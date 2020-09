Anche questa settimana, si aprirà con l'Oroscopo del lunedì. Questo 7 settembre sarà ricco di novità ed emozioni per tutti i segni zodiacali. I transiti planetari, in base alle combinazioni che assumeranno, influenzeranno, in modo diverso, la sfera emotiva, sentimentale, sociale e lavorativa di ciascuno di noi. Nella volta celeste di domani, sarà possibile osservare la congiunzione tra Luna e Urano, Giove e Plutone e Saturno e Plutone. Inoltre, il Sole sarà in trigono a Giove, Venere in opposizione a Saturno e Venere in quadratura a Marte.

Scopriamo, nel dettaglio, quali elementi caratterizzeranno l'oroscopo del 7 settembre dei 12 segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni zodiacali di lunedì 7 settembre: Toro nostalgico e Cancro espressivo

Ariete: sarete propensi a mettervi in gioco dal punto di vista sentimentale. Personalità diverse dalla vostra non vi spaventeranno, al contrario, saranno motivo di curiosità e di interesse. Forse, non tutti comprenderanno le vostre intenzioni, ma voi preferirete non perdere tempo a dare spiegazioni eccessive: i vostri veri amici conoscono ogni sfaccettatura di voi! Sul lavoro, vi impegnerete con determinazione e voglia di fare, ma verso le ultime ore del pomeriggio accuserete un po' di stanchezza fisica. Potrete rimediare con una bagno caldo e la vostra tisana preferita.

Toro: il caldo non ha ancora abbandonato questa stagione, ma avrete molta nostalgia dell'estate.

Sentirete il bisogno di tornare indietro, a quei giorni fatti di tuffi e risate. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di provare a coinvolgere gli amici in qualche azione divertente. Potreste decidere di andare in un localino alla moda o trascorrere la serata davanti a una gustosa pizza. Il partner potrebbe avere qualcosa da ridere sul vostro comportamento, ma sarà questione di attimi perché in poco tempo tornerà l'armonia.

Forse, non chiuderete definitivamente la questione, ma per il momento lascerete correre.

Gemelli: ci saranno molte novità dal punto di vista lavorativo. Vi si presenterà l'occasione giusta per mettervi alla prova, ma dovrete cercare di non farvi distrarre dalla preoccupazione. L'ansia, infatti, sarà una cattiva consigliera e potrebbe abbassare il livello della vostra performance.

Una delle risorse principali da usare sarà una ferrea fiducia in voi stessi. La famiglia rappresenterà un supporto insostituibile per voi perché vi sarà vicina anche nei momenti più difficili. Vi fornirà consigli preziosi, ma ricordatevi che l'ultima parola spetterà sempre e solo a voi.

Cancro: sarà il momento giusto per risvegliare le vostre emozioni più profonde. L'espressività d'animo vi consentirà di relazionarvi completamente con i vostri amici e, anche se l'esposizione rende soggetti a critiche, vi sentirete soddisfatti e gioiosi. Cercherete di dare spazio all'entusiasmo e alla felicità. Questo comportamento non passerà inosservato agli occhi della persona amata e potrebbe contribuire a creare un'atmosfera propizia al sentimento romantico.

Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di non forzarvi a fare niente: l'istinto e un pizzico di razionalità saranno i vostri migliori consiglieri.

Oroscopo del 7 settembre: sorprese per Bilancia e Scorpione innamorato

Leone: dovrete appellarvi a tutte le vostre energie per riuscire ad allontanare lo stato di apatia in cui siete precipitati. Avrete bisogno di qualcosa che stimoli la vostra creatività e il vostro desiderio di rimettervi in gioco. Sarà importante non sottovalutare il peso delle emozioni perché sarà proprio da qui che avrete modo di ripartire. Gli amici più fidati vi saranno vicini con tutto il loro affetto e cercheranno di coinvolgervi in attività spensierate. In un primo momento, sarete restii ad accettare i loro inviti, ma con un piccolo sforzo avrete modo di tornare attiviti.

Divertimento e risate saranno i due pilastri fondamentali della vostra rinascita.

