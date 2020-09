L'Oroscopo di venerdì 4 settembre è arrivato, pronto e già disponibile per essere consultato. In evidenza quest'oggi, oltre alla nuova classifica con le stelle quotidiane, soprattutto le previsioni zodiacali sulla giornata di venerdì. Ansiosi di sapere chi, tra i dodici simboli rappresentanti l'astrologia, potrà contare sul positivo supporto delle stelle? Ebbene, parlando di segni super-fortunati, l'Astrologia applicata al periodo ha scelto il Sagittario, in questo caso favorito dall'ottima specularità di Venere in Cancro. A tenere il passo svelto del predetto segno di Fuoco saranno Ariete, Toro, Cancro e Scorpione, tutti alla pari valutati con le cinque stelle della buona sorte.

Vediamo di appurare qualcosa di più dall'oroscopo del giorno 4 settembre segno per segno e poi passare alla classifica stelline posta a fine articolo.

Previsioni zodiacali del 4 settembre:

♈ Ariete (21 marzo - 20 aprile): ★★★★★. L'oroscopo del 4 settembre indica un venerdì tecnicamente positivo. Il cielo astrale sarà sotto i positivi effetti della Luna nel segno. Qualcuno di voi potrebbe sentirsi preso dall'indecisione, con due scelte da fare: romanticismo o avventura? Le stelle consigliano decisamente il primo caso, perché in grado di restituire bellissime soddisfazioni. Single, grazie al vostro atteggiamento più conciliante e comprensivo, la sfera affettiva riprenderà ad essere la fonte primaria del vostro equilibrio interiore.

Sappiate che il periodo sarà propizio nel caso voleste ancora trovare l'anima gemella. Nel lavoro, la fase risulta essere ricca di novità liete, il che stimolerà al meglio l'umore infondendo fiducia nelle proprie capacità. Voto 9.

♉ Toro (21 aprile - 20 maggio): ★★★★★. Le previsioni astrologiche di venerdì annunciano fortuna e serenità in diversi campi.

In amore infatti, il cielo contribuirà a rafforzare l'unione di coppia: dimostrate senza riserve i vostri veri desideri, aprendovi al dialogo in modo da migliorare ancora di più il rapporto. Se aveste una storia sentimentale in corso da un periodo più o meno lungo, la sfera affettiva vi coinvolgerà come non mai.

Anche chi è in stato singolo potrà essere piacevolmente sorpreso dai velati segnali d'affetto da parte di una persona "speciale". Comunque sia, bando alla timidezza: non abbiate paura di rimanere scottati ma godete il momento senza timori. Nel lavoro sarà un giorno produttivo e gratificante. Dunque osate, chiedete o seguite gli impulsi. Non avrete nessun contrattempo o problema da affrontare. La stabilità vi farà sentire appagati. Voto 9+.

♊ Gemelli (21 maggio - 21 giugno): ★★★★. L'Astrologia del giorno indica che forse riuscirete a chiarire situazioni in bilico che rischiano di incrinare il rapporto. Se siete innamorati avrete una vita sentimentale appagante, supportati da una famiglia che vi vuole bene.

A ragione, a poter approfittare di questa fantastica giornata saranno coloro single: liberate la mente e lasciatevi andare... Sarà l'amore a bussare alla vostra porta purché abbiate in cuore aperto! Non rimarrete delusi: vivrete con passione alcuni momenti della giornata: riceverete dimostrazioni d'affetto da chi non ve lo sareste mai aspettato, e questo vi darà la carica per affrontare qualsiasi difficoltà. Giornata promettente anche nel lavoro. Sarete talmente presi che il tempo scorrerà in fretta. Non mancheranno altresì occasioni per concludere buoni affari. Voto 8.

♋ Cancro (22 giugno - 22 luglio): ★★★★★. Gli astri vi vedono tra i favoriti di venerdì. In vista decisioni importanti in ambito famigliare.

