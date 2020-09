L'Oroscopo di venerdì 25 settembre, riprende a "macinare" predizioni, analizzando in profondità il cielo astrale di questo venerdì. Come sempre, amore e lavoro i comparti ad essere sottoposti a indagine mirata, messi in relazione con Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Ai nativi del Capricorno e dell'Acquario spetta di diritto la valutazione migliore, quella riservata ai periodi da cinque stelle, pertanto indice di positività e fortuna. A dare compagnia nei piani alti della classifica a stelline di domani altri due segni: si parla in questo caso di Scorpione e Sagittario, pienamente alla pari ed entrambi segnalati con le quattro stelle della discreta positività.

Invece, guardando il periodo dal punto di vista delle difficoltà, le previsioni astrologiche non vedono di buon auspicio questo giorno per i nati in Bilancia e Pesci, rispettivamente considerati in periodo "sottotono" e da "ko".

Iniziamo a togliere il velo dalla classifica quotidiana per poi passare all'oroscopo di domani 25 settembre su amore e lavoro segno per segno.

Oroscopo 25 settembre, la classifica stelline

Le effemeridi giornaliere sono pronte a mettere in evidenza i segni fortunati e non, evidenziandoli nella nuova classifica stelline interessante la giornata di venerdì 25 settembre. Come già anticipato sono solo due i segni classificati a cinque stelle, di conseguenza posizionati al vertice della scaletta odierna, mentre altrettanti due meritevoli delle quattro stelline si dovranno accontentare della seconda posizione.

Al terzo posto risulta invece il simbolo astrale della Bilancia a cui si accoda, in ultima posizione, il segno dei Pesci.

Di seguito il responso definitivo dettato dalle effemeridi, interpretato dall'oroscopo per i segni da Bilancia a Pesci:

★★★★★: Capricorno, Acquario;

★★★★: Scorpione, Sagittario;

★★★: Bilancia;

★★: Pesci.

Oroscopo di domani 25 settembre: Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia: ★★★.

La giornata sarà all'insegna del "sottotono", almeno questo è quanto estrapolato dalle effemeridi. In amore, state attraversando un periodo molto sereno della vostra vita, ma forse vi mancano le cosiddette "emozioni forti". In molti state cercando in tutti i modi di mantenere il buon umore, ma sembra che tutto, sia a livello sentimentale che professionale, giri contro di voi: tenete duro!

L'oroscopo del giorno consiglia a coloro single che forse è il momento di fare un po’ di pulizia nella propria sfera affettiva, eliminando le persone che non vi fanno stare bene. Nel corso del periodo potreste avere a che fare con una persona capace di far battere il cuore come non accadeva da tempo. Nel lavoro, se siete alla ricerca di quello giusto che fa per voi vi diciamo di attendere: in questo momento è già difficile trovarne uno, figuriamoci poter fare una cosa piace. Per adesso accontentatevi... Voto 7.

♏ Scorpione: ★★★★. In arrivo un venerdì abbastanza gradevole ma decisamente normale. Pochi gli aspetti non conformi alla attese. La giornata di fine settimana per quanto riguarda l'amore, senz'altro merita di essere annoverata tra le più serene dell’anno.

Se verso sera non troverete spunti per affermare di aver vissuto una giornata memorabile, sarà solo per il fatto di non aver saputo individuare subito, cogliendola al volo, la vostra occasione. Siete ancora in tempo per fare quella cosa che solo voi sapete: buttatevi! In relazione a coloro el segno ancora single, l'astrologia invita a metterci un po' più d'impegno: non siate pigri. Se dovesse servire, fate voi il primo passo e non aspettate sempre che chi vi piace faccia la prima mossa. Nel lavoro, potreste avere di più, certamente, ma come dice il saggio è sempre meglio il poco che il niente. Voto 8.

♐ Sagittario: ★★★★. La giornata del prossimo venerdì si annuncia più che normale, indirizzata per lo più verso la solita routine.

