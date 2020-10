L'oroscopo settimanale 19-25 ottobre è pronto a valutare il probabile andamento della penultima settimana del mese corrente. Quali novità vi attendono nel campo dell'amore? Che tipo di settimana sarà per il settore lavorativo? Come sarà la vostra salute? Analizziamo nel dettaglio l'astrologia della settimana che va da lunedì 19 a domenica 25 ottobre e le previsioni astrali dedicate ai 12 segni dello zodiaco.

Oroscopo su amore, lavoro e salute: da Ariete a Cancro

Ariete – Sarà una settimana dedicata alla riflessione. Dovrete fare molta attenzione a ciò che volete realizzare nel vostro rapporto di coppia.

Potreste cambiare idea su molte cose e mandare in tilt il vostro partner. Ecco perché dovete riflettere con molta calma e cercare di essere più sicuri di sé. Ottimo fiuto per gli investimenti, potreste ottenere mutui per una casa o un piccolo finanziamento per la vostra attività. Coloro che stanno cercando impiego potrebbero avere una bella sorpresa. Dovrete usare l’astuzia ed evitare di fare mosse rischiose e pericolose, poi potreste pentirvene. Vivrete giornate energiche e grintose alternate da un’insoddisfazione affettiva, ma nel fine settimana vi sentirete alla grande.

Toro – Non sarà facile essere razionali in questa settimana. La comunicazione non sarà scorrevole e potreste trovare sulla vostra strada equivoci e tensioni.

Occhio ai battibecchi e agli imprevisti domestici e lavorativi che potrebbero causare seri problemi tra voi e la persona amata. Sarà una settimana in cui non vorreste fare nulla, soprattutto a livello lavorativo. Cercate di mantenere salde le posizioni conquistate nel lavoro, potrete magari diminuire il ritmo evitando di dare vita a nuovi progetti.

In questo modo la settimana scorrerà in maniera fluida. Potreste dedicarvi un po' a qualche attività sportiva che vi garba, fatelo per la vostra forma fisica.

Gemelli – Cercate di gestire meglio l’impulsività in questo periodo. Sarebbe opportuno tenere separati gli affari di famiglia da quelli d’amore, dovrete tenere sempre bene in mente che litigare per una qualsiasi questione non significa che l’amore è finito.

Se i vostri sentimenti per la persona amata sono ancora autentici significa che la vostra relazione sarà destinata a crescere e a fortificarsi sempre di più. Se, invece, manca la passione vuol dire che dovrete porre fine alla vostra storia. Sul versante lavorativo dovrete stare alla larga da equivoci e pettegolezzi. Se riceverete una critica, dovrete accettarla, magari vi sarà utile per migliorare il vostro modo di lavorare. Sarà una settimana con troppi pensieri per la testa, dovrete svuotare la mente e rilassarvi di più.

Cancro – In questa nuova settimana ottobrina potreste avvertire la mancanza di una persona oppure sarete preda di una passione troppo forte. I single che credono di meritarsi la solitudine dovranno uscire spesso, farsi notare di più e cercare meglio in giro: mai rovinare il sorriso rimpiangendo il passato.

Coloro che saranno preda di una passione incontrollabile non dovranno mai dare nulla per scontato e dovranno usare il buonsenso. In campo lavorativo sarete molto bravi a valutare gli affari, scartando quelli che non fruttano abbastanza. Parlando di salute, alternerete momenti di fiacca ad altri in cui vi sentirete bene.

Previsioni degli astri 19-25 ottobre: da Leone a Scorpione

Leone – La settimana inizierà con qualche complicazione in famiglia, ma tutto si risolverà in breve tempo. Dovrete stare alla larga anche da amici che vorrebbero creare polemiche. Dovrete ascoltare di più il vostro istinto e dare poco retta alla vostra razionalità. La seconda parte della settimana sarà movimentata e abbastanza piacevole.

Periodo abbastanza positivo per lavoro e finanze. Arriveranno buone notizie e forse anche un aumento o una proposta vantaggiosa. Dovrete rilassarvi molto e dormire di più, solo in questo modo la settimana passerà senza lasciare traccia.

