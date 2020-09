L'Oroscopo di domani 14 settembre porta in primo piano le previsioni zodiacali di lunedì. Sotto osservazione da parte dell'Astrologia quotidiana, le analisi sui comparti relativi all'amore e al lavoro. In questo frangente occhi puntati sui soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Come nostra consuetudine, prima di proseguire nei dettagli, ci piace svelare i segni più fortunati del momento e quelli invece considerati in periodo non ottimale. A tal proposito, visto l'ottimo cielo astrale relativo al proprio segno, ad emergere su tutti saranno gli amici dell'Ariete, del Cancro e del Leone, trio considerato al top con cinque stelle.

Invece, le predizioni di lunedì danno poche speranze ai nativi del Toro, in questo contesto sottoscritti con le tre stelline indicanti i periodi "sottotono". Detto l'essenziale, passiamo pure ai dettagli iniziando dalla classifica quotidiana per poi passare all'oroscopo di lunedì 14 settembre su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline 14 settembre

L'Astrologia quotidiana è pronta a dare il consenso oppure a stroncare il primo giorno della nuova settimana? Dipende, senz'altro come consuetudine ormai consolidata a decretare vincitori e vinti sarà la nostra insostituibile classifica stelline giornaliera, al momento impostata sul 14 settembre 2020. Come annunciato in apertura ad essere valutati dall'oroscopo di domani su amore e lavoro, in questa sede, i soli segni interessanti la prima sestina da Bilancia a Pesci.

A fare senz'altro un'ottima impressione, stupendamente favoriti dalla efficace presenza di effemeridi altamente positive, l'Ariete, il Cancro e il Leone, valutati meritatamente al vertice della nostra classifica.

A seguire il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo del giorno, segno per segno:

★★★★★: Ariete, Cancro, Leone;

★★★★: Gemelli, Vergine;

★★★: Toro

★★: Nessuno.

Previsioni zodiacali di domani, 14 settembre: Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete (21 marzo - 20 aprile): ★★★★★.

L'oroscopo di domani 14 settembre al segno dell'Ariete preannuncia novità in arrivo. Dunque si profila una giornata più che ottima, sotto molti aspetti. In massima parte questo lunedì porterà significative prospettive condite da momenti molto gratificanti: vi piacerà! In amore, la giornata si accenderà di passione e tanta voglia di ravvivare i legami affettivi.

Proposte e progetti originali, stuzzicheranno quelli di voi che vivono un rapporto da lunga data: potrete contare su un rinvigorimento del feeling di coppia grazie ad un partner sempre disponibile e pronto a ricambiare. Single, se siete in periodo incerto accendete una candela rossa profumata alla rosa: attirerete così la buona sorte e la persona giusta. Un consiglio ai nati nella seconda decade: non pensate necessariamente a qualcosa a tutti i costi originale, ma seguite ciò che vi detta il cuore. Nel lavoro, ci sono buone notizie in arrivo: vi attende una giornata perfetta da affrontare con ottimismo, autostima ed un pizzico di buonsenso. Il vostro sorriso magnetico vi aiuterà ad aprire tutte le porte, anche quelle sigillate a doppia mandata.

Voto 9.

♉ Toro (21 aprile - 20 maggio): ★★★. Le previsioni astrologiche di lunedì annunciano un periodo "sottotono", soprattutto riguardo l'amore. In coppia, state attenti a non cadere nella trappola della disattenzione: negare il vostro supporto al partner o verso le sue esigenze potrebbe rendere il periodo stressante. In amore, tutti i nodi verranno al pettine e vi troverete a dover chiarire le vostre intenzioni verso quella persona che vi sta amorevolmente accanto. Siate chiari, sarà poi lui/lei a decidere liberamente evitando dolorosi malintesi. Single, con la Luna in quadratura sommata ad altri astri che vi guardano in cagnesco, il rischio sarà quello di prendere lucciole per lanterne: le emozioni e i sentimenti non riusciranno a mettere a fuoco la concretezza delle cose.

Sarà meglio per voi attendere cautamente un paio di giorni. Nel lavoro, non date credito a certe apparenze. Rimanere arroccati su certe posizioni non servirà a raggiungere un accordo; siate concilianti. Voto 7.

♊ Gemelli (21 maggio - 21 giugno): ★★★★. L'Astrologia di domani in base a quanto evidenziato dall'oroscopo indica che partirà al rallentatore questa parte della settimana, per poi riprendersi abbastanza da inizio pomeriggio. In amore, la vita di coppia potrebbe risentire di improvvisi alti e bassi: possibile che vengano a galla problemi insabbiati da tempo. In amore, usate le parole con saggezza e buon senso, per evitare discussioni inutili e tensioni con persone suscettibili e permalose.

