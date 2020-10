Le previsioni dell'Oroscopo relative alla prossima settimana, ovvero quella che andrà da lunedì 12 a domenica 18 ottobre rivelano buoni propositi per il segno zodiacale dell'Ariete, della Bilancia e Capricorno. Settimana meno positiva per il segno della Vergine e dei Gemelli. Passionalità in arrivo per il Toro e fortuna per i Pesci. Vediamo in dettaglio cosa ci riserverà l'oroscopo della prossima settimana.

Oroscopo settimanale dal 12 al 18 ottobre, da Ariete a Cancro

Ariete: inizio promettente per il segno dell'Ariete. Mercurio vi tramanderà energia positiva fino alla fine della settimana, pertanto dovrete riuscire a sfruttarla al massimo, soprattutto in ambito lavorativo.

Questo vi aiuterà ad ottenere degli ottimi risultati professionali.

Toro: nella coppia potrebbe mancare qualche tocco di romanticismo ma niente di irrimediabile. In questa settimana date sfogo alla vostra fantasia e organizzate qualche serata speciale per il vostro lui o la vostra lei.

Gemelli: ricordate che chi vi è stato sempre vicino è importante. Dunque, ogni tanto, è bene non pensare solo a se stessi ma spostare la vostra attenzione su chi fa tanto per voi. La prossima settimana sarà caratterizzata da alti e bassi: tuttavia vi aspetterà un weekend decisamente invidiabile.

Cancro: settimana promettente per chi è in cerca dell'anima gemella. Qualche nuova conoscenza oppure qualcuno di interessante potrebbe farsi avanti per un appuntamento: tuttavia, se ciò non dovesse succedere, mantenete alta la speranza per la settimana successiva.

Previsioni astrologiche 12-18 ottobre, da Leone a Sagittario

Leone: lunedì e martedì saranno giornate in cui potrebbe presentarsi qualche piccolo imprevisto, rendendo la vostra giornata particolarmente stressante. A partire da mercoledì, ci saranno dei miglioramenti soprattutto per l'umore.

Vergine: cercate sempre di apparire impeccabili davanti a tutti.

Anche voi, però, avete le vostre debolezze e soprattutto non volete mai mostrarle agli altri. Ricordate che chi tiene realmente a voi saprà accettare la vostra personalità in ogni circostanza. In arrivo una settimana turbolenta per la Vergine: non sono escluse piccole dispute nel lavoro o nell'ambito familiare.

Bilancia: è importante ricordare quando è il momento di lasciare il passato alle spalle e guardare al futuro. Createvi un obiettivo e concentratevi, il resto poco importa. Per la prossima settimana, sono in arrivo buoni auspici sia dal punto di vista professionale che in privato.

Scorpione: non soffermatevi troppo sulle piccolezze, in fondo tutti possono sbagliare. Ciò nonostante, non sempre riuscite a metterci una pietra sopra anche per le questioni più banali. Potrebbe esserci qualche giornata buia ma in compenso godrete di momenti positivi verso il fine settimana.

Sagittario: avete raggiunto traguardi importanti, ma è arrivato il momento di concedervi una pausa e di riprendere fiato verso la prossima salita.

Giove è in buona posizione, pertanto avrete buone possibilità di passare una settimana al top.

Previsioni zodiacali della settimana da Capricorno a Pesci

Capricorno: Luna decisamente favorevole per la prossima settimana. Sarete in forma smagliante e di ottimo umore. Anche per le coppie sarà una settimana incoraggiante, passionalità e armonia non mancheranno nel vostro rapporto.

Acquario: qualcosa vi manca e ha lasciato un profondo vuoto dentro di voi. Tutto ciò influisce negativamente sul vostro stato d'animo. Cercate una strada diversa ma non riuscite a staccarvi del tutto dai vostri ricordi. La settimana entrante sarà per lo più positiva anche se non mancherà qualche giornata sottotono.

Pesci: ultimamente siete troppo concentrati verso il futuro, tuttavia non dimenticate che non è tutto oro quello che luccica.

Dunque riflettete bene sulle vostre future decisioni, anche dal punto di vista sentimentale. Settimana fortunata per il segno zodiacale dei Pesci.