L'Oroscopo di sabato 12 settembre è pronto a svelare cosa hanno in serbo gli astri per ciascun segno zodiacale. Innanzitutto avremo ancora la Luna in Cancro, in fase calante. Ciò consente di vivere un weekend intenso, emozionante e ricco di sfumature. L'amore, la famiglia, l'amicizia e i sentimenti saranno al centro dell'attenzione. Si preannuncia un sabato interessante anche per i Pesci e la Bilancia. Amore, salute e lavoro, scopriamo come sarà questa giornata, attraverso le previsioni delle stelle e la consueta classifica disposta in ordine decrescente.

Previsioni astrologiche del 12 settembre: gli ultimi quattro segni zodiacali

Capricorno - 12° posto - Le stelle rivelano che in questa giornata le cose prenderanno una piega poco produttiva. Rischierete di infuriarvi perché vi contraddiranno o vi negheranno qualche possibilità. Evitate di fare il passo più lungo della gamba, specie in amore. Le coppie sono in cerca di un'emozione in più e desiderano una bella scossa che dia una svegliata al rapporto. Cercate di pazientare, la Luna in segno opposto accentua la vostra irascibilità, perciò i vostri pensieri risulteranno più confusi che mai.

Ariete - 11° in classifica - Sabato stressante, vi ritroverete a combattere con qualche difficoltà familiare.

Sarete poco comunicativi ed evasivi. Non sforzatevi di fare ciò che non vi va di fare, un giorno "no" capita a tutti nella vita. La cosa importante sarà riuscire a mantenere i nervi ben saldi e a tagliare corto, onde evitare di contrarre delle amarissime discussioni. La serata porterà una ventata di calma e tutti i nodi verranno al pettine.

Toro - 10° posto - Recentemente avete ricevuto una brutta batosta o forse avete preso parte ad una discussione spinosa che vi ha lasciato profondamente turbati. In questo frangente vi occorre dello spazio per riflettere e per decidere le prossime mosse da compiere. Senza un progetto accurato, non si va da nessuna parte.

Sfruttate questo sabato emotivo per fare un'accurata riflessione introspettiva.

Vergine - 9° in classifica - Le stelle riportano delle buone notizie riguardanti i single: presto farete una conoscenza interessante. Ciononostante, questo sabato potrebbe rivelarsi un pochino imprevedibile, quindi sarà bene tenere alta la guardia. Chi lavora, forse sta combattendo con dei disguidi oppure non riesce ad andare d'accordo con dei colleghi/collaboratori. "La pazienza è la virtù dei forti", questo celebre detto, in queste 24 ore, sarà il vostro mantra-guida.

L'oroscopo di domani: i segni di metà classifica

Sagittario - 8° posto - Giornata così così, ma con qualche emozione dietro l'angolo. Mettete da parte le vostre paure e tuffatevi nella mischia.

Avete necessità di un maggior flusso di denaro, ultimamente le vostre casse scarseggiano. Una persona estremamente cara, vi dimostrerà quanto ci tiene a voi. La vicinanza di coppia, in questa giornata, risulterà maggiore e anche quelle relazioni poco stabili avranno degli attimi di intimità e comprensione. Chi ha dei figli piccoli, trascorrerà un piacevole pomeriggio con loro.

Leone - 7° in classifica - Coloro che avranno un weekend di riposo o che non avranno molto altro da fare, si concederanno uno sfizio in più. Sarà possibile fare un viaggio fuori porta o una gita nei dintorni del proprio paese, potrete svagarvi e divertirvi! Anche se non vi fidate del prossimo, potete sempre gustarvi la vita senza troppe rogne, basta mantenere la giusta distanza di sicurezza e fare meno viaggi mentali.

La prossima sarà una settimana colma di incarichi, quindi cercate di racimolare tutte le energie necessarie. L'amore, per alcune coppie sul punto di rottura, sta per uscire di scena e fare spazio a qualcosa di maggiormente emozionante.

Gemelli - 6° posto - Voglia di divertimento a gogò! Questo sarà un sabato a dir poco strepitoso e fiabesco. Uscirete per un aperitivo o un caffè, probabilmente vi dedicherete a delle sessioni di shopping terapeutico o farete la spesa di casa. Il vostro buon umore sarà inattaccabile e nessuno riuscirà a farvi perdere il controllo della situazione. Cercate solamente di non eccedere con la caffeina o la teina, un dolcetto ogni tanto non vi farà male. Le coppie sposate o conviventi avranno delle questioni di cui parlare, ma se possibile rinviate alla seguente settimana e cercate di rilassarvi.

Eventuali dolori risulteranno in via di guarigione.

Bilancia - 5° in classifica - Le previsioni astrologiche del 12 settembre parlano di un sabato interessante e con dei batticuori inarrestabili. I più spensierati avranno un appuntamento galante o magari usciranno con gli amici o le amiche. Quei problemi che vi hanno afflitto durante le ultime settimane, verranno archiviati. Il sorriso si stamperà sul vostro volto e sarete ben riconoscenti verso chi vi stima e vi supporta. Qualche nativo della Bilancia presto leggerà un libro o un articolo illuminante e che servirà ad aprire la mente.

Oroscopo e classifica dei primi quattro segni dello zodiaco

Acquario - 4° posto - In queste 24 ore vi alzerete con un animo combattivo e sarete degli abili lavoratori.

Se non avete un'occupazione, presto verrete assunti. In giornata qualcuno vi riferirà un certo pettegolezzo che vi lascerà di stucco. Possibili uscite in compagnia, qualche nativo di questo sognatore segno si deciderà a farsi avanti in amore. Chi è in coppia godrà di 24 ore promettenti, il rispetto sarà reciproco. Chi è single, entro Natale potrebbe incontrare qualcuno di interessante.

Pesci - 3° in classifica - L’oroscopo di domani 12 settembre vi vedrà ben messi all'interno della graduatoria giornaliera. Siete un segno un po' diffidente ed anche timido. Tendete a chiudervi in voi stessi quando avete un problema o quando vi sentite feriti nel profondo. In questo sabato, però, tutto filerà liscio.

Possibili uscite in compagnia e pizza in serata. Cercate di tenervi ben care quelle persone positive e allontanate quelle negative o che denigrano frequentemente la vostra autostima. Divertitevi: scintille d'amore!

Scorpione - 2° posto - State ristrutturando casa, qualcosa bolle nella vostra pentola! Le previsioni dell'oroscopo di questa promettente giornata parlano di uscite, incontri, spese o chiarimenti. Rivedrete i conti e sistemerete ogni eventuale problematica. Prima di fare un grande passo, è importante fare una prova o un test. Anziché pensare a quello che potrebbe dire la gente sconosciuta, preoccupatevi di essere a posto con voi stessi. La felicità conta più dell'apparenza. Sfruttate appieno queste positive 24 ore ed evitate, per quanto possibile, di fare le ore piccole.

Cancro - 1° in classifica - L’oroscopo del giorno 12 settembre vi vedrà lottare con le unghie e con i denti per quelle che sono le vostre priorità. Non sarete più disposti ad annullarvi per tendere una mano ai familiari, soprattutto se avete dei genitori egoisti o dei parenti serpenti. Prendere in mano la vostra vita vi aprirà più porte di quelle che potreste mai immaginare. Vi renderete finalmente conto che vale la pena lottare per i vostri sogni. Gioiranno le coppie nate da qualche anno.