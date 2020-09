L'Oroscopo di domani 23 settembre annuncia una giornata molto favorevole per due segni tra i sei in analisi nel contesto. Come da titolo, le previsioni zodiacali di mercoledì sono rivolte in esclusiva alla sestina relativa Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Iniziamo col dire che il periodo si prevede ottimo in amore per l'Ariete, segno al "top del giorno". Giornata perfetta anche per gli amici della Vergine, considerati nel complesso con un mercoledì a cinque stelle. Entrambi i preannunciati segni saranno da ritenersi fortunati sia in amore che sul lavoro. Invece, andranno incontro ad un mercoledì abbastanza pesante da digerire tutti coloro appartenenti al segno dei Gemelli o del Cancro, in questo caso costretti probabilmente a scontrarsi rispettivamente con un periodo "sottotono" o da "ko".

Vediamo di appurare qualcosa di più dalla classifica quotidiana per poi passare all'oroscopo di mercoledì 23 settembre su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline 23 settembre

L'Astrologia ritorna prepotentemente alla ribalta in questa parte centrale della settimana, pronta a fare una scala di valori relativamente alla giornata di mercoledì. In evidenza come sempre in questa parte del trattato, l'attesissima classifica stelline quotidiana, nel contesto interessante la giornata del 23 settembre 2020. Come annunciato in apertura ad essere valutati dall'oroscopo di domani su amore e lavoro, in questa sede, i soli segni interessanti la prima sestina. Positivo il periodo, come da anticipazioni iniziali, per gli amici Ariete e Vergine, in questo caso considerati al primo e al secondo posto in scaletta.

Pronti allora a dare un vostro giudizio in merito ai restanti segni? Bene, passiamo pure a mettere in piena evidenza il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo del giorno, segno per segno.

La classifica di mercoledì:

Top del giorno : Ariete;

: Ariete; ★★★★★: Vergine;

★★★★: Toro, Leone;

★★★: Gemelli;

★★: Cancro.

Previsioni zodiacali di domani, 23 settembre: Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete (21 marzo - 20 aprile): 'top del giorno'.

L'oroscopo di domani 23 settembre al segno dell'Ariete indica un ottimo periodo in campo sentimentale, dunque vietato sbagliare! In generale, se nel frattempo foste in attesa di una qualche notizia preparatevi a ricevere soddisfazioni. In amore, con la Luna e Mercurio in aspetto favorevole, avrete la sensazione che vi stia per succedere qualcosa di molto bello ed effettivamente potrebbe essere proprio così.

Inoltre se avete dei figli, preparatevi a ricevere una bellissima notizia che li riguarda. Vi sentirete molto felici e la vita di coppia procederà con passione ed entusiasmo. Single, il giorno vi troverà fascinosi, simpatici e comunicativi. Se vi piace qualcuno/a ma non riuscite mai a parlarci, cercate di favorire qualche buona occasione per stare a tu per tu e magari migliorare la sua opinione verso di voi: non ci vorrà molto, basterà parlare e saper ascoltare... Nel lavoro, il cielo vi regalerà una bella grinta e stimolerà la vostra determinazione. Consigliato sfruttarla per ottenere quei risultati a cui da tempo aspirate. Voto 10+.

♉ Toro (21 aprile - 20 maggio): ★★★★. Le previsioni astrologiche di mercoledì indicano un centro settimana alquanto calmo, il che sicuramente si manterrà sulla linea della buona sufficienza.

La parte interessante affari, finanze o l'economia a livello famigliare potrebbero essere interessati da nuove entrate di denaro. Intanto il settore sentimentale potrà giovare a metà/fine giornata di un discreto fermento nel rapporto di coppia: si prospettano momenti davvero sensuali grazie ad una ritrovata intesa a livello passionale. Single, Giove non scherza affatto (trigono ad Urano), favorendo nuove opportunità per "agganci amorosi". Ma anche il Sole in Bilancia (specularità positiva al 40%) farà la sua parte, agevolando cambiamenti e miglioramenti qualunque fosse la vostra condizione affettiva. La curiosità stuzzicherà la vostra mente, rendendovi aperti a nuove amicizie. Nel lavoro, saprete cogliere al volo ciò che sarà utile per la vostra professione e riuscirete a trarne vantaggio anche perché sarete molto perspicaci e non avrete nessun timore.

Voto 8.

♊ Gemelli (21 maggio - 21 giugno): ★★★. L'Astrologia di domani in base a quanto evidenziato dall'oroscopo annuncia una giornata giù di tono, pronta a marcare il confine di metà settimana. Indubbiamente non sarà una passeggiata, visto anche le stelline del "sottotono" riservate dagli astri al vostro segno. Tuttavia non serve essere delusi in quanto molto presto troverete belle notizie a conforto. In amore, le coppie vivranno nel bilico di una situazione particolare, il che potrebbe essere risolta soltanto con un’attenta analisi personale. Anche il partner dovrebbe essere invitato a riflettere, invece di buttarsi a capofitto in qualcosa che forse non conosce adeguatamente. Single, giornata sottotono: la risposta che state cercando potrebbe essere nascosta proprio dove non la cerchereste mai.