Vergine – Se avete dei progetti in cantiere questa sarà la settimana adatta per parlarne con il partner. Se la vostra relazione sta vivendo una fase di stanchezza o d’incertezza, i dubbi svaniranno presto. Attenzione ai battibecchi, siete un po' puntigliosi. In campo lavorativo la settimana si dividerà in due parti: la prima sarà incoraggiante e movimentata; la seconda, invece, sarà più insidiosa. Occhio alle distrazioni: un dettaglio potrebbe sfuggirvi, verificate e controllate tutto con attenzione.

Dovrete sfruttate al meglio questo periodo per migliorare la muscolatura o liberarvi dalle cattive abitudini.

Bilancia – Il vostro motto in questo periodo potrebbe essere "vorrei, ma non posso". Sarete alle prese con desideri ma non sempre riuscirete a esprimere in modo corretto ciò che provate alla persona che vi sta accanto. Vi confiderete molto con gli amici o con i familiari. Avrete voglia di migliorare la vostra condizione economica e di aumentare le entrate. Potreste concludere un affare, affrontare con successo un colloquio o fare un investimento sicuro. In questa settimana dovrete cercate di non caricarvi di troppi impegni, avrete bisogno di svuotare la mente e di riposarvi di più.

Scorpione – Settimana sottotono.

Vivrete una situazione di tensione interiore, come un qualcosa di stonato che farete fatica a inquadrare. Tutto questo sarà più intenso nella seconda parte della settimana. In campo lavorativo saprete imporvi e raggiungere i vostri obiettivi. Dovrete evitare di discutere con un vostro superiore, dovrete rimandare eventuali richieste a un periodo più favorevole. Parlando di salute, dovrete assecondare le richieste del vostro corpo, che vi chiede di non esagerare e di evitare ritmi frenetici.

L'oroscopo settimanale fino al 25 ottobre: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Aspettatevi novità in questa settimana, molto probabilmente riguarderanno il privato, la famiglia o gli amici. Trascorrerete momenti esaltanti come forse da tempo non vi capitava.

Qualora ci fosse qualche tensione familiare, presto la risolverete grazie ad alcuni buoni aspetti che si formeranno nel vostro cielo. In campo lavorativo, i primi giorni della settimana potrebbero essere da dimenticare ma voi siete dei combattenti e presto dimostrerete a tutti di che pasta siete fatti. Fisicamente vi sentirete bene, ma attenzione ai cambiamenti di temperatura e ai colpi d’aria, meglio evitare luoghi affollati.

Capricorno – In questa settimana avrete il piacere della complicità, di dialogare più volentieri con il partner e di trovare decisioni condivise. I single dovranno sfruttare al meglio questa settimana per dare più spazio alla vita sociale, magari troveranno l’anima gemella, mai dire mai.

Nel complesso sarà una settimana buona per la vostra vita affettiva, per capire di più i vostri desideri e, soprattutto, per fare incontri utili. Avrete fiuto per gli affari, rimboccando le maniche potrete raggiungere obiettivi di un certo livello. Starete bene in questa settimana, anche se nel weekend sarete meno attivi.

Acquario – Sarà una settimana contradittoria ma nel complesso positiva, che vi aiuterà a crescere come persona e imparerete molte cose sull’amore. Potreste dare vita a un sogno a cui tenevate molto. In campo lavorativo dovrete armarvi di pazienza, sarà l’ultimo ostacolo tra voi e i vostri traguardi, presto raccoglierete i frutti dei vostri sforzi. Se siete in cerca di un nuovo impiego, questa settimana potreste trovarlo.

Forse siete alle prese con il classico raffreddore di stagione oppure siete semplicemente stanchi. L'oroscopo raccomanda di non allarmarvi e di riposarvi di più.

Pesci – In questa nuova settimana ottobrina dovrete evitare gesti impulsivi o pensare in negativo. Il vostro cuore sarà come annebbiato e potreste vedere tutto nero. Dovrete schiacciare tutte le ombre e procedere sempre un passo alla volta, dovrete far emergere ciò che provate dentro di voi. Nel lavoro avrete la grinta giusta e le occasioni non mancheranno. Potrebbe essere una settimana faticosa e un po’ irritante, passerà anche questa. State alla larga dagli eccessi, riposate di più e accettati i consigli delle persone fidate.