In campo sentimentale ritroverete il vostro fascino, ma anche la grinta con la quale far fronte agli ostacoli. Sarete pronti per passare una giornata in sintonia di coloro che amate o stimate. Single, mettetevi addosso il vestito più bello che avete e uscite, da soli o con gli amici, purché viviate. Se siete convinti che Cupido vi abbia preso di mira, allora perché non facilitagli il lavoro! Pensate al cuore come un muscolo che ha bisogno di essere allenato per funzionare al meglio, quindi inutile attendere: lasciatevi andare, assecondate i vostri desideri. Nel lavoro, darete il meglio di voi dimostrando interesse verso le cose da fare. Tutto tranquillo insomma: capo e colleghi vi stimano. Seguite senza timore ogni buon consiglio.

Voto 9.

♌ Leone (23 luglio - 23 agosto): ★★★★. Giornata improntata quasi tutta sulle linee spente della classica routine. In amore, scoprirete la certezza di un'armonia nel rapporto che si va consolidando, nonostante certi piccoli intoppi dovuti quasi sempre alle ingerenze della parentela. Gli influssi delle stelle risveglieranno in voi sentimenti di maternità e maggiore bisogno di confidenza nel rapporto di coppia. Single, i vostri sentimenti prenderanno una piega del tutto inaspettata. Un'amicizia sembra aver lasciato il posto a qualcosa di più forte ed intenso. Se di amore si tratta, state pur certi che ve ne accorgerete. Nel lavoro, gratificante il vostro quadro astrale odierno: cercate di cogliere al volo nuove opportunità cambiando quello che non va.

Voto 8-.

♍ Vergine (24 febbraio - 23 settembre): ★★★. La giornata sarà discreta, nel complesso positiva ma non priva dei soliti immancabili alti e bassi. In campo sentimentale tutti reclameranno la vostra presenza: partner, figli, amici e famigliari (tanto per cambiare). A casa con i bambini che non smettono un attimo di piangere o con i ragazzi che non sanno nemmeno loro cosa vogliono, è un disastro! E il partner? Dal canto suo anch'esso reclama la vostra bella persona: soluzioni? Al solito: vi farete in quattro pur di accontentare tutti... Voi single invece non dovete sottovalutate il potere dei sentimenti. Se ancora sentite qualcosa per qualcuno, datevi un'ultima possibilità. Siate efficaci, andando dritti per la strada indicata dal cuore, anche dovesse far male.

Nel lavoro, gestirete il vostro operato in maniera autonoma impuntandovi a chi cercasse di impedirlo. Agite con diplomazia. Voto 7-.

Oroscopo venerdì 4 settembre:

♎ Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): ★★. L'oroscopo di venerdì 4 settembre purtroppo vede poco positiva questa parte della settimana. In campo sentimentale, dovrete camminare in punta di piedi cercando di fare il minimo rumore: accendere la miccia della disputa scatenando un putiferio con il partner sarà cosa da poco. Vi troverete alle prese con un mucchio di incombenze, forse trovando arduo ritagliarvi un po’ di spazio per le cose che amate fare, per la famiglia o per avere un po' di intimità con chi amate. Coloro in status single avranno buone probabilità di "toppare" in amore, e questo è un dato di fatto.

Inutile sprecare energie nel cercare di convincere la persona che sapete, avrete bisogno di tanta calma e argomenti convincenti... Nel lavoro intanto sarete messi a dura prova da un collega particolarmente testardo, a tal punto da farvi saltare i nervi: dai, pensate positivo, pensate alle cose belle. Voto 6-.

♏ Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): ★★★★★. Le previsioni zodiacali del giorno indicano un periodo vincente in amore. A scanso di equivoci, comunque potrebbero esserci momenti delicati in alcune attività, soprattutto se già in aspetto negativo. In campo sentimentale tutto bene: sarete circondati dall'amore più sincero e la serenità dominerà gran parte del periodo. D'altronde, il vostro bel carattere e il sorriso che vi ritrovate non potranno che favorirvi in eventuali situazioni traballanti.

Intanto, più di qualcuno tra voi single, augurandoci possiate essere la maggioranza, potrebbe iniziare a mettere insieme importanti tasselli riguardanti la vita a due: bene così! In merito al lavoro invece, il consiglio è di allargare il proprio modo di vedere, senza fossilizzarsi su posizioni decise a priori. Un po' di elasticità non guasta, non trovate? Voto 9+.

