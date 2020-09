L'Oroscopo del mese di ottobre 2020 preannuncia delle settimane interessanti e talvolta molto propizie per molti segni dello Zodiaco grazie al transito di Mercurio. Per i nati sotto il segno del Cancro la seconda settimana del mese si prospetta tranquilla con alcuni giorni anche all'insegna del relax mentre sarà un periodo di riflessione per lo Scorpione. Fin dalla prima settimana il segno del Leone conoscerà un periodo florido caratterizzato da grandi opportunità. Nel frattempo, il Capricorno dovrà fare i conti con il passato e risolvere delle questioni lasciate in sospeso.

Oroscopo ottobre: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: il cielo del segno dell'Ariete si presenta in tutto il suo splendore. In amore molti saranno coloro che riusciranno a provare emozioni nuove e intense. Sul posto di lavoro dovranno però dare il loro meglio per raggiungere gli obiettivi prefissati.

Toro: per i nati sotto il segno del Toro saranno settimane interessanti. Un vecchio amore potrebbe tornare nella loro vita e sconvolgere il loro equilibrio. In ambito lavorativo ancora molti gli interrogativi.

Gemelli: propizio il transito di Venere che annuncia un mese intenso per l'amore. I single potrebbero finalmente ritrovare l'amore. Buone proposte anche sul fronte lavorativo.

Astri: Cancro, Leone e Vergine

Cancro: l'oroscopo annuncia un mese tranquillo e rilassante soprattutto per quanto riguarda la seconda settimana. L'amore arriverà in tutta la sua forza nelle coppie già affermate che stavano attraversando un periodo buio. Il lavoro procederà senza intoppi.

Leone: periodo florido quello del segno del Leone.

I single dovranno ancora pazientare un po' per trovare l'amore mentre le coppie affermate potrebbero anche rafforzarsi. In ambito lavorativo bisognerà mantenere la calma ed evitare discussioni.

Vergine: il vostro periodo è superato ma sono tante ancora le novità in vista. Per gli amori appena nati è ora di fare un passo avanti.

Il lavoro potrebbe dare importanti soddisfazioni.

Zodiaco: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: l'oroscopo preannuncia un mese curioso per i nati sotto il segno della Bilancia. I vecchi amori potrebbero conoscere un ritorno di fiamma mentre le nuove relazioni dovranno affrontare delle questioni spinose. In ambito lavorativo poche saranno le novità.

Scorpione: in queste settimane il segno dello Scorpione dovrà riflettere su ciò che vuole e prendere delle decisioni importanti. Sul fronte sentimentale ancora molti i dubbi per le coppie nate da poco. Inoltre, sarà necessario affrontare con pazienza dei disguidi nati sul posto di lavoro.

Sagittario: il mese di ottobre si prospetta sereno e colmo di sorprese.

In amore e in affari ancora troppi i punti interrogativi. Cresce in questo mese l'attesa di risposte.

Oroscopo: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: l'oroscopo svela un mese di ripensamenti e di riflessione. In amore bisognerà confrontarsi faccia a faccia con un passato molto doloroso. Sul posto di lavoro andranno risolti dei problemi lasciati in sospeso in questi mesi.

Acquario: nel mese di ottobre è interessante anche il cielo del segno dell'Acquario grazie al transito di Giove. L'influenza di quest'ultimo sarà propizia in amore e in affari per questo segno d'acqua.

Pesci: la terza settimana si prospetta ricca di emozioni positive e negative. I single potranno rimettersi in gioco e riconquistare anche un amore storico mentre le coppie appena sbocciate avranno tutto il tempo di conoscersi e creare un rapporto forte.

Sul posto di lavoro bisognerà analizzare la situazione.