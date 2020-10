Lunedì 5 ottobre su Canale 5 è stata trasmessa la settimana puntata del Grande Fratello Vip 5. Dopo un crollo avuto in settimana, Adua Del Vesco ha deciso di vuotare il sacco sulla relazione naufragata con Massimiliano Morra. La gieffina ha dichiarato che è stata una "favola di cartone". Tuttavia pare che l'attrice non abbia raccontato tutta la verità, visto che in pubblicità a Matilde Brandi ha confidato di non poter dire veramente come stanno le cose.

Adua non avrebbe raccontato tutta la verità su Morra

Adua Del Vesco è tra le concorrenti più chiacchierate del Grande Fratello Vip 5. Tutto è cominciato con una confidenza della gieffina a Dayane Mello, durante la quale avrebbe detto che Massimiliano Morra è omosessuale.

Nella sesta puntata del Reality Show, Adua aveva sostenuto di non avere mai parlato dell'orientamento del suo ex fidanzato, salvo poi fare marcia indietro qualche ora dopo. Nel pomeriggio di domenica 4 ottobre, in confessionale, Del Vesco aveva promesso di raccontare la sua verità.

In occasione della settima puntata del Grande Fratello Vip 5, sia Massimiliano che Adua hanno ammesso di non essere mai stati insieme: la liaison tra i due è sempre stata un'amicizia. I motivi della messa in scena non sono stati rivelati dai due gieffini. Ad Alfonso Signorini, l'attrice siciliana ha più volte chiesto scusa per avere attribuito una presunta omosessualità all'attore campano.

A quanto pare, Adua avrebbe ancora molto da dire.

Durante una pausa pubblicitaria, i gieffini non erano in diretta su Canale 5 ma su Mediaset Extra. Del Vesco ha dichiarato a Matilde Brandi: "Se potessi parlare smuoverei l'apocalisse ma non posso perché c'è una lettera dietro". La lettera alla quale avrebbe fatto riferimento la concorrente della casa più spiata d'Italia potrebbe essere un contratto di riservatezza (anche se si tratta solo di ipotesi riportate da vari portali).

In più occasioni l'attrice, nel confronto con Morra, ha parlato di "fogli" e "carte", sostenendo che sia lei che l'attore campano siano stati vittime di un ''sistema''.

Francesco Oppini si domanda cosa ci sia dietro l'atteggiamento dei due gieffini

Al termine della settima puntata del Grande Fratello Vip 5, Francesco Oppini si è confidato con Tommaso Zorzi.

In particolare, il figlio di Alba Parietti si è domandato cosa ci sia dietro l'atteggiamento dei due coinquilini. A detta di Oppini, non avrebbe senso rinunciare agli anni più belli della propria vita per inscenare una farsa.