In campo affettivo/sentimentale siate onesti con la persona amata, ammettendo il fatto che non potete garantire sempre ciò che potrebbe farlo/a felice. In alcuni casi a tendere trappole e trabocchetti difficili da tenere sotto controllo sarà certamente la gelosia, pronta a scatenare le ire del malcapitato partner, ma anche responsabile della nascita di tensioni nella coppia. Single, una persona considerata fino a non molto tempo fa come "amicizia", stravolgerà la vostra routine: la strada attualmente percorsa sembra essere quella giusta, capace di dare una maggiore stabilità alle vostre emozioni. Presto potrete toccare con mano le soddisfazioni che meritate. Nel lavoro, non e' il momento adatto a mettere "carne sul fuoco": una scelta strategica alquanto improvvisata potrebbe sortire l'effetto contrario.

Voto 8.

Previsioni zodiacali di venerdì 25 settembre: Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno: ★★★★★. Giornata valutata ampiamente a favore, portatrice di splendide occasioni soprattutto a coloro in cerca di serenità o stabilità sentimentale. Le effemeridi del periodo, come da copione, invitano la maggior parte di voi a godere a pieno regime di questa bella giornata, forti di avere al fianco una splendida Luna nel segno, nel frangente in ottimo trigono astrale al Sole in Bilancia. Le previsioni zodiacali sulla giornata di venerdì pertanto preannunciano una giornata molto più eccitante di quanto potreste immaginare. Soprattutto in coppia, mettetevi pronti e con il giusto spirito, adatto a godere il più possibile di quello che le stelle generosamente saranno capaci di offrire.

Single, assolutamente da evitare i soliti atteggiamenti accentratori o impositivi: vi aspetta una giornata bella e confortante, non sciupatela, ok? Nel lavoro, la luna in Capricorno farà la sua bella figura, regalando buone possibilità da cogliere all'istante. Voto 9.

♒ Acquario: ★★★★★. Giornata decisamente buona, valutata favorevole soprattutto per coloro che volessero intraprendere nuovi progetti, sia in ambito di coppia che in famiglia piuttosto che in campo lavorativo. Diciamo che in qualsiasi settore della quotidianità troverete riscontri positivi, oppure al limite di non negativi. L'oroscopo di venerdì riguardo l'amore invita ad evitate di peccare d’ingenuità. Sappiate che eventuali affermazioni o le informazioni che vi arrivano "per sentito dire" lasciano sempre il tempo che trovano, comunque vanno sempre verificate.

Intanto questo potrebbe essere il momento per tanti Acquario: periodo davvero "d'oro", a patto di non essere troppo superficiali o pretenziosi. Single, dovreste valorizzare un tantino di più la vostra vita sociale: siate pronti ad accettare gli inviti che potrebbero arrivare da diverse persone. Nel lavoro, anche se la fortuna sarà in gran parte dalla vostra, non approfittatene troppo: un po' di prudenza è sempre d'obbligo e non guasta. Voto 9.

♓ Pesci: ★★. Il prossimo venerdì tenetevi ben saldi, la giornata per voi nativi si prevede abbastanza sottotono. Potrebbe essere davvero un giorno dai contorni incerti: inutile quindi stuzzicare la fortuna, perché questo ultimo giorno della settimana lavorativa potrebbe ingiustamente penalizzare più di qualche vostro sforzo.

L'oroscopo del 25 settembre, per quanto riguarda la parte sentimentale prevede che riuscirete a scavare, non senza difficoltà, dentro di voi alla ricerca di soluzioni o risposte che nessuno attualmente è in grado di dare. Analizzate bene i vostri sentimenti e, allo stesso momento, cercate di cogliere soprattutto le minime sfumature in quelli del partner. Il coraggio non vi manca di sicuro, di conseguenza cercate di prestare attenzione maggiormente a ciò che vi suggerisce il cuore, senza tuttavia disdegnare la ragione. Single, per voi solo piccoli intoppi a livello di amicizia: siate pronti a ribattere ad alcune supposizioni, non troppo veritiere sul vostro conto. Nel lavoro, aspettate il vostro turno prima di intervenire: sapete voi riguardo a cosa.

Voto 6.