Nell'oroscopo di venerdì 4 settembre, ci saranno molte novità per tutti i segni zodiacali. Nella volta celeste di domani, sarà possibile osservare la congiunzione di Giove e Plutone e di Saturno e Plutone. Inoltre, la Luna sarà in opposizione a Mercurio, Venere in quadratura a Marte, Marte in quadratura a Saturno e Mercurio in trigono a Saturno.

Scopriamo, nel dettaglio, quali elementi caratterizzeranno l'Oroscopo di domani 4 settembre dei 12 segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Oroscopo del 4 settembre: novità per Toro e Cancro timoroso

Ariete: la fortuna è un'amica preziosa, ma quando vi volta le spalle per dirigersi altrove, è necessario contare solo sulle proprie forze.

Sarà una giornata complessa, soprattutto dal punto di vista emotivo. Dovrete affrontare delle situazioni che vi metteranno a dura prova e che forse vi faranno vacillare. L'appoggio degli amici sarà di vitale importanza perché vi aiuterà a non perdere mai il sorriso. Ci saranno dei momenti in cui avvertirete il desiderio di lasciare tutto, ma se persevererete, spazzerete via gli ostacoli sul vostro percorso!

Toro: deciderete di dare una nuova direzione alla vostra vita. Introdurrete dei cambiamenti importanti che potrebbero rivoluzionare il vostro modo di pensare. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di non farvi influenzare dalle energie negative: ascoltate solo i pensieri ricchi di fiducia e determinazione.

Potrebbe essere il momento giusto per mettervi alla ricerca dell'anima gemella. Sarà un percorso lento e che prevederà numerose tappe, ma alla fine sarete contenti di voi stessi!

Gemelli: gestire le emozioni non sarà facile perché avrete l'impressione di non riuscire a realizzare i vostri desideri. Tenderete a concentrarvi maggiormente sulla vita degli altri e sarete molto critici sulle scelte che i vostri amici adotteranno.

Le previsioni zodiacali di domani consigliano di abbandonare questo comportamento perché non vi condurrà da nessuna parte: sarà più opportuno concentrarvi sul vostro benessere personale e cercare di trovare degli elementi che possano contribuire alla vostra stabilità emotiva.

Cancro: sarete molto critici nei confronti dei vostri errori.

Vi basterà commettere un piccolo sbaglio per scatenare dei veri e propri sensi di colpa. Nella vostra testa, l'unico modo per riuscire ad emergere sarà quello di essere perfetti, ma in realtà questo sarà solo un inganno emotivo. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di non aver paura di tentare: l'esperienza e il coraggio di agire vi metteranno in una posizione di vantaggio rispetto alle vostre paure interiore. Partner e amici vi supporteranno in questa sfida!

Previsioni astrologiche di venerdì 4 settembre: Leone dinamico e amore per Bilancia

Leone: dovrete cercare la grinta all'interno del vostro cuore. Desidererete essere più attivi perché le sfide che dovrete affrontare vi imporranno un maggiore livello di dinamicità.

La motivazione sarà uno degli elementi fondamentali per promuovere un cambiamento. Dal punto di vista sociale, sarete inclini a conoscere nuove persone e a interagire con gioia. Darete una grande importanza alla mimica del viso e del corpo e difficilmente vi sbaglierete su qualcuno. Ci saranno delle novità in vista per quanto riguarda l'aspetto lavorativo.

Vergine: non vi sentirete pronti a dare una seconda possibilità a chi ha calpestato il vostro cuore. Vi troverete in situazioni che vi spingeranno a prendere delle decisioni molto importanti. Sarà un processo doloroso, ma necessario per arrivare a una ripresa. Le emozioni, seppur poco gestibili, vi consentiranno di tornare a mettervi in gioco.

Valuterete con attenzione le persone a cui concedere la vostra fiducia. Tenderete a scappare davanti a ogni più piccolo segnale d'allarme. Per fortuna, gli amici di sempre vi resteranno accanto e vi supporteranno.

Bilancia: sarà un giorno molto positivo dal punto di vista amoroso. La relazione con il partner raggiungerà nuovi picchi di profondità e sarete fieri della storia che, insieme, siete riusciti a creare. Le piccole discussioni quotidiane saranno facilmente superabili perché l'amore che vi lega vi consentirà di trovare, in ogni circostanza, un punto di incontro. La situazione sarà meno positiva in ambito lavorativo: avrete paura di mettervi in gioco per il timore di commettere errori.

Le previsioni zodiacali di domani consigliano di provare ad aumentare la fiducia in voi stessi.

Scorpione: sarà una giornata negativa dal punto di vista emotivo. Vi sentirete travolti dai dubbi e dall'indecisione e questo vi causerà un atteggiamento di chiusura. Gli amici, preoccupati per il vostro comportamento, cercheranno di aiutarvi, ma poi preferirete rimanere soli. Avrete bisogno di qualche ora da dedicare solo ai vostri interessi. Attività rigeneranti e rilassanti vi consentiranno di ritrovare le energie e di ragionare con più lucidità. Potreste ricevere una notizia inaspettata che risolleverà un po' il vostro umore.

Previsioni zodiacali di domani 4 settembre: Sagittario deluso e Capricorno impegnato

Sagittario: il vostro cuore non riuscirà a sopportare altre delusioni in campo amoroso. Avvertirete l'istinto di chiudervi in voi stessi e di smettere di provare a cercare la vostra anima gemella. All'inizio, questo atteggiamento vi farà sentire meglio, ma poi avrà ripercussioni negative sul vostro umore. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di vivere la vita con più serenità. Potrete fare poco per prevenire possibili sofferenze amorose, ma una mente aperta e propositiva aumenterà le possibilità di trovare qualcuno adatto a voi.

Capricorno: avrete la sensazione di vivere solo per il lavoro. Le mansioni da svolgere diventeranno numerosissime e le responsabilità schiacceranno il vostro lato emotivo.

Avrete bisogno di un momento di pausa che vi aiuti a ristabilire le vostre priorità. Forse, temerete di non poter ottenere dei ritagli di tempo quotidiani, ma se modificherete la pianificazione della giornata, non ci sarà alcun problema! Potrebbe esserci qualche discussione con il partner a causa di incomprensioni irrisolte.

Acquario: farete fatica a comprendere il punto di vista degli altri. Crederete di far valere le vostre opinioni, ma adotterete l'atteggiamento sbagliato. Alzare la voce e puntare i piedi non vi aiuterà a farvi ascoltare, ma complicherà solo la situazione. In ambito sentimentale, non sarete ancora pronti per gettarvi in una nuova storia d'amore. Avrete bisogno di tempo e preferirete rimanere nel campo dell'amicizia.

Sul lavoro, invece, potreste avere delle sorprese positive: dovrete solo continuare ad impegnarvi!

Pesci: la vita vi apparirà come un brusco salto nel vuoto. Avrete la sensazione di non poter controllare il mondo esterno e di avere un'influenza minima sugli affetti più cari. Questo non farà altro che aumentare la vostra ansia perché temerete di perdere del tutto la presa sulla vostra esistenza. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di dedicarvi ad attività pratiche. Occupare la mente e le energie fisiche con qualcosa di stimolante potrebbe farvi sentire più sereni.