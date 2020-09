L'Oroscopo di venerdì 25 settembre svela le previsioni zodiacali in esclusiva per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. La giornata di venerdì andrà tutta a favore dei nati sotto il segno del Cancro favorito dalla positiva specularità della Luna in Capricorno, pertanto meritatamente al "top del giorno". I fortunati amici appartenenti al predetto segno d'Acqua vivranno certamente passioni indimenticabili in amore, sia in coppia che da single. Buone notizie in arrivo direttamente dall'Astrologia anche per un altro segno, il Toro, fortunato in campo sentimentale e dalle grandi possibilità in ambito lavorativo.

A non trovare il conforto degli astri invece, secondo quanto messo in chiaro nelle analisi astrologiche di oggi, coloro nativi del Leone. Il regale segno di Fuoco avrà da confrontarsi con una giornata abbastanza flemmatica e forse anche di difficile governo.

Vediamo di appurare qualcosa di più dalla classifica quotidiana per poi passare a dettagliare l'oroscopo di domani 25 settembre per i sei segni da Ariete a Vergine.

Previsioni zodiacali di venerdì 25 settembre: la classifica stelline

L'Astrologia è pronta a dare il benestare a quei pochi segni valutati in periodo positivo. A fare da ago della bilancia tra positività e negatività sarà l'influenza della Luna in Capricorno e del Sole in Bilancia con Marte in Ariete.

A fronte di tale quadro astrologico prende vita la nuova classifica stelline quotidiana interessante la giornata del 25 settembre 2020. Come annunciato in apertura ad essere valutati dall'oroscopo di domani su amore e lavoro, in questa sede, i soli segni interessanti la prima sestina da Ariete a Vergine.

A seguire il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo del giorno, segno per segno:

Top del giorno : Cancro;

: Cancro; ★★★★★: Toro;

★★★★: Ariete, Gemelli, Vergine;

★★★: NESSUNO

★★: Leone.

Oroscopo del 25 settembre: giornata di routine per Ariete e serenità per Gemelli

♈ Ariete: ★★★★. Venerdì si prospetta per molti una giornata di routine.

Vi sentirete abbastanza in forma, senza fuori programma degni di nota. Le previsioni zodiacali di domani consigliano pertanto di essere fiduciosi in amore: le coppie inizieranno a delineare piano piano i propri sogni ed i progetti in comune. Così molti nativi potranno senza dubbio mettere in pratica quanto desiderato, cercando sempre di armonizzare i reciproci sentimenti da e verso la persona amata. Single, siete solo all'inizio e già la sfera emotiva è in trepido fermento grazie alla posizione di Venere in trigono a Marte, vostro pianeta nel settore. Ci potrebbe essere un ritorno di fiamma, ma vi consigliamo di rifletterci bene prima di prendere una decisione definitiva. Sappiate che l’amore potrebbe anche rinascere, ma questa volta finire bene e magari con una convivenza.

Nel lavoro, in questa giornata sarà l'istinto a guidarvi, soprattutto nelle scelte professionali. La situazione sta crescendo e dovrete saperla gestire con metodo ed organizzazione. Voto 8.

♉ Toro: ★★★★★. La giornata di prossimo arrivo vi vedrà pacatamente adagiati tra le braccia delle buone stelle. Non siate superficiali! Cercate, anzi, di sistemate le questioni in che avete nel frattempo accumulato, o che avete in sospeso. In amore, sarà una giornata molto serena da trascorrere in compagnia di chi amate. La giornata sarà ideale per divertirvi anche con gli amici, oltre ovviamente al partner; ma anche per prendere una decisione rimandata da sempre. Giorno giusto anche per prenotare un viaggio o per decidere qualcosa di grande, che magari verrà messo in pratica più avanti.

Single, il buonumore che vi accompagnerà in questi giorni sarà dovuto alle congiunzioni favorevoli, il che vi farà mettere da parte la riservatezza. Sarete infatti più solari riuscendo sempre a cogliere nelle parole o nei gesti l'aspetto migliore in chi avete accanto. Nel lavoro, gli astri dicono che nel periodo avrete molto più tempo a disposizione di quello che pensavate e questo vi permetterà di prendere le decisioni con tranquillità e calma. Ultimamente infatti quello che vi è mancato di più è stato proprio il poter fare delle scelte autonome, non dettate dal tempo. Voto 9.

♊ Gemelli: ★★★★. Periodo sereno da condividere con chi si ama, anche se potrebbe partire nella mediocrità più scontata.

