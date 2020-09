Durante la settimana dal 14 al 20 settembre 2020 troviamo sul piano astrologico la Luna spostarsi dal segno del Leone - dove sosta anche Venere - verso i gradi dello Scorpione, nel frattempo Saturno, Plutone e Giove stazioneranno in Capricorno. Mercurio proseguirà la sosta in Bilancia, così come Marte continuerà il domicilio in Ariete. Infine, il Sole rimarrà stabile nel segno della Vergine come Nettuno permarrà in Pesci.

Oroscopo settimanale favorevole per Toro ed Ariete, meno entusiasmante per Pesci e Vergine.

Ariete affettuosa

Ariete: affettuosi. Le giornate d'inizio settimana avranno buone chance di rivelarsi le più promettenti per le faccende di cuore, difatti i nati Ariete potranno contare su un clima in coppia oltremodo affettuoso che, come felice conseguenza, allontanerà le ansietà legate all'ultimo periodo.

Toro: lavoro a gonfie vele. Saturno e Plutone in retrogradazione nel loro Elemento ingaggeranno un felice trigono col Sole in Vergine, rendendo presumibilmente la settimana professionale nativa più entusiasmante del solito, specialmente nei rapporti con capi e colleghi.

Gemelli: alti e bassi. Il tono umorale nativo da mercoledì risentirà, con ogni probabilità, degli influssi poco concilianti dei Luminari, che renderanno i nati Gemelli insolitamente introversi e taciturni, specialmente sabato e domenica quando il Sole si accaserà in Scorpione.

Cancro: step by step. I pianeti generazionali continueranno la loro opposizione, perlopiù in postazione retrograda, intimando probabilmente ai nati Cancro di procedere passo dopo passo nei loro progetti professionali, perché rimediare ad un eventuale errore risulterebbe più difficoltoso.

Amore in pole position per il Leone

Leone: amore top. La terza casa astrologica sarà irradiata dagli amorevoli raggi del duetto Venere-Mercurio, sino al 18 settembre, che spingerà il secondo segno di Fuoco a dedicare le giuste attenzioni al partner. Weekend, invece, favorevole per premere sul pedale dell'acceleratore nella professione.

Vergine: rapporti professionali. Il focus settimanale dei nati Vergine potrebbe essere orientato sui rapporti professionali, sia coi parigrado che coi capi, dove dovrebbero mettere in campo maggiore flessibilità, evitando di voler tenere tutto sotto controllo.

Bilancia: logorroici. Mercurio sui loro gradi e Giove retrogrado in Capricorno formeranno uno scomodo quadrato questa settimana che, c'è da scommetterci, andrà ad aumentare allo stremo le già spiccate doti comunicative dei nati Bilancia, rendendoli logorroici.

Scorpione: relax. Prima di poter godere di un weekend spensierato, i nati Scorpione potrebbero dover fare i conti con cinque giornate dove l'opposizione Sole-Nettuno metterà a dura prova la loro resistenza mentale, facendoli optare per un po' di sano relax.

Confusione per i Pesci

Sagittario: scelte. Settimana in cui il terzo segno di Fuoco sarà, con tutta probabilità, nelle condizioni di dover decidere se l'ambiente professionale dove opera al momento è adatto alle sue peculiarità e, in caso contrario, dove indirizzare le ricerche di un nuovo lavoro.

Capricorno: stress. Dal 16 i nati del segno si troveranno presumibilmente alle prese con un'incombente mole di attività pratiche da portare a termine, dove sarà doveroso non ostinarsi a portarle tutte a compimento.

Difatti, sarà bene procrastinarne alcune in modo da scongiurare lo stress.

Acquario: fuori fase. Le giornate iniziali e finali di questa settimana potrebbero risultare le più controverse in casa Acquario, specialmente per ciò che concerne la professione. Lunedì e martedì, infatti, sarà probabile qualche equivoco nel nido domestico, mentre nel weekend sarà il clima nell'ambiente lavorativo a farsi ostico.

Pesci: confusione. La settimana sarà probabilmente influenzata da Nettuno sui loro gradi, che andrà in opposizione al Sole in Vergine ed in sestile a Plutone retrogrado in Capricorno, appannando intenti ed idee dei nati Pesci, sopratutto nelle questioni amorose.