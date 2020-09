L'Oroscopo di oggi 29 settembre è pronto a dire come sarà la giornata di questo martedì. In evidenza i consigli e le previsioni delle stelle per i dodici segni zodiacali. Spunti e suggerimenti per fare di oggi un giorno speciale oppure semplicemente per vivere in serena spensieratezza.

Le stelle consigliano di impegnarsi per migliorare le capacità. Oggi potreste chiedere di partecipare ad una festa, ad una cena tra vecchi amici oppure di partecipare ad uno stage di aggiornamento. Qualsiasi scelta sarà buona per sentirsi vivi parte di un mondo in continua evoluzione. In ambito affettivo, qualcuno dovrà chiudere un occhio su eventuali torti subiti.

Vediamo cosa dicono le previsioni astrologiche di oggi, martedì 29 settembre per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni astrologiche del 29 settembre: oggi problemi di coppia per il Toro

Ariete: se oggi dovete parlare di cose importanti cercate di farlo entro questa sera, domani è possibile risentire di una certa stanchezza. Prudenza in coppia, incomprensioni. Attenzione alle spese, un invito potrebbe essere costoso, prudenza se c'è qualcuno che crea disagi nella vostra vita. In amore desiderio di fare nuove scelte.

Toro: le previsioni zodiacali di martedì prevedono qualche problema in coppia o a casa. Stasera cercate di moderare le parole. Mal di testa di origine nervosa come spesso capita quando siete presi da troppe cose contemporaneamente.

Arriverà una notizia, una telefonata, una comunicazione importante. In questi giorni la vostra forza fisica non si discute, Venere in ottimo aspetto, da rivedere questioni di soldi.

Gemelli: oggi l'oroscopo è rafforzato, siete davvero in una fase di grande recupero, è probabile che qualcuno sia stato costretto persino a ripartire da zero.

Tra il 13 e il 14 ottobre arriveranno buone novità. Possono arrivare anche gratifiche di lavoro, attenzione solo alle questioni economiche, soprattutto se riguardano proprietà. Non siate troppo ostili nei confronti dei nuovi amori.

Cancro: attenzione in amore anche perché le proposte che partono in questo periodo possono essere interessanti.

Il prossimo fine settimana può riportare tranquillità e favorire nuove amicizie. In amore c'è stata una delusione ad inizio anno o una fase di revisione. In questo finale di estate potete liberarvi di un peso o decidere di amare senza limiti, in entrambi i casi sarete soddisfatti.

Oroscopo del giorno 29 settembre: incertezze per Bilancia

Leone: Ancora una giornata utile anche per i rapporti con gli altri. Sfruttatela per chiarire ciò che non va in amore. È probabile che alcuni rapporti di lavoro siano cambiati dall'inizio dell'anno. Oggi mostrate più attenzione per il lavoro, sarà possibile ricevere, a giorni, buone notizie. Un'occasione speciale, per quanto riguarda l'amore, che vi ripagherà di una delusione recente.

Vergine: oggi La giornata va presa con le pinze, perchè già da ieri sentite una forte agitazione interiore. Non impegnatevi troppo, rimandate discussioni al prossimo lunedì. Intanto l'amore si fa passionale, e c'è anche chi dubita tra due storie parallele quale continuare e quale lasciare. Con pazienza potrete avere quello che desiderate, ma in questi giorni sentite la necessità di arrabbiarsi con qualcuno che pensate sia stato irriconoscente o che non vi abbia aiutando abbastanza.

Bilancia: oggi è un giorno complicato da incertezze, un martedì che dev'essere tenuto ad ogni costo lontano da piccole incomprensioni. Nel pomeriggio torna qualche disagio, le questioni pratiche premono ed è possibile scaricare questa tensione su chi si ama.

I nuovi incontri tuttavia sono molto intriganti. Questo è un periodo valido per cercare di costruire nuove intese o, se desiderate, conoscere gente nuova e più stimolante. E per le coppie che sono forti progetti da fare insieme.

Scorpione: un giorno complicato da incertezza, un centro settimana che dev'essere tenuto lontano da piccole incomprensioni. Un amico oggi vorrebbe farvi da confidente, non innervositevi per nulla. Tutto dipende dalle vostre qualità, capacità, nell'interagire con gli altri. Tuttavia entro il 15 di ottobre è possibile ricevere una bella conferma oppure una buona notizia. Fate le vostre richieste!

Oroscopo e astrologia di oggi, 29 settembre: litigi in amore per il Capricorno

Sagittario: questo è un Cielo che parla d'amore e sarà più importante in vista dell'imminente mese di ottobre. Forse non avete mai trovato o provato certe emozioni: se dovete liberare il cuore da un macigno, fatelo: adesso o mai più! Tenetevi pronti a vivere nuove trasgressioni e momenti di maggiore appagamento anche nelle emozioni. Dovete fermarvi però un attimo, perché ci sono arretrati di lavoro urgenti da smaltire.

Capricorno: le occasioni nate negli ultimi mesi non vanno sprecate. Andate avanti per la vostra strada anche se oggi qualcosa non va. Non mettete troppa carne al fuoco. Amore litigioso... per colpa vostra.

State mettendo davvero molto impegno per perseguire a dovere i vostri obiettivi, che in questo ultimo periodo sono davvero lungimiranti e a lungo termine.

Acquario: affettivamente parlando state forse un po’ troppo trascurando i vostri sentimenti: vi state dedicando davvero molto ai vostri impegni e le persone a cui siete legati sentimentalmente potrebbero percepire da parte vostra una forma insolita di distacco. Aspettarsi qualcosa di nuovo da tutti i punti di vista potrebbe essere una valida chiave di lettura per non rimanere stupiti da nulla. Reagire con razionalità.

Pesci: a voi nativi l'oroscopo di oggi invita alla riflessione e alla calma. L’entusiasmo e l’ottimismo guideranno la vostra giornata verso obiettivi ambiziosi ma per voi raggiungibili.

Dedicatevi, se avete tempo, ad un po’ di attività fisica. Evitate di stare troppo esposti a situazioni scomode nelle quali potreste ritrovarvi inappropriati. Il vostro modo di essere stupisce chi vi sta attorno, e talvolta dovreste prestare più attenzione alle possibili valutazioni altrui.