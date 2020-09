La seconda settimana del mese di settembre sta per prendere il via. Leggiamo le previsioni e l'Oroscopo del 7 settembre 2020 per tutti i segni, con le novità che arriveranno in amore e nel lavoro.

Ariete: in amore giornata importante per rivedere alcune questioni rimaste in sospeso da tempo. Nel lavoro non si parla di un periodo che porta grandi novità, ma presto potrebbe arrivare un nuovo cambiamento.

Toro: per i sentimenti siete più forti in questa giornata. La Luna nel segno potrebbe però portare qualche tensione. Nel lavoro fase favorevole. Ci sono nuove opportunità, ma sarà necessario fare una scelta entro il mese di novembre.

Gemelli: a livello amoroso in questi giorni potrebbe nascere qualcosa di bello. Gli incontri sono importanti. Nel lavoro le attività registrano un miglioramento, si potrà però organizzare qualcosa di importante.

Cancro: in amore Luna favorevole, ma non mancherà qualche momento nervoso. A livello lavorativo siate prudenti, in particolare dal punto di vista economico.

Leone: a livello sentimentale Luna dissonante che invita a essere prudenti, fortunatamente Venere è tornata nel segno. Nel lavoro ci sono troppe responsabilità, ci sono maggiori momenti di tensione.

Vergine: per i sentimenti giornata che vede la Luna in transito e questo potrebbe portare dei miglioramenti. Nel lavoro, se dovete parlare a qualcuno di importante attenzione a non essere troppo diffidenti.

Previsioni e oroscopo del 7 settembre 2020: la giornata dei dodici segni zodiacali

Bilancia: in amore se c'è qualche dubbio è meglio sorvolare. Non mancherà un po' di nervosismo in questa giornata. A livello lavorativo queste ore potranno portare qualche imprevisto in più.

Scorpione: per i nati sotto questo segno zodiacale qualcosa potrebbe non andare.

Settembre sarà un mese che vi metterà alla prova. Nel lavoro possono iniziare nuovi progetti.

Sagittario: a livello amoroso le storie nate da poco devono essere gestite meglio. I single del segno devono ora darsi da fare. A livello lavorativo meglio non stancarsi troppo, dovete recuperare dopo alcuni momenti di calo.

Capricorno: in amore giornate che vede la Luna favorevole. Con una persona dell'Ariete e della Bilancia potrebbe lanciare qualcosa di importante. Nel lavoro mettete a punto i nuovi progetti, questi risulteranno vincenti.

Acquario: a livello sentimentale cercate di vivere con più serenità. Non prendete di petto alcune situazioni. Nel lavoro avete voglia di cambiare, ma non è facile al momento.

Pesci: in amore Luna che aiuta le nuova relazioni. Nel lavoro state vivendo troppe tensioni a causa delle tante responsabilità, cercate di gestire meglio lo stress.