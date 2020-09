Questo primo mese d'autunno si rivela molto interessante per i Gemelli, che possono beneficiare degli influssi energici della Luna piena e di Marte in Ariete. È un ottimo mese per parlare d'amore, le stelle proteggono le relazioni, anche quelle appena nate e favoriscono gli incontri per i single. In ambito lavorativo si può ottenere qualcosa in più: i lavoratori dipendenti potrebbero ricevere un aumento o un avanzamento di carriera, mentre i lavori indipendenti, come per esempio chi possiede un'attività, possono incrementare i propri vantaggi. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo del mese di ottobre 2020 per il segno dei Gemelli, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo del mese di ottobre 2020 per i Gemelli

Amore: il mese di ottobre 2020 si apre con una forte Luna piena che raggiunge Marte in Ariete, il punto del cielo che rappresenta per il Toro, la socialità, la spensieratezze, gli incontri e i nuovi amore. Questa luce intensa ed energica si riflette sulla sfera sentimentale, riaccendendo la passione e la sensualità. La sessualità è in crescita non solo per chi ha una relazione di coppia, ma anche per i single alla ricerca dell'anima gemella, che potrebbero veder accolte le proprie richieste. Particolarmente vantaggiose in tal senso si riveleranno le giornate del 15, del 16 e del 17 del mese, grazie ai caldi influssi della Luna piena. Il consiglio comunque è quello di evitare un atteggiamento prepotente e autoritario che rischia di compromettere l'equilibrio appena trovato.

Lavoro: quello che sta per iniziare si presagisce un mese molto vantaggioso per la sfera lavorativa e pratica, ci sono delle questioni da rivedere, ma si possono ottenere belle soddisfazioni e soprattutto trovare delle soluzioni. I Gemelli potranno essere un passo avanti a tutti, la voglia di fare non manca, così come la creatività e l'ingegno.

Mercurio in Scorpione potrebbe portare degli scatti di carriera o ricevere nuovi incarichi nel caso di lavoratori dipendenti, ed incrementare i guadagni nel caso di lavoratori indipendenti. Vantaggiose in tal senso si riveleranno le ultime giornate del mese, quando a partire dal 23 ottobre un magico primo quarto garantisce l'arrivo di interessanti novità.

Salute: quello di ottobre 2020 si rivela un mese molto vantaggioso per i Gemelli, anche per quanto riguarda la sfera salutare. Gli influssi dei pianeti e della Luna piena garantiscono energia e voglia di fare. Non è dunque un momento negativo dal punto di vista fisico, anche se è bene non strafare e cercare di preservare le forze ritrovate, cercando di ritagliarsi dei momenti per se, per riposarsi o dedicarsi alle proprie passioni.