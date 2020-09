L'Oroscopo di domani 24 settembre è pronto a rendere chiaro il pensiero silente racchiuso nelle formazioni astrali. Come sempre, anche in questo giro di boa settimanale metteremo a confronto la qualità di ogni singolo cielo astrale verso i rispettivi segni, alla ricerca di spunti in grado di decretare la piena positività o meno della giornata. Dunque, sul piatto delle nostre analisi i simboli astrali relativi ad Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine: ansiosi di scoprire cosa porterà di buono l'Astrologia al vostro segno? Senz'altro ad emergere tra i sei segni in analisi in quanto a fortuna e positività, Ariete e Toro, tra i migliori del periodo.

Invece, le previsioni zodiacali di giovedì vedono una giornata abbastanza negativa per i nativi del Leone e dei Gemelli, rispettivamente considerati in periodo "sottotono" e da "ko".

Vediamo di appurare qualcosa di più dalla classifica quotidiana per poi passare all'oroscopo di giovedì 24 settembre su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline 24 settembre

Come sarà la giornata relativa del prossimo giovedì di metà settimana? Questa è la domanda posta da voi lettori alla quale cercheremo di dare una risposta. Come consuetudine ormai assodata da un pezzo, a rispondere è la nostra onnipresente classifica stelline quotidiana, nel contesto interessante la giornata del 24 settembre 2020. Come annunciato in apertura ad essere valutati dall'oroscopo di domani su amore e lavoro, in questa sede, i soli segni interessanti la prima sestina da Ariete a Vergine.

Come visto in precedenza nell'anteprima di apertura, ai primi posti della classifica troviamo Ariete e Toro mentre a chiudere il gruppo risultano Leone e Gemelli.

A seguire il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo del giorno, segno per segno:

★★★★★: Ariete, Toro;

★★★★: Cancro, Vergine;

★★★: Leone;

★★: Gemelli.

Previsioni zodiacali di domani, 24 settembre: Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete (21 marzo - 20 aprile): ★★★★★.

L'oroscopo di domani 24 settembre al segno dell'Ariete predice una giornata all'insegna della felicità e del "buon fare". La forma fisica sarà decisamente invidiabile, a tal punto che chi accusava vecchi acciacchi sarà felice di notare la loro attenuazione o scomparsa. In amore, questa giornata per voi sarà strepitosa e vi accorgerete di essere particolarmente coinvolti in una relazione positiva.

Sappiate che in molti casi il vostro cuore potrebbe battere più forte che mai. Non avrete alcun freno in fatto di sensualità e passione, nessuna paura o titubanza: vivrete la giornata decisamente in armonia con la persona amata. Single, i rapporti sociali vi offriranno sostegno, svago e spunti per allargare la cerchia delle vostre conoscenze. Se l'amore è assente dalla vostra vita, non chiudetevi nei rimpianti. Potreste non accorgervi di Cupido che nel frattempo potrebbe iniziare a sorridervi, magari agevolando un incontro a sorpresa o trasformando una semplice amicizia in qualcosa di più importante. Nel lavoro, enormi soddisfazioni vi arriveranno in questa giornata. In quest'ambito tutto sarà facile, nulla vi peserà ed eseguirete al meglio ogni compito assegnato.

Voto 9.

♉ Toro (21 aprile - 20 maggio): ★★★★★. Le previsioni astrologiche di giovedì considerano il periodo a massima positività. La giornata perciò non presenterà nulla di difficile da superare ma tutto scorrerà come nelle attese. Importanti sensazioni vi renderanno degli ottimi mediatori, soprattutto in famiglia. Saprete comprendere al volo i desideri o le aspettative delle persone care al vostro fianco. L'amore vi darà tutte le risorse necessarie per affrontare trionfalmente ogni ostacolo. Il clima si riscalderà soprattutto in ambito di coppia: l'intesa a due troverà nuovi spazi da esplorare, ovviamente deliziosamente in due. Chi ha un rapporto di coppia solido e felice troverà motivi in più per confermare positivamente le scelte fatte.

Invece chi è in fase di revisione troverà una soluzione concreta alle incertezze. Single, non tirate troppo la corda ed immergetevi in un bel bagno d'ozio riservandovi lo spazio necessario per auto-viziarvi o coccolarvi ad oltranza. Approfittate per praticare lo sport preferito, fare lunghe passeggiate a piedi o in bicicletta o semplicemente rilassarvi ascoltando la musica preferita. Nel lavoro, la giornata risulterà essere molto propizia. Arriveranno idee ingegnose da mettere in atto con la collaborazione delle persone che vi circondano. Voto 9.

♊ Gemelli (21 maggio - 21 giugno): ★★. L'Astrologia di domani in base a quanto evidenziato dall'oroscopo predice una giornata pressante in molti settori.