Analizzate le vostre paure e chiedetevi cosa fareste se riusciste a raggiungere la tanto desiderata serenità. Nel lavoro, difenderete con le unghie e con i denti i vostri ideali. Sapete di poter raggiungere senza tante difficoltà i vostri obiettivi, ma non avete ancora capito che gran parte del vostro successo dipende soprattutto da chi collabora con voi. Dunque, se non vorrete più accontentarvi dei soliti risultati, selezionate i collaboratori con criterio e lungimiranza. Voto 7.

Oroscopo del giorno 23 settembre: Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro (22 giugno - 22 luglio): ★★. L'oroscopo sulla giornata di mercoledì si profila per voi Cancro come abbastanza poco positiva. L'avrete senz'altro già capito: questo giro di boa settimanale, per dirla con una frase di Don Abbondio ne "I promessi sposi", proprio "non s'ha da fare!".

Il perché è scritto nel vostro cielo astrale: tutta colpa di Mercurio (specularità negativa al 85%) in opposizione a Giove (specularità negativa al 65%). In amore, basta con le troppe lamentele, concentrate anzi l'attenzione sulle cose che vi gratificano, invece che su quelle che vi mancano. Se continuate di questo passo, di sicuro farete scappare tutta la famiglia a gambe levate. Siate più ottimisti e pazienti, la calma ed il silenzio favoriranno un'energia positiva che vi permetterà di pensare e di rilassarvi insieme a lui. Single, le ostilità astrali invitano alla massima prudenza. Staccate la spina e regalatevi un mercoledì tutto per voi, lontano dai problemi e dalle persone che trovate in questo momento irritanti.

Nel lavoro, non pretendete troppo da voi stessi, se le cose non vanno come volete, forse non è tutta colpa vostra. Coinvolgete una persona che può darvi un consiglio ed aspettate il momento giusto per rilanciarvi. Voto 6.

♌ Leone (23 luglio - 23 agosto): ★★★★. L'oroscopo di domani prevede un periodo interessante. Insomma, questo 23 settembre non sarà affatto malaccio per voi nativi. Anche se non potrete fare di testa vostra, visto il momento un po' così, avrete ugualmente piccole soddisfazioni soprattutto a fine giornata. In amore, sarete carichi di emozioni, anche perché ci sarà un vento di esuberanza nell'aria che vi incoraggerà quasi a tutto campo. Ogni tanto perché non organizzare una serata particolare con il partner?

Cogliereste di certo un'occasione per festeggiare il rapporto che vi lega da tempo. Single, è arrivato il momento di prendere una decisione seria e responsabile. Venere sarà parzialmente dalla vostra parte, quindi cercate di essere chiari con la persona che vorreste amarr mettendo al corrente di quali sono i vostri veri sentimenti: insomma, dichiaratevi! Vedrete, la sincerità vi porterà fortuna. Nel lavoro, se dovete parlare di affari o di un vostro avanzamento di carriera, pensateci. Qualcuno dei vostri progetti, grazie a Giove, dovrebbe andare a buon fine e vi sentirete finalmente gratificati. Voto 8.

♍ Vergine (24 febbraio - 23 settembre): ★★★★★. L'oroscopo di domani, mercoledì 23 settembre, annuncia l'arrivo un giorno sicuramente positivo a 360°.

A dare una marcia in più alla giornata di metà settimana sarà l'avvicinamento sempre più del Pianeta Venere al vostro settore, con Nettuno speculare positivo al 90%: quest'ultimo in effetti, sarà poco influente nelle relazioni sentimentali, invece ottimo nei rapporti d'affari e nelle questioni interessanti l'economia. In campo sentimentale, il postino delle stelle vi recapiterà un'ottima notizia che senz'altro alzerà il volume dell'umore, aprendo porte inesplorate al vostro rapporto o rendendolo quasi perfetto. Vivrete così un accordo di coppia intenso e davvero interessante. Single, sarà una giornata creativa. Vi accorgerete di possedere una fertile immaginazione capace di darvi spunti interessanti; scoprirete che la ragione non può sostituire un cuore che batte e questo potrebbe sconcertavi, ma vi aprirà sicuramente nuove prospettive.

Godetevi quello verrà proposto dagli amici, senza pensarci troppo: accettate al volo un invito per la serata e divertitevi. Nel lavoro, le stelle si allineeranno per regalarvi una giornata tranquilla. Nelle faccende pratiche gli astri promettono soddisfazioni, ma vi chiedono anche un serio impegno. Voto 9.

