Nella settimana dal 7 al 13 settembre 2020 troviamo sul piano astrale Nettuno sostare in Pesci, mentre Giove, Plutone e Saturno stazioneranno nel segno del Capricorno. Urano permarrà in Toro, così come il Sole che proseguirà il moto in Vergine. Infine, Venere continuerà a transitare nel segno del Leone come Mercurio che continuerà la sosta in Bilancia.

Oroscopo settimanale favorevole per Leone e Gemelli, meno entusiasmante per Acquario ed Ariete.

Sul podio

1° posto Leone: lavoro a gonfie vele. Sia i lavoratori autonomi che dipendenti del segno Leone avranno ottime chance di godere di una settimana professionale col vento in poppa, grazie alle felici posizioni di Mercurio nell'affine Bilancia e di Venere sui loro gradi.

Giorno 10 sarà presumibilmente proficuo per fare nuove ed intriganti conoscenze affettive, 'baciate' dalla Luna in Gemelli.

2° posto Gemelli: finanze in risalita. Grazie ad un parterre planetario decisamente più favorevole sotto il profilo professionale rispetto alle giornate scorse, i nati Gemelli potrebbero notare, come piacevole conseguenza, che anche il bottino economico andrà rimpinguandosi.

3° posto Bilancia: poliedrici. Col metodico Sole di Terra unito al versatile transito mercuriale nella loro orbita, i nati del segno potranno presumibilmente contare su una buona dose di poliedricità, che li farà risultare pedine ancora più preziose agli occhi dei capi aziendali.

I mezzani

4° posto Sagittario: amore top.

Grazie allo sbarco di Venere nell'amico Leone, eccezion fatta per le giornate centrali offuscate dalla Luna opposta, i nati Sagittario godranno di una settimana all'insegna della passione in coppia. Tale trasporto emotivo non potrà che essere apprezzato dall'amato bene, il quale risponderà con la stessa focosa moneta.

5° posto Vergine: strategici. Il Luminare diurno ingaggerà un trigono coi pianeti generazionali di Terra per l'intera settimana, rendendo i nati Vergine inclini alla strategica ponderazione delle prossime mosse professionali da effettuare. Mercurio, oramai nel successivo segno della Bilancia, assieme a Marte in Ariete, però, potrebbero spingerli a direzionare le loro energie in maniera dispersiva.

6° posto Toro: ostinati. Far mutare opinione al primo segno di Terra sarà, con ogni probabilità, un'ardua impresa questa settimana, sopratutto nelle giornate di lunedì e martedì, quando la Luna nel loro domicilio andrà a congiungersi col rivoluzionario Urano. Tale ostinazione andrebbe indirizzata esclusivamente sul versante professionale, mentre sarebbe da escludere (Venere in Leone) orientarla verso le faccende di cuore.

7° posto Capricorno: partenza sprint. Il 7 e l'8 settembre saranno presumibilmente le giornate più proficue della settimana per i nati Capricorno, dove potrebbero stringere nuove collaborazioni o accordi professionali degni di nota. Weekend di probabili ruggini in coppia.

8° posto Cancro: schietti.

Le faccende di cuore della settimana nativa potrebbero subire gli influssi poco concilianti di Mercurio, Sole e Venere, i quali li renderanno oltremodo sinceri col partner, quando sarebbe servita un pizzico di diplomazia. Fortunatamente, però, avranno buone chance di sistemare la faccenda già nel fine settimana, con l'affettuosa Luna sui loro gradi.

9° posto Scorpione: insoddisfatti. Ad inizio e fine settimana, con la parentesi spensierata delle giornate centrali, i nati Scorpione potrebbero avvertire i pesanti raggi dei Luminari, che dai segni Leone, Toro e Cancro fomenteranno in loro una certa insoddisfazione.

Ultime posizioni

10° posto Ariete: confusi. Venere nel loro Elemento formerà, da giovedì 10, un sestile con Mercurio nell'opposta Bilancia, e ciò avrà ottime possibilità di far risaltare ciò che nella coppia non funziona più come un tempo.

Il primo segno dello Zodiaco, però, non sarà corredato della lucidità necessaria, sopratutto nel weekend, per prodigarsi in un chiarimento col partner.

11° posto Acquario: umore flop. Sette giorni in cui il terzo segno d'Aria avrà, c'è da scommetterci, il tono umorale al di sotto dei livelli standard, specialmente nelle giornate iniziali, quando il trigono Luna-Sole di Terra li innervosirà non poco.

12° posto Pesci: facinorosi. Ad eccezione del weekend, i nati Pesci metteranno in campo questa settimana un nervosismo senza eguali che, spesso e volentieri, sfocerà in furenti scenate di gelosia in amore e/o in un mood provocatorio nell'ambiente professionale. Facile intuire come con un tale atteggiamento facinoroso non caveranno un ragno dal buco, anzi.