Giovedì 24 settembre 2020 troveremo sul piano astrale la Luna, Giove, Plutone e Saturno stazionare sui gradi del Capricorno, mentre Urano sosterà nel segno del Toro. Marte permarrà in Ariete, così come Mercurio assieme al Sole rimarranno stabili in Bilancia. In ultimo, Venere proseguirà l'orbita in Leone come Nettuno continuerà la sosta in Pesci.

Oroscopo quotidiano favorevole per Toro e Gemelli, meno roseo per Sagittario e Capricorno.

Sul podio

1° posto Toro: lavoro top. Le vicende professionali di giovedì saranno, con ogni probabilità, influenzate positivamente dal trigono che Urano sui loro gradi formerà con la Luna di Terra, rendendo i nati Toro oltremodo volitivi ed energici.

2° posto Gemelli: senso civico. La decima casa astrologica verrà illuminata dal trigono Venere-Marte che potrebbe, in questo caso, spingere i nati del segno ad iniziare un nuovo progetto che strizzi l'occhio al senso civico, come una carriera in politica ad esempio.

3° posto Bilancia: finanze in rialzo. Saturno, ancora per qualche giorno in retrogradazione dal Capricorno, ingaggerà un effervescente trigono col Sole nella loro orbita ed il bottino economico, come piacevole conseguenza, potrebbe rimpinguarsi di nuove ed inaspettate entrate finanziarie.

I mezzani

4° posto Acquario: sereni. Dopo alcune settimane di stanchezza, sia fisica che mentale, i nativi avranno buone chance di riacquistare un pizzico di serenità in queste 24 ore, specialmente nel focolare domestico dove la simbiosi nel menàge amoroso ne trarrà un bel vantaggio.

5° posto Leone: taciturni. Gli influssi planetari alquanto discordanti, con la quadratura tra i Luminari a farla da padrona, vedranno presumibilmente i nati Leone assumere un mood taciturno, che gli permetterà di valutare con estrema attenzione gli atteggiamenti di alcuni colleghi di lavoro.

6° posto Ariete: energici.

Il bottino energetico di casa Ariete, in questa giornata, sarà probabilmente stracolmo, malgrado i nativi dovranno badare bene a dove indirizzeranno tale mole di forze, in quanto la retrogradazione marziale potrebbe risultare dispersiva in tal senso.

7° posto Cancro: gaffe. Un segreto o un particolare volutamente omesso che i nativi hanno celato con dovizia nei giorni precedenti, durante questo giovedì potrebbe improvvisamente emergere.

8° posto Pesci: diplomatici. Giornata che si rivelerà presumibilmente ideale per i nati del segno che dovranno sostenere un colloquio di lavoro, in quanto la loro diplomazia riuscirà ad ''ipnotizzare'' anche l'esaminatore più scrupoloso.

9° posto Vergine: attendisti. Il secondo segno di Terra potrebbe giungere alla conclusione che questo giovedì sarà meglio attendere più che agire, specialmente nel settore lavorativo dove parrà esserci una lampante stasi. Il loro mood attendista, però, non sarà probabilmente ben visto da alcuni clienti, che vedranno i loro lavori procrastinati.

Ultime posizioni

10° posto Sagittario: lavoro flop. Da un lato Venere nel loro Elemento spingerà per premere sul pedale dell'acceleratore in ambito lavorativo, ma dall'altro il terzo segno di Fuoco dovrà fare i conti con le posizioni poco concilianti di Nettuno e Plutone, che gli faranno scorgere solo il bicchiere mezzo vuoto della loro quotidianità professionale.

11° posto Capricorno: provocatori. Giovedì in cui i nati Capricorno assumeranno, c'è da scommetterci, un atteggiamento spiccatamente provocatorio nei confronti di capi e colleghi. a causa del quadrato Luna-Sole avvalorato dal moto diretto di Giove nel loro domicilio.

12° posto Scorpione: umore flop. Quel sorriso capovolto stampato sui loro volti non sarà presumibilmente il miglior biglietto da visita per affrontare il giovedì con la tenacia che li contraddistingue. Sarà bene mettere in campo un po' di vitalità maggiore, in modo da lasciar scivolare anche questa uggiosa giornata senza troppe ripercussioni.