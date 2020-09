Per formulare l'Oroscopo di giovedì 3 settembre sarà necessario osservare la volta celeste di domani. I transiti planetari, infatti, avranno una grande influenza sulla vita amorosa, sociale e lavorativa di ciascuno di noi. Fra i movimenti principali, sarà possibile notare la congiunzione di Luna e Nettuno, di Giove e Plutone e di Saturno e Plutone. Inoltre, il Sole sarà in trigono a Urano, la Luna in opposizione a Mercurio, Mercurio in trigono a Saturno e Venere in quadratura a Marte.

Scopriamo, nel dettaglio, quali elementi caratterizzeranno l'oroscopo del 3 settembre di tutti i segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni astrologiche del 3 settembre: relax per il Toro

Ariete: avrete il pieno controllo della vostra vita. Vi sentirete padroni di voi stessi e delle vostre decisioni, ma questo non vi farà adagiare suglia allori. Proverete una forte spinta a tentare un ulteriore miglioramento. Sarà un lavoro intenso, ma che porterà a dei grandi risultati. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di approfittare della fortuna portata dagli astri: avrete molte occasioni davanti a voi, dovrete solo scegliere che che riterrete più giusta per voi. In amore, potreste vivere ore infuocate.

Toro: sentirete il bisogno di trascorrere qualche ora con voi stessi. Il recupero delle energie vi consentirà di tornare più attivi che mai.

Avrete una giornata ricca di cose da fare, soprattutto dal punto di vista sociale. Le relazioni con gli amici andranno a gonfie vele, anche se non gradirete tutti i loro atteggiamenti. Cercherete di essere pazienti e tolleranti con il prossimo perché non vorrete farvi rovinare la giornata da inutili discussioni.

Il partner sarà partecipe alle attività che proporrete.

Gemelli: avvertirete la necessità di sentirvi al centro dell'attenzione. In quanto protagonisti, vorrete essere coccolati e viziati con gentilezze eccessive. Non sopporterete le critiche e reagirete con rabbia davanti a opinioni contrarie alle vostre.

Potrebbe essere il momento giusto per avviare una riflessione sul vostro atteggiamento. Vi renderete conto che alcuni elementi caratteriali saranno legati a delusioni amorose e lavorative. Con un piccolo sforzo, riuscirete a superare queste difficoltà e a tornare le persone di sempre.

Cancro: vi sembrerà di sognare ad occhi aperti. Avrete la sensazione di essere sconnessi dalla realtà a causa degli ultimi eventi. Farete fatica a concentrarvi e a seguire i discorsi dei vostri amici. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di impegnarvi per ritrovare il baricentro della vostra personalità. Potrebbe essere necessario rivolgervi a qualcuno che sia in grado di supportarvi emotivamente: amici, famigliari, partner.

Però, non preoccupatevi: presto, tutto questo sarà solo uno strano ricordo!

Oroscopo di giovedì 3 settembre: Leone innamorato e Scorpione carismatico

Leone: sarà impossibile resistere al fuoco della passione. Il cuore vi si scalderà di un'energia positiva e travolgente. Vi sentirete pronti a rivelare tutti i vostri sentimenti al partner, ma pretenderete che li maneggi con molta cura. Il rispetto, per voi, sarà qualcosa di essenziale e basterà poco per farvi scattare. Sentirete di aver raggiunto dei grandi obiettivi nella vostra vita, ma non tentennerete nell'aggiungerne di nuovi. Vivrete ogni esperienza come una sfida che vi aiuterà a motivarvi e a mantenere la concentrazione.

Vergine: vi appellerete alla fortuna per cercare di vivere una giornata soddisfacente.

Purtroppo, i numerosi impegni e qualche discussione con il partner rovineranno il vostro umore. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di tornare, per qualche ora, al nido d'origine. Parlare con i familiari, infatti, oltre a rassicurarvi, vi consentirà di trovare soluzioni inaspettate. Affetto e complicità saranno i due elementi che aiuteranno il vostro cuore a rigenerarsi. Ben presto una brezza fresca spazzerà via le ombre.

Bilancia: il rapporto con il partner prenderà una piega inaspettata. Dovrete affrontare delle discussioni a causa di opinioni discordanti. Farete fatica ad accettare il punto di vista dell'altro perché sarete sicuri di avere ragione. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di prendervi un po' di tempo per riflettere.

Se lo farete a mente fretta e senza influenze esterne, vi renderete conto di poter modificare il vostro approccio. A volte, basta un cambiamento nella comunicazione per ottenere il risultato sperato.

Scorpione: non farete nulla per apparire belli, ma il vostro carisma attirerà gli altri come una calamita. Il fascino che sprigionerete vi consentirà di ampliare le vostre relazioni e di dialogare con persone interessanti. Forse, sentirete il peso di questa attenzione sociale, ma potrete trarne dei vantaggi emotivi e lavorativi. La condivisione dei vostri spazi ci consentirà di ampliare la mente e di immedesimarvi nelle esperienze altrui. Il partner potrebbe essere un po' geloso.

Previsioni zodiacali di domani 3 settembre: pigrizia per Capricorno e Acquario bisognoso d'affetto

Sagittario: sarete come un vulcano pronto a esplodere: avrete così tante idee nella vostra mente che farete fatica a metterle in pratica. I vostri sogni si sovrapporranno e non saprete bene come orientare le vostre energie. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di riflettere bene sui vostri reali desideri. La cosa migliore sarà affrontare una cosa alla volta e chiedere consiglio alle persone che vi conoscono meglio. In amore, non ci saranno importanti sviluppi, ma sarà solo questione di tempo.

Capricorno: avrete voglia di rimanere sul divano a guardare la televisione. Vi farete travolgere dalla pigrizia e questo renderà molto più difficile affrontare la giornata.

Gli impegni vi sembreranno insormontabili e non avvertirete la necessità di aprirvi con le persone. Per fortuna, verso la seconda metà della giornata, vi sentirete travolgere da un'energia nuova e vi rimetterete in moto. Dei piccoli momenti di stop possono capitare a tutti: sono dei segnali che indicano il bisogno di riposare!

Acquario: la solitudine potrebbe causarvi qualche piccolo problema. Andrete alla ricerca di affetto e di amore, ma tutti sembreranno troppo presi dai loro impegni. Forse, cercherete di attirare l'attenzione in modo brusco e poco consono rispetto ai vostri normali comportamenti. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di affrontare l'argomento tramite il dialogo.

Se aprirete il vostro cuore alle persone care, riceverete un cambio una grande energia positiva.

Pesci: avvertirete la necessità di apportare dei cambiamenti all'interno della vostra routine. Non sarà qualcosa di radicale o permanente, ma sicuramente darà uno bello scossone alla vostra giornata. Vi renderete conto di aver bisogno di stimoli per continuare a essere propositivi, soprattutto dal punto di vista emotivo. La monotonia costituirà un peso che non riuscirete ad affrontare. Ogni vostra mossa, però, potrebbe celare la soluzione al vostro problema, l'importante sarà non perdere le speranze.