In amore, dal punto di vista prettamente generale, sarete ben determinati a conservare tutto ciò siete stati capaci di conquistare fino a questo momento, anche a costo di suscitare clamore o inimicarsi qualcuno tra i famigliari più stretti. L'Astrologia di domani intanto, in base a quanto evidenziato dalle effemeridi sul periodo, le coppie noteranno di certo la differenza tra il trascorrere la vita da soli o con qualcuno: vi renderete conto di quanto sia importante aver vicino qualcuno con cui fare scelte molto importanti per il proprio futuro insieme. Single, il settore affettivo si annuncia pirotecnico per la stragrande maggioranza di voi: ne vedrete davvero di tutti i colori, sopratutto dopo un'uscita serale con amici.

Lavoro e carriera domineranno la giornata, sottoponendovi a decisioni importanti. Alcune trattative d'affari procederanno al riparo da difficoltà. Voto 8.

Previsioni astrologiche di venerdì 25 settembre: Luna a favore per Cancro e flemma per il Leone

♋ Cancro: 'top del giorno'. Diciamo subito che sarà un buon periodo per affetti e sentimenti: da evitare, per quanto possibile, di imporvi troppo sul partner! Perché volete fare sempre di testa vostra? Le previsioni zodiacali di domani indicano in amore una energica ripresa delle faccende di tutti i giorni. Il periodo pertanto non vi troverà per niente annoiati, perché avrete la Luna a favore: saranno le idee straordinarie a farvi migliorare le attività da svolgere.

Sarete fantasiosi ed il partner vi ringrazierà: aprirete il cuore e vi concederete interamente, attirando in cambio tutto l'amore che il partner potrà darvi. Single, l'astro notturno vi regalerà grandissime energie; vi divertirete un sacco anche se sarete costretti a studiare o a lavorare. Sarete veloci a svolgere i vostri compiti e le stelle vi offriranno l'opportunità di lasciarvi alle spalle le tensioni dei giorni scorsi oppure di conoscere gente nuova. Nel lavoro, potrete contare su uno o più amici fidatissimi che saranno dalla vostra parte e ve lo sapranno dimostrare al di là di ogni dubbio. Potrete così realizzare un progetto che vi stava a cuore, senza altre preoccupazioni. Puntate sull'estro e sulla fantasia, oltre che sulla grinta, per ottenere i risultati più soddisfacenti dal vostro operato.

Voto 10.

♌ Leone: ★★. La giornata del 25 settembre sarà decisamente improntata verso il pessimo "ko". Provate a percorrere nuove strade, a studiare altri progetti: l'inventiva e la creatività non vi fanno certo difetto. In amore, non apparirete del tutto in forma! La Luna nel campo del Capricorno non vi proteggerà adeguatamente, causando qualche problema in famiglia. Oltre a questo, il partner vi troverà un po' troppo attenti per gli altri e poco verso se stesso. Cercate di contenere il nervosismo, non vale affatto la pena di cedere a scatti di nervi improvvisi per qualcosa di inesistente. Single, l'apparenza delle cose nasconderà sicuramente un'altra verità. Perciò, non vi fermate alla superficie di una diceria, di qualcosa che vi è stato riportato ma cercate di andare un po' più in profondità.

Nel lavoro, lo stato delle vostre finanze sarà confuso: non avrete tempo e voglia di tenere sotto controllo la situazione e potreste fare spese esagerate. Rifletteteci perbene. Voto 6.

♍ Vergine: ★★★★. Giornata più che buona su molti fronti. Il periodo, valutato nelle previsioni del momento con le quattro stelle della normalità, non mancherà di sicuro di dare piccole soddisfazioni. Vi attendono momenti pieni di serenità, di desiderio e perché no, di amori nuovi di zecca nel caso foste single. In campo sentimentale, le coppie potrebbero vivere la propria relazione in maniera più intensa poiché ci sarà modo di trascorrere il tempo più uniti. Tutto ciò favorirà moltissimo sia voi che i vostri progetti futuri.

Single, le previsioni zodiacali di domani indicano che Luna vi renderà ottimisti e positivi nei confronti della vita. Ci saranno tante situazioni che vi metteranno alla prova e sarà importante che manteniate viva in voi la speranza di una vita serena e felice con qualcuno. Nel lavoro, dovete raccoglie le energie positive di Plutone, garante di buonumore, perché insieme alla Luna vi renderà aperti, comunicativi e tanto dinamici. Un imprevisto si trasformerà in un'opportunità fortunata ed un affare sarà condotto felicemente in porto. Voto 8.

