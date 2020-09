L'Oroscopo di giovedì 3 settembre prevede un po' di morbidezza in più per i nativi dell'Ariete dal punto di vista sentimentale, mentre Cancro sarà come di consueto magnetico, affascinante e affettuoso con il partner, grazie anche alla Luna in trigono dal segno dei Pesci. Capricorno con un po' di sfrontatezza potrebbe riuscire ad ottenere risultati migliori sul lavoro, mentre Leone potrà concentrarsi con maggior sicurezza sui suoi progetti lavorativi.

Previsioni astrologiche di giovedì 3 settembre segno per segno

Ariete: sfera lavorativa soddisfacente per voi nativi del segno nella giornata di giovedì 3 settembre.

Marte in congiunzione al vostro cielo vi dona sostegno, e con un po' di buona volontà sarete in grado di portare avanti al meglio i vostri progetti. In ambito sentimentale sarete un po' più morbidi nei confronti del partner, anche se guarderete ancora con sospetto alcune sue azioni. In ogni caso, potrebbe essere un buon inizio per recuperare il vostro rapporto. Se siete single, potreste iniziare a nutrire maggior fiducia nei confronti di una persona in particolare. Voto: 7+

Toro: oroscopo di giovedì positivo grazie ad una buona configurazione astrale. Per quanto riguarda la sfera sentimentale, dedicherete buona parte del vostro tempo al partner, a rimettere in ordine le idee e a stabilire un buon rapporto con i familiari.

Se siete single, è possibile che abbiate un po' la testa fra le nuvole. In ambito lavorativo Giove e Mercurio in posizione favorevole portano stabilità, e con un po' d'impegno le soddisfazioni non tarderanno ad arrivare. Voto: 8

Gemelli: la Luna in quadratura dal segno dei Pesci potrebbe rivelarsi un po' problematica secondo l'oroscopo di giovedì 3 settembre.

Dal punto di vista sentimentale potreste essere un po' confusi e tramortiti, con evidenti difficoltà a comprendere cosa desidera il partner. I cuori solitari involontariamente potrebbero essere un po' sgarbati, quindi spiegare fin da subito le cose potrebbe essere una buona soluzione. Ricordate che non tutto il male viene per nuocere.

Sul lavoro siate sempre professionali, senza mai però essere troppo incisivi nei confronti dei colleghi. Voto: 6,5

Cancro: settembre inizia alla grande grazie a Venere nel vostro cielo. Come di consueto, vi darete da fare per accontentare l'anima gemella con il vostro magnetismo e fascino, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Per quanto riguarda i single, la vostra mente e il corpo saranno attivi soprattutto dal punto di vista sentimentale. Sul lavoro al momento i risultati non saranno da primi della classe, ma in ogni caso sarete apprezzati dai vostri colleghi. Voto: 7,5

Leone: oroscopo di giovedì discreto per voi nativi del segno, grazie ad una buona configurazione astrale. Per quanto riguarda il settore professionale, infatti, sarete in grado di reagire ai problemi e vi dedicherete con maggior sicurezza ai progetti lavorativi, soprattutto se siete nati nella seconda e terza decade.

In amore cercherete di attirare l'attenzione nei confronti del partner o della persona che vi farà impazzire, nel tentativo di instaurare un rapporto piuttosto vivace. Voto: 7,5

Vergine: giornata interessante dal punto di vista professionale grazie a Mercurio in congiunzione che vi metterà a vostro agio con i colleghi. Non ci sarà nessun problema con le vostre mansioni, e sarete dello spirito giusto per dimostrarvi dei validi lavoratori. In amore è ufficiale: voi single avete perso la testa per una persona spettacolare, tuttavia potreste aver bisogno di un po' d'aiuto. Se avete una relazione fissa, le vostre idee saranno efficaci e sarete in grado di rendere felice il partner. Voto: 8+

Bilancia: giornata ancora non facile da gestire secondo l'oroscopo, sia dal punto di vista sentimentale che lavorativo.

In amore non sarà facile chiarire eventuali dubbi con il partner, e dovrete cercare di essere più comprensivi. Se siete single tentar non nuoce, ma se vorrà dire rischiare troppo allora meglio evitare. Per quanto riguarda il lavoro, avete degli obiettivi chiari in mente, ma quando qualcuno vi rema contro diventa piuttosto difficile raggiungerli. Voto: 6

Scorpione: ottima Luna in trigono dal segno del Pesci per la giornata di giovedì secondo l'oroscopo. In amore, la vostra allegria e gentilezza garantiranno ottimi rapporti con il partner, anche se si consiglia di non essere imprudenti. I single hanno trovato qualcuno da amare, e adesso cercheranno di conquistarne il cuore. Sul fronte lavorativo dovrete impegnarvi molto per raggiungere i vostri obiettivi, ma quando ci riuscirete sarà una grande soddisfazione.

Voto: 8-

Sagittario: l'oroscopo di giovedì prevede un cielo un po' difficile da gestire, con il Sole e Mercurio in posizione sfavorevole. In amore, prima di prendere delle decisioni, assicuratevi che state scegliendo la soluzione migliore per voi e per il partner, ma soprattutto confrontatevi con la vostra anima gemella. Se siete single, non sarà la giornata adatta per voi. Nel lavoro sfruttate ogni occasione favorevole per ottenere buoni risultati. Voto: 6,5

Capricorno: per quanto riguarda il settore professionale, secondo l'oroscopo di giovedì 3 settembre, con un po' di sfrontatezza potreste riuscire ad ottenere splendidi risultati, soprattutto se siete nati nella terza decade. Per quanto riguarda la sfera sentimentale, invece, la vostra relazione di coppia scorre in maniera abbastanza fluida grazie alla Luna in sestile dal segno dei Pesci, anche se si potrebbe fare qualcosa in più per migliorarla ulteriormente.

Se siete single, vi sentirete spesso a vostro agio. Voto: 8

Acquario: giornata così così dal punto di vista sentimentale. La vostra storia d'amore faticherà un po' a spiccare il volo ma con il giusto temperamento potreste anche riuscirci. Se siete single, essere troppo pignoli potrebbe non essere una grande idea per questa giornata. Sul lavoro, il vostro perfezionismo potrebbe portarvi a risultati discreti, soprattutto se siete nati nella terza decade. Voto: 6+

Pesci: la Luna vi terrà compagnia anche il 3 settembre, regalandovi una giornata ottimale soprattutto dal punto di vista sentimentale. La vostra relazione di coppia sarà mossa da una grande profondità e l'affiatamento renderà la storia d'amore piacevole.

Voi single da un errore potreste ricavare dei benefici. Nel lavoro dedicherete il vostro tempo a quelle mansioni che riuscirete a svolgere con maggior facilità. Voto: 8+