La famiglia è un punto fermo nella vostra vita e siete consapevoli di poterci contare sempre e comunque. Single, una buona serenità interiore vi consentirà di assaporare con calma e partecipazione la componente dell'amore. Fidatevi di più di chi vi circonda, vivrete sicuramente meglio. Nel lavoro, sarà una giornata ricca di proposte e di opportunità, da accettare senza tentennamenti grazie ad una ventata di sano ottimismo. Sarà l'entusiasmo la dote migliore da esibire nel corso di questa giornata, caratterizzata da ritmi molto vivaci. Voto 8.

L'oroscopo di lunedì 14 settembre: Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro (22 giugno - 22 luglio): ★★★★★. L'oroscopo sulla giornata di lunedì presume che il periodo porterà abbastanza positività da risultare ottimo per la maggior parte di voi nativi.

In amore, con la Luna pronta a schierarsi al vostro fianco (Luna in Leone), ogni cosa che farete si trasformerà in una piccola magia. Saprete essere l'elemento trainante della coppia e vi divertirete a stuzzicare il partner con malizia e dolcezza. Se siete single, preparatevi a fare un incontro veramente entusiasmante. In molti avete una gran voglia di lasciarvi alle spalle tante piccole noie o delusioni che hanno caratterizzato quest'ultimo periodo. Finalmente le stelle sembrano concedere una folle occasione. Scoprirete finalmente il piacere della spensieratezza, sensazione che fino a poco tempo fa facevate fatica a provare. Nel lavoro, la Luna porterà ottime opportunità al vostro segno. Supererete quasi tutte le difficoltà e, in men che non si dica, saprete gestire abilmente anche l'imprevisto.

I vostri sforzi e l'impegno costante che avete speso nella vostra attività professionale riceveranno un adeguato riconoscimento, con dimostrazioni di stima e non solo. Voto 9.

♌ Leone (23 luglio - 23 agosto): ★★★★★. L'oroscopo di domani prevede una giornata a dir poco stupenda, almeno guardando la vostra carta astrale. In campo sentimentale, sarete attenti alle esigenze del partner, concentrandovi solo sulle cose che sapete essere in grado di rendere felici. In amore, contate pure sulla Luna nel segno, molto favorevole e capace di portare serenità nella sfera affettiva. Quanti di voi vivono una storia d'amore soddisfacente troveranno una marea di emozioni da condividere con il partner. Single, la vostra vita sarà frenetica, scandita dal trillo continuo del telefonino.

Vedrete tante persone attorno a voi, come api che danzano sul miele! Questa sera avrete l'occasione di conoscere una persona molto sensuale, grazie al magnetismo che le stelle vi garantiranno. Nel lavoro, sarà il momento di spingere il piede sull'acceleratore per raggiungere un traguardo importante. Non mancheranno idee od opportunità per valorizzare la vostra attività professionale. Potrebbe riaprirsi una trattativa che sembrava essersi interrotta. Voto 9.

♍ Vergine (24 febbraio - 23 settembre): ★★★★. L'oroscopo di domani, lunedì 14 settembre, indica una giornata mediamente buona, classificata con le quattro stelline relative ai periodi di routine. Le previsioni del giorno in pratica annunciano il solito tran-tran: per vivere con tranquillità e serenità questa giornata dovrete solamente riuscire ad essere un po' meno lunatici.

In campo sentimentale, l'ottimo aspetto del Sole nel segno porterà gioia ed allegria, facendovi trascorrere una giornata veramente piacevole. Con astri a favore, la passione e calore nella vita di coppia renderanno particolarmente emozionante tutto quello che farete. Single, sarete uno dei segni più ammirati dello zodiaco, amate provocare ed essere provocati. Grazie all'influenza di Giove, Plutone e Saturno sarete spudorati e sfacciati, oltre che in forma smagliante: attirerete lo sguardo e le attenzioni di amici e conoscenti. Nel lavoro, anche se Nettuno sarà per voi un po' birichino, tutto procederà bene; riuscirete anche a tenere alla larga chi vorrebbe proporre una scorciatoia per arrivare alla meta.

Procederete sereni e decisi sulla vostra strada, evitando personaggi ambigui. Voto 8.

Di seguito è possibile continuare con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.