Vergine: vi sembrerà di aver perso la bussola del vostro percorso di vita. Vi sentirete travolti da una forte confusione che sfocerà in ansia e nervosismo. Avrete bisogno di rivolgervi a punti di riferimento stabili per riuscire a superare questa situazione. Forse, temerete di non poter ritrovare una vostra stabilità, ma non sarà così: con un po' di pazienza e fiducia nelle vostre capacità, tutto si risolverà! Aprire il cuore ai vostri amici vi consentirà di fare un accurato punto della situazione. Non tutti i sentimenti verranno riconosciuti, però, sarà un ottimo punto di partenza!

Bilancia: qualcosa di inaspettato sconvolgerà la vostra giornata.

Vi sentirete carichi di adrenalina e non avrete affatto fretta di mandare via questa sensazione. Avvertirete la vibrazione dell'avventura scorrere sotto la vostra pelle e sarete pronti a tuffarvi in nuove esperienze. Gli amici e il partner saranno parte integrante di questo percorso perché, senza il lato emozionale, non riuscirete a trarre il meglio dall'esperienza vissuta. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di non trascurare i vostri impegni quotidiani: sarà necessario curare la pianificazione delle mansioni da svolgere!

Scorpione: il detto: "La fortuna aiuta gli audaci" sarà il motto della vostra giornata. Vi metterete in gioco con tutto voi stessi e non avrete paura del confronto.

Vi sentirete pronti a riprendere in mano vecchie questioni irrisolte per analizzarle da un nuovo punto di vista. Forse, non tutti saranno disposti ad ascoltarvi, ma voi sarete difficili da dissuadere. In amore, vi sentirete carichi di sentimenti positivi e di passione. Cercherete di coinvolgere il partner in tutto ciò che farete e avrete un grande spirito di iniziativa. Le regole sul lavoro, però, vi staranno un po' strette e tenderete a ribellarvi.

Previsioni astrologiche di domani 7 settembre: Capricorno intraprendente e romanticismo per Pesci

Sagittario: sarà una giornata di transizione dove avrete modo di riflettere su numerose questioni. Vi renderete conto di essere giunti a un punto di svolta, ma non saprete come dare una nuova direzione alla vostra vita.

Ci vorrà del tempo e tanta determinazione, ma alla fine riuscirete a raggiungere l'obiettivo. Sarete molto soddisfatti del vostro lavoro perché vi impegnerete al massimo per ottenere un reale risultato. In amore, il vostro carattere socievole e aperto vi consentirà di inveragire con molte persone: tra queste, potrebbe esserci il partner adatto a voi!

Capricorno: un pizzico di intraprendenza non guasterà durante questa giornata. Vi favorirà soprattutto sul lavoro perché vi permetterà di fare buona impressione agli occhi del capo. Il rapporto con i colleghi, però, non sarà dei migliori. Farete fatica a trovare il giusto approccio e forse ci saranno delle piccole discussioni. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di non lasciarvi prendere dalla rabbia: sarà più utile ragionare per trovare una soluzione utile.

Analizzare il loro comportamento vi permetterà di studiare il modo migliore d'agire. Per fortuna, le persone care vi saranno accanto e vi forniranno tutto il loro supporto!

Acquario: porterete avanti i vostri impegni quotidiani senza spettare la abitudini acquisite. Troverete sicurezza nella routine perché saprete perfettamente cosa aspettarvi. Però, gli eventi che saranno lontani dal vostro controllo vi causeranno ansia e agitazione. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di non pianificare con cura la giornata. Aspettarsi l'insospettabile vi metterà in una posizione di vantaggio verso tutte le vicissitudini. Concentrandovi sulla vostra vita sociale, in ogni caso, riuscirete ad arginare le preoccupazioni perché verrete travolti da emozioni intense.

Pesci: vi sembrerà di vivere all'interno del vostro romanzo preferito. Vivrete tutto con gioia e paragonerete ogni esperienza a una folle avventura. In amore, vi farete trascinare dal romanticismo e cercherete di dedicare tutte le attenzioni possibili al partner. Adorerete renderlo felice e approfondire la vostra relazione di coppia. Forse, desidererete un livello più profondo di condivisione, ma ci sarà tempo per questo. Compiendo insieme ogni singolo passetto, la strada vi si aprirà molto più facilmente. Potrebbe essere il momento giusto per rivelare una questione che vi sta a cuore a una persona molto importante per voi.