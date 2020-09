Ad ottobre 2020 troviamo sul piano astrale tre passaggi planetari rilevanti: il Sole cambierà domicilio viaggiando dalla Bilancia allo Scorpione, mentre Mercurio passerà dall'orbita dello Scorpione al segno della Bilancia il giorno 28 e, infine, Venere si sposterà dai gradi del Leone alla Bilancia.

Oroscopo del mese sull'amore favorevole per Scorpione e Capricorno, meno conciliante per Leone e Sagittario.

Serenità per il Cancro

Ariete: trasgressivi. Sino a metà ottobre il primo segno zodiacale potrebbe trovarsi alle prese con un periodo piuttosto routinario, ma sarà nelle ultime due settimane che la situazione sentimentale si farà più turbolenta, col quadrato Marte-Saturno e le ostiche posizioni di Mercurio e Venere.

Nella seconda parte del mese, infatti, i nati del segno saranno presumibilmente spinti a mettere in campo una nota trasgressiva, che li farà virare verso altri lidi amorosi, anche se in coppia.

Toro: affettuosi. I nati Toro, durante questo decimo mese dell'anno, risulteranno oltremodo passionali ed affettuosi verso l'amato bene, specialmente nella settimana iniziale ed in quella conclusiva, a patto che la dolce metà rinunci ad eventi mondani e cene da amici.

Gemelli: corteggiati. Un amico o un collega potrebbero, in maniera improvvisa, lanciarsi in un serrato corteggiamento nei confronti dei nati Gemelli durante il mese. Sebbene gli "accasati" opporranno resistenza, avranno buone chance di capitolare dal 28 ottobre in poi, quando Venere e Mercurio sbarcheranno nel loro Elemento.

Cancro: serenità. Ottobre avrà buone chance di rivelarsi un mese ideale per appianare i contrasti con l'amato bene e, come piacevole conseguenza, accrescere la serenità nel focolare domestico grazie all'atteggiamento conciliante nativo, più evidente nelle ultime due settimane.

Battibecchi in coppia per il Leone

Leone: battibecchi in coppia. Equivoci e nervosismi in coppia potrebbero essere gli indesiderati protagonisti del mese nativo, dove i felini dovranno fare i conti con il binomio Mercurio-Venere di Terra (sino al 27) ed il Sole d'Acqua (dal 23 in poi).

Vergine: flirt.

Il secondo segno di Terra, durante questo ottobre, resterà presumibilmente ammaliato da un capo o un collega, che sinora non aveva mai visto sotto questa luce romantica. Grazie allo straordinario fascino che emaneranno anche la "preda" subirà probabilmente la medesima attrazione nei loro confronti.

Bilancia: fine mese in pole position. Il mese entrerà, con ogni probabilità, nel vivo soltanto agli sgoccioli (dal 28 ottobre) ed i nati Bilancia, grazie al Sole in Scorpione, riusciranno ad esternare il loro affetto al partner con trasporto emotivo e passionale.

Scorpione: focosi. Dopo alcuni mesi da semaforo rosso, ecco che dalla terza settimana del mese anche la verve sotto le lenzuola tornerà a bussare alla porta nativa, col partner che apprezzerà di buon grado.

Ad inizio ottobre, invece, sarà bene non essere troppo puntigliosi e/o gelosi verso la dolce metà.

Progetti di coppia per il Capricorno

Sagittario: insoddisfazione. Un po' per le osticità planetarie ed un po' per le questioni professionali che stentano a decollare come vorrebbero, i nati Sagittario potrebbero riversare la loro insoddisfazione del momento verso gli affetti più cari, partner in primis.

Capricorno: progetti di coppia. Le prime tre settimane saranno, c'è da scommetterci, da segnare sul calendario perché i nativi porranno delle solide basi per il futuro della coppia, come mettere in cantiere un erede o convolare a nozze.

Acquario: esausti. La dolce metà potrebbe essere la causa dello stress mentale nativo, perché si lancerà in richieste ai limiti del possibile, specialmente se fresca di una nuova occupazione professionale o in stato interessante.

Quando il mese si appresterà a conclusione, mentre il Sole si sposterà in Scorpione, i nati del segno dovranno necessariamente dire al partner di abbassare le proprie pretese, in modo da non stressarsi ulteriormente.

Pesci: romantici. Ottobre non presenta particolari osticità nei confronti del dodicesimo segno zodiacale, anzi dal 23 al 27 i nativi godranno a piene mani dello sfavillante duetto Mercurio-Sole d'Acqua, che li farà divenire oltremodo romantici.