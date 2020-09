Martedì 15 settembre troveremo sul piano astrologico la Luna assieme a Venere stazionare sui gradi del Leone, Mentre il Sole sosterà in Vergine. Urano proseguirà l'orbita in Toro, così come Saturno, Plutone e Giove permarranno nel segno del Capricorno. In ultimo, Mercurio continuerà il transito in Bilancia come Marte permarrà nel domicilio dell'Ariete.

Oroscopo giornaliero favorevole per Ariete e Bilancia, meno roseo per Acquario e Pesci.

Ariete energica

Ariete: energici. I copiosi risultati professionali di cui probabilmente potranno godere questo martedì i nati Ariete, saranno frutto della grande mole energetica di cui disporranno.

Probabili perplessità amorose in serata.

Toro: spiragli. I lavoratori autonomi del segno, sebbene il duetto Urano-Saturno li inviterà a procedere coi piedi di piombo, potrebbero scorgere qualche spiraglio con cui poter tracciare il sentiero per un nuovo percorso professionale.

Gemelli: relazioni amicali. Le nuove conoscenze che, con ogni probabilità, si appresteranno a fare i nativi in queste 24 ore avranno ottime chance di divenire solide amicizie che perdureranno nel tempo.

Cancro: spazio al nuovo. Giove in opposizione, tornato diretto nella giornata di domenica, spingerà presumibilmente i nati Cancro ad accantonare conoscenze ed abitudini malsane per la loro evoluzione, in modo da fare spazio al nuovo che avanza.

Amore top per la Bilancia

Leone: buoni propositi. Il trigono Luna-Marte di Fuoco nella sesta dimora astrologica potrebbe indurre i nati Leone a fare un buon proposito per la propria salute, come iniziare una nuova dieta o iscriversi in piscina.

Vergine: malintesi. Un piccolo equivoco nato nei giorni precedenti dovrebbe essere affrontato in queste 24 ore, a causa dell'opposizione Nettuno-Sole, che dalla settima casa ci parlerà di un secondo segno di Terra che sarà chiamato a fare ammenda.

Bilancia: amore in pole position. L'entusiasmo del martedì sarà messo a dura prova dal duetto Marte-Nettuno, ma ciò non scalfirà più di tanto l'andamento sereno e simbiotico del menàge amoroso dei nati Bilancia.

Scorpione: battibecchi. Nelle faccende di cuore questo martedì potrebbe riservare qualche amarezza in casa Scorpione, a causa di alcuni attriti col partner che nasceranno per questioni di poco conto.

Lavoro sottotono per il Capricorno

Sagittario: lavoro a gonfie vele. Il clima nell'ambiente professionale sarà, dopo alcune giornate controverse, nuovamente sereno, rendendo presumibilmente i nati del segno consci di poter contare sull'appoggio di molti dei loro colleghi.

Capricorno: lavoro sottotono. Le faccende professionali in casa Capricorno potrebbero, questo martedì, passare in secondo piano, a causa di un evento poco gradito e improvviso. La loro assenza dal luogo di lavoro non passerà inosservata ai capi aziendali.

Acquario: malinconici. La protagonista di giornata dei nati del segno sarà, con tutta probabilità, la nostalgia che li ricondurrà verso alcuni ricordi lontani, legato al loro passato amoroso.

Pesci: bugiardi. Martedì in cui i nati Pesci potrebbero essere, a ragion veduta, accusati di aver mentito circa un evento o una persona. Chiedere scusa, in questo caso, risulterà la mossa più saggia per salvare capra e cavoli.