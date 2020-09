Una nuova giornata sta per prendere il via per tutti i 12 segni zodiacali. Approfondiamo dunque quali sono le previsioni astrologiche di giovedì 24 settembre e i cambiamenti astrologici verso cui andranno incontro i vari segni in amore e nel lavoro. Di seguito le stelle e l'Oroscopo dall'Ariete ai Pesci.

L'oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete: in amore si profila una giornata stancante, non sarà il caso di imbastire nuove discussioni. Nel lavoro, se ci sono state delle discussioni, è meglio trovare un accordo in questa giornata.

Toro: per i sentimenti, se ci sono delle dispute, bisogna cercare di risolverle.

Nel lavoro, se avete un'attività in proprio, le entrate sono ancora fonte di preoccupazione per voi.

Gemelli: a livello sentimentale è un momento interessante, il fine settimana porterà qualcosa in più e nuove occasioni da sfruttare. Nel lavoro in questo momento sentite che qualcosa sta cambiando in positivo.

Cancro: in amore, con la Luna contraria, c'è maggiore nervosismo, in particolare per le coppie che stanno insieme da tempo. A livello lavorativo a causa di un'eccessiva agitazione avrete difficoltà nel trovare soluzioni.

Leone: per i sentimenti sta per iniziare un periodo migliore. Fate valere le vostre idee. Nel lavoro, se siete in ballo con un cambiamento, valutate bene prima di dare risposta.

Vergine: per i nati sotto questo segno zodiacale, con la Luna favorevole c'è un recupero in amore. Le relazioni riacquistano smalto. Nel lavoro dal giorno 28 Marte sarà favorevole e riprenderete un'attività che avevate trascurato.

Previsioni e oroscopo del 24 settembre: la giornata dei segni zodiacali da Bilancia a Pesci

Bilancia: a livello amoroso, se siete indecisi tra due storie, in queste ore avete ancora delle perplessità. Le nuove relazioni non sono semplici da gestire. A livello lavorativo, se avete fatto delle richieste non arriveranno nell'immediato le risposte che attendevate.

Scorpione: in amore si profila una giornata positiva. Anche se sono molte le coppie che stanno affrontando discussioni per questioni legate ai figli. Nel lavoro c'è ancora qualche difficoltà da superare, siete rimasti fermi nella prima parte dell'anno.

Sagittario: a livello sentimentale, con Venere favorevole per le relazioni, si vive meglio. Il fine settimana porterà anche una riconciliazione. Nel lavoro in questi giorni qualcuno è in dubbio in merito ad un nuovo progetto.

Capricorno: periodo positivo con la Luna che si trova nel segno e aiuta in in amore. È una giornata di recupero. Nel lavoro, se qualcuno è contro di voi cercate di superare queste tensioni.

Acquario: per i sentimenti siete più forti e se una persona vi interessa fatevi avanti.

Nel lavoro è probabile che possiate accettare un compromesso visto che una determinata situazione è cambiata.

Pesci: in amore è una giornata di recupero, la fine del mese sarà importante per i sentimenti. Nel lavoro dovrete risolvere un problema, il cielo è dalla vostra parte e nei prossimi giorni le cose comunque andranno meglio.