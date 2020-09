Nuova giornata per i 12 segni zodiacali. Scopriamo come saranno le previsioni astrologiche di lunedì 14 settembre 2020. Di seguito l'Oroscopo e le stelle con amore, lavoro e salute dall'Ariete ai Pesci.

Oroscopo del giorno 14 settembre

Ariete: a livello sentimentale la Luna è favorevole insieme a Venere, potrete vivere delle belle emozioni. A livello lavorativo non mancheranno nuove possibilità da sfruttare, potrete superare le tensioni delle ultime settimane.

Toro: Luna dissonante, vi sentite agitati in amore. Cercate di non alimentare alcune tensioni che potranno nascere. A livello lavorativo, vi sentite stanchi, alcune situazioni potrebbero essere confuse.

Gemelli: in campo amoroso, i nati sotto questo segno, in questa giornata potranno vivere delle belle sensazioni.

La Luna è ancora favorevole, sarà possibile fare anche delle nuove conoscenze. Nel lavoro, se lo ritenete necessario, staccate la spina.

Cancro: in campo professionale, vi sentite più fiduciosi nei confronti delle vostre capacità e dei progetti che dovete portare avanti. Ci sarà una buona energia da sfruttare. A livello amoroso qualcuno potrebbe sentire l'esigenza di un cambiamento.

Leone: con la Luna nel segno potrete vivere una buona emozione, vi sentirete più vicini al partner. Nel lavoro dovrete saper gestire alcuni rallentamenti che arriveranno.

Vergine: in questa giornata di inizio settimana, potrebbero arrivare delle conferme sentimentali. Se per prendere una decisione dovete riflettere, prendetevi del tempo per voi stessi.

Nel lavoro è possibile che arrivi qualcosa di nuovo.

Astrologia di inizio settimana per i segni zodiacali

Bilancia: a livello lavorativo potreste pensare di lanciare nuovi progetti. Cercate però di non stancarvi troppo, non riuscireste poi a recuperare tutte le energie. In amore il vostro atteggiamento ultimamente è più ottimista.

Scorpione: cercate di non cedere alle provocazioni amorose, è un momento di riflessione per voi. Nel lavoro esprimete le vostre idee, siate più concentrati e mantenete la calma.

Sagittario: per i nati sotto questo particolare segno la giornata di lunedì 14 settembre 2020 sarà favorevole in amore, potrete risolvere un problema con il partner.

Riflettete bene su quale mossa fare. Per quel che riguarda il settore professionale, non mancheranno delle buone idee da sfruttare per i vostri progetti.

Capricorno: per i nati sotto questo segno la giornata sarà favorevole in amore, la Luna rafforzerà la vostra passionalità. A livello lavorativo il cielo è importante per fare delle scelte.

Acquario: in campo amoroso, Luna e Venere sono in opposizione, non mancheranno delle polemiche da dover affrontare. Nel lavoro fate attenzione alle tensioni che potrebbero crearsi con i collaboratori.

Pesci: in campo sentimentale le stelle sono dalla vostra parte, riuscirete a chiarire delle situazioni del passato. In campo lavorativo non mancheranno delle possibilità, cercate di non sprecarle.