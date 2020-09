L'Oroscopo di sabato 12 settembre evidenzia un buon Sole in trigono per il segno del Toro che prevede incontri promettenti per i nativi del segno, mentre per la Bilancia le emozioni ricominceranno a decollare nella relazione di coppia. Acquario potrebbe per una volta ascoltare e lasciarsi aiutare da un amico, invece il Sagittario ha voglia di prendersi nuovi impegni sentimentali.

Previsioni oroscopo di sabato 12 settembre segno per segno

Ariete: giornata in lieve calo per voi nativi del segno, con la Luna in Cancro che influenzerà un po' il vostro modo di fare, soprattutto dal punto di vista sentimentale.

L'amore continuerà ad essere presente nella vostra relazione di coppia, dunque non date motivo al partner di dubitare di voi. Se siete single, Venere in trigono dal segno del Leone vi indicherà la via da prendere per trovare qualcuno che tenga a voi. In ambito lavorativo non vi fermerà nessuno in questa giornata, con Marte in congiunzione che non vi farà mancare l'energia e l'entusiasmo. Voto: 7,5

Toro: la Luna in sestile dal segno del Cancro e il Sole in trigono dal segno della Vergine andranno a contrastare Venere in quadratura secondo l'oroscopo di sabato 12 settembre. In amore il rapporto con il partner procederà a gonfie vele, ma ciò non vuol dire che si dovrà fare sempre come dite voi. Ricordate che con questa configurazione astrale è facile commettere degli errori.

Se siete single, non preoccupatevi se vi sentirete in imbarazzo alla presenza di una persona che vi piace. Per quanto riguarda il lavoro, concentrarsi sugli affari sarà più semplice del solito, soprattutto per chi è nato nella prima decade, grazie a Giove e Saturno in trigono dal segno del Capricorno.

Voto: 7+

Gemelli: comunicativi e sensuali nella giornata di sabato secondo l'oroscopo, con una bella Venere in sestile dal segno del Leone. Il vostro atteggiamento premuroso vi porterà a pensare al benessere della vostra anima gemella, con un affiatamento di coppia entusiasmante. Se siete single, una piacevole pausa lontano da possibili relazioni sentimentali potrebbe fare al caso vostro.

Sul lavoro, con tutte le mansioni che avrete da svolgere, non si può dire che vi annoierete, anzi, vi impegnerete per ottenere i migliori risultati. Voto: 8

Cancro: oroscopo di sabato ottimo per voi nativi del segno grazie alla Luna in congiunzione al vostro cielo. Per quanto riguarda la sfera sentimentale non mancherà il romanticismo che, abbinato a un po' di spontaneità in più, vi farà vivere momenti meravigliosi. Se siete single, acquisterete una buona autostima che potrebbe servirvi per essere più arrembanti in amore. Sul lavoro sarà necessaria un po' di sfrontatezza se vorrete raggiungere i vostri obiettivi, anche se con Mercurio, Giove e Saturno sfavorevoli sarà difficile. Voto: 7+

Leone: con Venere in congiunzione al vostro cielo tenderete a curare maggiormente i rapporti familiari e sentimentali.

Sarete un punto di riferimento per i vostri cari e, di conseguenza, dovrete fare in modo che non accada il contrario se vorrete continuare a vivere con quest'armonia. Se siete single, riuscirete ad essere irresistibili e affascinanti senza troppi sforzi. Per quanto riguarda il settore professionale non sarà il caso di scendere a compromessi soprattutto perché sarete voi ad avere il coltello dalla parte del manico. Voto: 8,5

Vergine: le emozioni saranno importanti nella giornata di sabato grazie ad una buona configurazione astrale. Per quanto riguarda la sfera sentimentale avrete molto entusiasmo e voglia di vivere, e il partner sarà felice di questo atteggiamento. Se siete single potrete esprimere i vostri pensieri più apertamente, soprattutto se siete nati nella terza decade.

In ambito lavorativo, grazie a Giove in trigono dal segno del Capricorno avrete il tocco giusto e svolgerete le vostre mansioni in maniera impeccabile. Voto: 8-

Bilancia: con Venere in sestile dal segno del Leone le emozioni ricominceranno a decollare. In amore la passione tornerà a splendere e vi darete da fare per ripristinare l'armonia e l'affetto con la vostra anima gemella. Per quanto riguarda i cuori solitari, potreste riuscire finalmente ad instaurare una piacevole discussione con la persona che vi piace. Sul fronte professionale Mercurio in congiunzione promette ottime intuizioni e risultati inaspettati. Voto: 7,5

Scorpione: giornata leggermente migliore rispetto alle precedenti secondo l'oroscopo del 12 settembre, anche se Venere continuerà ad essere piuttosto fastidiosa dal punto di vista sentimentale.

La vostra relazione di coppia faticherà a prendere il volo, ma con questa Luna in congiunzione potreste anche approfittarne per cercare di risolvere alcuni problemi insieme. Se siete single cercate di non essere permalosi, altrimenti non andrete molto lontano. In ambito lavorativo potreste aver bisogno di riflettere un po' più a lungo sulle vostre mansioni. Voto: 6,5

Sagittario: oroscopo di sabato più che discreto grazie a Venere e Marte in trigono dal segno del Leone e dell'Ariete. In amore, soprattutto voi single avrete voglia di prendervi nuovi impegni e giocare al meglio le vostre carte per riuscire a trovare veramente l'amore. Se avete una relazione fissa, probabilmente nel corso della giornata non ci saranno emozioni entusiasmanti.

Per quanto riguarda il lavoro, dovrete sfruttare al meglio tutte le vostre capacità organizzative se vorrete riuscire a raggiungere i vostri obiettivi. Voto: 7,5

Capricorno: configurazione astrale che prevede il Sole in trigono dal segno della Vergine, ma la Luna in opposizione dal segno del Cancro. Dunque, per quanto riguarda la sfera sentimentale, sarete disponibili nei confronti del partner, ma attenzione al vostro atteggiamento che potrebbe non piacere. Se siete single, date retta al vostro intuito prima di lanciarvi in situazioni azzardate. Nulla da dire sulla sfera professionale grazie a Giove in congiunzione che vi aiuterà a centrare il successo che meritate. Voto: 7+

Acquario: ambito lavorativo soddisfacente per la giornata di sabato secondo l'oroscopo.

Mercurio in trigono dal segno della Bilancia sarà di grande aiuto per svolgere le vostre mansioni in completa autonomia, portandole al successo. Sfera sentimentale invece ancora sottotono per voi nativi del segno. Sarete passionali ma non riuscirete a sfruttare al meglio questa qualità. Se siete single, ascoltate i consigli di un vostro amico e, se necessario, fatevi aiutare. Voto: 7-

Pesci: ottima giornata grazie alla Luna in trigono dal segno del Cancro che vi darà una marcia in più dal punto di vista sentimentale. Non mancherà dunque il romanticismo all'interno della relazione di coppia che vi permetterà di vivere in armonia con la vostra anima gemella. Se siete single, è normale provare emozioni contrastanti quando si è innamorati.

Basterà solamente fare un po' di chiarezza prima di farsi avanti. Sul lavoro curate al meglio i dettagli e siate meno impulsivi. Voto: 7,5