Nella settimana dal 5 all'11 ottobre troveremo sul piano astrale la Luna in movimento dal segno del Leone al Toro - dove staziona anche Urano - mentre Giove, Plutone e Saturno sosteranno in Capricorno. Nettuno permarrà in Pesci, così come Mercurio continuerà il transito in Scorpione. Marte proseguirà nel segno dell'Ariete come il Sole rimarrà stabile in Bilancia.

Oroscopo settimanale favorevole per Gemelli e Leone, meno roseo per Sagittario ed Ariete.

Sul podio

1° posto Gemelli: cambiamenti amorosi. Da martedì a giovedì i nati Gemelli godranno dello stimolante trigono che si formerà tra i Luminari nell'ottava casa astrologica, e la loro voglia di cambiamento potrebbe farsi sentire in maniera preponderante.

Tale dimora, difatti, illuminerà un comportamento che in coppia ha oramai fatto il suo tempo e che, quindi, con buona pace dei nativi dovrà essere accantonato per far spazio al nuovo che avanzerà.

2° posto Leone: indaffarati. Lunedì partirà presumibilmente col vento in poppa nelle faccende professionali di casa Leone, grazie sopratutto alla Luna in Toro che offuscherà parzialmente l'uggiosità che Mercurio nell'amico/nemico Scorpione vorrà infondere. Da martedì, invece, le mille idee che frulleranno nelle menti native saranno messe in atto, malgrado dovranno centellinare a dovere le loro energie (Marte in quadratura) in modo da scongiurare lo stress. Domenica da dedicare alle faccende di cuore con il Luminare notturno nel segno.

3° posto Bilancia: briosi. Il leitmotiv della settimana, eccezion fatta per il routinario lunedì, saranno presumibilmente l'effervescenza e la briosità per il secondo segno d'Aria che, come piacevole conseguenza, li renderanno l'anima della festa in ogni evento mondano a cui parteciperanno. Giorno 11, invece, le loro attenzioni potrebbero virare su alcune faccende burocratiche da sistemare, come esigerà il doppio quadrato che il Sole formerà con Giove e Plutone in Capricorno.

I mezzani

4° posto Scorpione: lucidi. Semaforo acceso sul rosso soltanto il 9 e 10 ottobre, quando la Luna nel loro Elemento sarà presa di mira dai pianeti generazionali assieme al Sole ed a Marte, in tali giornate i nativi farebbero meglio a prendersi due giornate di ferie dal lavoro. Le provocazioni nell'ambiente professionali potrebbero continuare anche nelle restanti giornate della settimana, ma la sostanziale differenze risiederà nella lucidità nativa che saprà controbattere con scaltrezza e sagacia ad ogni sgambetto dialettico.

5° posto Acquario: lavoro top. A parte le giornate di lunedì e domenica piuttosto nervose, la settimana avrà buone possibilità di rivelarsi oltremodo fruttuosa per i nati Acquario, specialmente per coloro che svolgono un'attività indipendente. Lo spazio di manovra di cui disporranno, infatti, gli permetterà di attirare l'attenzione della clientela adatta alle loro esigenze, sopratutto da martedì a giovedì.

6° posto Cancro: ostinati. La determinazione potrebbe essere una fedele compagna delle faccende di cuore di questa settimana in casa Cancro: le circostanze esterne o i consigli di amici o familiari non riusciranno a dissuaderli dai loro intenti. Meno rosee, invece, le effemeridi per quanto riguarderà il settore lavorativo, nel quale la prima parte settimanale risulterà probabilmente condita da un umore alquanto altalenante.

7° posto Pesci: deleganti. Nell'ambiente professionale i nati Pesci, in questa settimana, riusciranno, con ogni probabilità, a delegare le incombenze più gravose ai nuovi colleghi, grazie ai favorevoli influssi di Nettuno e Mercurio che gli doneranno diplomazia e grande opportunismo. Venerdì e sabato saranno probabilmente due giornate nelle quali bisognerà tenere gli occhi ben aperti sul fronte amoroso, con qualche nuovo spasimante che si paleserà.

8° posto Vergine: relax. Lunedì escluso, in questa settimana sarà bene per i nati della Vergine considerare l'ipotesi di staccare la spina dalla routine quotidiana per dedicarsi a del meritato relax. Così facendo, difatti, non solo riacquisteranno le energie fisiche ma, sopratutto, faranno un passo verso il riassesto del proprio equilibrio interiore.

9° posto Capricorno: chiarimenti. Con Giove e Saturno tornati diretti da una parte e Plutone ed Urano retrogradi dall'altra, i nati Capricorno saranno probabilmente chiamati ad affrontare un chiarimento con un capo od un collega. Il fulcro della questione, c'è da scommetterci, sarà orientato verso il loro comportamento, risultato troppo spesso volubile. Amore in secondo piano.

Ultime posizioni

10° posto Sagittario: indisponenti. La voglia di cambiamento, maggiormente pressante sul fronte lavorativo, si potrebbe fare quasi ingestibile per i nativi, sopratutto nelle giornate di Luna opposta (dal 6 al 9 ottobre). Il loro atteggiamento, come spiacevole conseguenza, si farà indisponente verso i parigrado che, presi alla sprovvista, non sapranno come reagire ai loro scontrosi comportamenti.

11° posto Ariete: amore flop. Il primo segno di Fuoco, durante queste settimana, potrebbe fare i conti con il mood scostante e, al tempo stesso, trasgressivo che ha contraddistinto la loro stagione estiva. La dolce metà, difatti, sembrerà voler far venire tutti i nodi al pettine rivangando, com'è lecito aspettarsi, ogni manchevolezza sinora taciuta. Lunedì, venerdì e sabato sarà bene, invece, tenere la bocca cucita al lavoro, perché il rischio di fraintendimenti sarà alto.

12° posto Toro: lavoro flop. La giornata di lunedì, supportata dal duetto Luna-Urano nel segno, sembrerà porre la settimana sui binari dell'entusiasmo in casa Toro. Peccato, però, che già da martedì i nativi potrebbero notare una lieve flessione in termini di risultati, specialmente per chi tra loro opera alle dipendenze altrui, e tale andamento non accennerà a placarsi sino a domenica.