio degli alberi. A ciascun segno zodiacale si attribuisce così un determinato tipo di albero, che va a elargire consigli sulla personalità e punta un riflettore sulle opportunità da cogliere al volo nel fine mese settembre. Perché i Celti scelsero gli alberi? Perché gli alberi da sempre rappresentano il ciclo vitale che si rinnova, così l'energia fluisce dalle radici alle foglie rivitalizzando tutto il proprio essere. Di seguito le previsioni celtiche fortunate che affiancano i transiti planetari alle caratteristiche degli antichi alberi celtici.

Astri e oroscopo celtico di fine settembre

Ariete: Marte splende nel segno e garantisce dinamismo, charme e fascino. L'albero celtico del Nocciolo invece sprigiona pazienza, ma anche testardaggine. L'energia risulta dirompente, quindi attenzione a non essere aggressivi e ad approcciarvi all'amore in modo più equilibrato e dolce.

Toro: il Castagno per voi regala grande intuito e una sorta di preveggenza, che fa cogliere le occasioni al volo e fa intraprendere la strada giusta, quella che porta al successo. Urano splende sempre per voi e avvia cambiamenti radicali e improvvisi. In sinergia con questo albero antico invernale, le emozioni diventano più corpose e sensuali. Siete vigorosi in amore e a proprio agio, esprimendo le sensazioni con il corpo e con il cuore.

Gemelli: i Nodi lunari nel segno avviano una nuova consapevolezza e traete insegnamento dalle esperienze passate, vivendo il presente con maggiore introspezione. Per voi l'albero del Carpino che quasi sfida a vivere gli affetti con minore superficialità. Spesso tendete a razionalizzare i sentimenti e gli influssi benefici di questo albero, invogliano ad abbandonare un'introversione che congela un po' le emozioni.

Cancro: l'albero del Melo viene attribuito al vostro segno ed elargisce calma e quiete in questo fine mese. Così l'opposizione di Saturno e Plutone viene contrastata da questi influssi benefici, che vanno a potenziare anche l'amore. Bando a ogni tipo di incertezza e malinconia poiché il Melo garantisce incontri amorosi sensazionali.

A patto che scendiate in profondità nei sentimenti, indagando in maniera introspettiva e consapevole.

Leone: l'albero del Pioppo risulta benefico per rafforzare una riflessività che fa coltivare sensazioni profonde e consapevoli. Mentre Venere veglia nel segno ed elargisce amore, facilitando anche i nuovi incontri sentimentali, il Pioppo garantisce nuova energia vitale e fa apprezzare molto la bellezza. Attenzione però a non chiudervi troppo in voi stessi. Mercurio facilita una comunicazione produttiva per l'amore.

Vergine: per voi l'albero del Tiglio che stringe legami affettivi profondi e solidi. Questo albero veglia sull'amore e potenzia il benessere sentimentale. Attenzione però a non essere travolti da una vera e propria dipendenza affettiva.

Nettuno in opposizione vi rende ipersensibili e molto suggestionabili. Avete bisogno di tranquillità in amore, quindi valutate il tutto con un'intelligenza brillante e intuitiva.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: l'albero del Corniolo rende ancora più splendido questo periodo astrologico propizio per voi. Mercurio e Sole sono carichi di energia positiva, rendendovi più consapevoli e diplomatici in amore. L'albero del Corniolo rende la vita affettiva molto intensa. Si prevedono novità per voi single e siete affabili, affettuosi. Stanno per giungere intriganti colpi di fulmine per voi.

Scorpione: Urano in opposizione dal Toro, rivoluziona molto la sfera affettiva e ricercate sempre nuovi stimoli, per rendere l'amore più eccitante.

L'albero del Pioppo dedicato a voi, smorza un po' questa impetuosità, avviando nuovi amori più profondi e contemplativi. Siete molto selettivi e ricercate la bellezza intorno a voi. Attenzione a non essere però troppo critici e un po' malinconici.

Sagittario: l'albero del Fico scuote le sue fronde benefiche e garantisce abbondanza. Così vivete emozioni appaganti in amore e sono in arrivo belle novità per voi single. Siete molto socievoli e generosi. Attenzione solo a limitare un autoritarismo che fa affermare le proprie idee a tutti i costi. Apritevi all'ascolto e ricordate che Sole e Mercurio splendono per voi dalla Bilancia.

Capricorno: Saturno e Plutone avviano sensazioni introspettive che fanno valutare i sentimenti in chiave molto rigorosa, talvolta eccessivamente rigida.

Giove splende per voi e garantisce fortuna, mentre l'albero del Melo fa fluire le emozioni in modo più elastico. Via libera all'amore e non siate eccessivamente critici nei confronti degli altri. Rischiate di essere troppo severi e di sentirvi insoddisfatti.

Acquario: l'albero del Bagolaro vi rende affascinanti e magnetici. Come una calamita, attirate a voi le persone che amate e risultate irresistibili. C'è tanta voglia di lasciarsi andare all'amore, di trasgredire e osare in campo affettivo. Attenzione solo a non essere precipitosi e a contenere la carica sensuale impartita da Marte in Ariete.

Pesci: Nettuno rende le emozioni più comprensive e voi siete molto sensibili all'amore. Il Tiglio parla infatti di amicizia, di compassione nei confronti degli altri.

Così tendete a stringere forti legami con le persone amate e siete estremamente convincenti. Utilizzate un bagaglio fantasioso prezioso per concretizzare i sogni nel cassetto.