♐ Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): 'top del giorno'. In arrivo un venerdì 4 settembre, non diciamo "sublime" che sarebbe forse un poco esagerato, ma positivo questo si. La giornata di fine settimana sarà ottima soprattutto nelle cose legate ai sentimenti, con l'amore puro a farla da padrone. La giornata partirà meglio di quella precedente e promette anche un seguito abbastanza positivo.

Parlando di coppia, la strada sarà a tratti in discesa, quindi potreste togliervi davvero qualche soddisfazione. Single, una persona continuerà a sparigliare i vostri piani, soprattutto a metà o a fine giornata, costringendovi a continue quanto inutili perdite di tempo. Giocate in anticipo mettendo in sicurezza tutto ciò che sapete possa portare stress o fastidio, ok? Nel lavoro intanto, con le stelle che vi guardano benevolmente da lassù, la giornata si potrà definire fruttuosa e abbastanza congeniale con i vostri interessi. Voto 10+.

♑ Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio): ★★★. La giornata si preannuncia discreta, lievemente "sottotono". Possibili momenti dominati da instabilità emotiva o stress generalizzato, impegnativi da tenere a bada.

In campo sentimentale la partenza non sarà proprio positiva, tra tensioni e imprevisti che potrebbero riguardare la famiglia o qualche importante amicizia. Si renderà necessario un dialogo di confronto con la persona interessata, in primis per cercare di capire che cosa potrebbe essere migliorato nel rapporto. Fatelo e trovate insieme una soluzione che soddisfi entrambi. Single, in tanti avrete ancora la sensazione di aver compiuto un passo azzardato: forse vi ritroverete in una situazione un po' delicata. L'Astrologia invita senz'altro a lasciar perdere e non insistere ulteriormente. Nel lavoro intanto, momento di apprensione per un impegno difficile: calma! Voto 7.

♒ Acquario (21 gennaio - 19 febbraio): ★★★★. Le previsioni astrali del momento indicano che il periodo potrebbe riservare qualche bella novità verso la fine, questo è poco ma sicuro. In alcuni casi, anche se non vi saranno momenti speciali per i sentimenti o l'armonia in generale, questo venerdì darà la possibilità di chiarire certi atteggiamenti o di superare quelle tensioni che sapete. In amore, la giornata si aprirà all'insegna del buonumore e la vita di coppia procederà in modo abbastanza tranquillo. Diciamo che in generale il periodo non dispiacerà risultando soddisfacente per i più. Single, invece a voi le stelle consigliano di non chiudervi troppo in voi stessi, soprattutto in caso di dissensi a livello sentimentale. Nel lavoro, un ottimo spirito d’iniziativa vi permetterà di lavorare al meglio delle vostre possibilità. Voto 8.

♓ Pesci (20 febbraio - 20 marzo): ★★★★. L'oroscopo del 4 settembre, predice che partirà bene questa parte della settimana, con un venerdì promettente. Per quelle situazioni in via di sviluppo o in attesa di essere messe in campo non sono previsti ostacoli di sorta. I vostri piani giornalieri avranno discrete speranze di vedere un buon fine. In amore, sensazioni inattese capteranno nuove vibrazioni provenienti dal cuore. Parlatene con il partner: trovare le parole giuste per esprimere ciò che si sente, aiutando a comprendersi e migliorare l'affetto reciproco. Single, invece di restare nascosti nel vostro guscio della timidezza, fatevi coraggio e iniziate rompendo il ghiaccio: a volte può bastare anche un solo sorriso disarmante. Poi, il resto verrà da sé. Nel lavoro invece, il desiderio di novità potrebbe portarvi fuori rotta. Cercate di moderare le aspettative. Voto 7+.

Classifica stelline del 4 settembre

Come annunciato in apertura ad essere valutati nella classifica stelline del 4 settembre tutti i segni dello zodiaco al completo. Il resoconto dettagliato espresso dalle stelle di venerdì:

Top del giorno : Sagittario;

: Sagittario; ★★★★★: Ariete, Toro, Cancro, Scorpione;

★★★★: Gemelli, Leone, Acquario, Pesci;

★★★: Vergine, Capricorno;

★★: Bilancia.

Il prossimo incontro con le previsioni zodiacali e la classifica riguarderà sabato 5 settembre.