Potreste ritrovarvi a rincorrere situazioni ordinarie che in altri tempi avreste chiuso "in quattro e quattr'otto!". In molti casi diciamo che potrebbe mancare lo slancio decisivo per superare ostacoli e contrattempi. Siete abbastanza abili, dunque potete farcela: decidete però cosa volete e soprattutto come fare per ottenerlo. In amore, la giornata risulterà abbastanza capricciosa: non sarà il massimo per l'umore e la vita di coppia. Se non ne potete più di dargliela vinta al partner, calma, il rischio è quello di ripetere sempre lo stesso errore. Del resto sapete come è fatta la persona al vostro fianco: possiede molti difetti ed altrettanti pregi, tra cui quello di amarvi tantissimo. Single, la vostra capacità di comunicare e di convincere la gente non dovrebbe mancare in questa giornata ma potrebbe essere sprecata con gente che non conoscete a fondo.

Occhio, qualcuno potrebbe cercare di approfittarsi della vostra buona fede. Nel lavoro, da tempo qualcosa vi turba ma non riuscite a parlarne con nessuno. Adesso è giunto il momento di sfogarsi e di provare a risolvere la situazione. Nessuno si aspetta da voi qualche colpo di scena, ma per il vostro bene dovete affrontare e sciogliere quei problemi che vi assillano, prima che sia troppo tardi. Voto 6.

Oroscopo di giovedì 24 settembre: Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro (22 giugno - 22 luglio): ★★★★. L'oroscopo sulla giornata di giovedì prevede questa parte della settimana da dedicare alle solite cose, ovviamente stando attenti a non mettere troppa "carne al fuoco". In amore, qualche piccola ombra porterà un po’ di malinconia o un calo di umore nei confronti del partner: datevi degli obbiettivi da raggiungere.

In generale comunque, parlando in merito a determinate situazioni in ambito di coppia, riuscirete a stabilire una buona complicità con chi avete a fianco, il che vi aiuterà a rintuzzare gli eventuali dubbi. Punterete con successo al periodo con allegria e disinvoltura, rendendolo gradevole per voi e per l'ambiente circostante. Single, il cielo vi regalerà una storia importante e, dopo iniziali tentennamenti, partirete alla grande. Per molti sarà una giornata di stelle generose e gaudenti, il tutto suggellato da un oroscopo speciale per voi cuori solitari. Gli astri annunciano un futuro ricco di soddisfazioni e nuove stimolanti conoscenze, se non nell'immediato, prima di quanto possiate immaginare.

Nel lavoro, un po' di sollievo dopo giorni non facili. L'Astrologia infatti vi offrirà l'opportunità di rimediare ad un errore, scovando la soluzione migliore. Bisognerà darsi da fare ed essere sempre in movimento se volete davvero arrivare al successo. Voto 8.

♌ Leone (23 luglio - 23 agosto): ★★★. L'oroscopo di giovedì prevede un giorno poco performante e a tratti anche abbastanza impegnativo. Gli astri consigliano di fare una sincera auto-analisi: le situazioni incerte, come pure quelle nascoste o traballanti sono arrivate ad un bivio. In questo caso o cambiate la vostra strategia, migliorandola o facendovi consigliare, oppure dovrete tagliare alla radice anche a costo di doverne pagare l'eventuale scotto.

In amore, qualche difficoltà tra le mura domestiche potrebbe accentuare diverbi e discussioni infinite. Colpa della Luna? In parte, tuttavia se avrete abbastanza pazienza e non vi farete prendere dalla collera verso le persone che amate, tutto si sistemerà. Single, la Luna negativa porterà nervosismo e forse anche un po' di impulsività nel vostro modo di fare. Consiglio: affrontate con calma gli imprevisti e, se doveste organizzate qualcosa per la serata, non siate esagerati. Una breve passeggiata con gli amici o con la gente che vi piace sarà più che sufficiente per divertirsi o distendere i nervi. Nel lavoro, non dovrete prendere alla leggera un imprevisto. Sappiate che potrebbe diventare per voi una seria problematica e, alla fine, richiedere molto tempo per essere risolta.

Voto 7.

♍ Vergine (24 febbraio - 23 settembre): ★★★★. L'oroscopo di domani, giovedì 24 settembre indica che partirà nella media questo giorno interessante la parte mediana della settimana. Sappiate che il tempo deve fare il proprio corso, come anche gli astri del resto. Imparate a prendere le dovute accortezze, in modo che tutto possa scorrere secondo le vostre aspettative. In campo sentimentale, Nettuno speculare positivo al 75% vi infonderà una calma ed una forza di riflessione logica eccezionali, aspetti che diventeranno le costanti con cui affrontare il quotidiano. Dovrete in ogni caso fare maggiore attenzione ai rapporti interpersonali, magari dosando con molta cura le parole, accertandosi sempre di essere capiti nel senso da voi desiderato, specialmente dal partner.

Single, la giornata vi porterà gioia e entusiasmo: saranno tanti i motivi per cui potreste piangere o lamentarvi, eppure in tanti deciderete di guardare il lato positivo della vita e divertirvi con gli amici di sempre, bravi! Nel lavoro, per chiudere, vedrete gli affari andare discretamente, come per incanto. Sfruttate la lieve ventata di positività per ambire a nuovi traguardi oppure per iniziare collaborazioni più redditizie. Voto 8.

