L'oroscopo è pronto a rinnovare l'appuntamento con le previsioni delle stelle, che trattano i temi come l'amore, il lavoro e la salute. La settimana che va da lunedì 12 a domenica 18 ottobre 2020 sarà un po' particolare per alcuni segni dello zodiaco. Se siete impazienti di scoprire quali novità e sorprese vi attendono in questa terza settimana ottobrina, in primo piano trovate le previsioni astrologiche dedicate ai segni Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo della settimana 12-18 ottobre: da Ariete a Cancro

Ariete – Progetti e desideri vi accompagneranno per tutta la settimana.

Fate attenzione agli equivoci e alle polemiche che potrebbero far indispettire il vostro partner o le persone che vi stanno accanto. Solo con la pazienza e una visione chiara di ogni cosa riuscirete a dare forma ai vostri progetti di lavoro, il denaro guadagnato sarà frutto del vostro impegno e non dei colpi di fortuna. La vostra energia sarà discreta, sempre se vi impegnerete di più nell’attività fisica.

Toro – Settimana un po’ magica in amore, potrebbero risvegliarsi emozioni e passioni che nelle settimane scorse avete messo in stand-by. Se ci saranno dubbi, incertezze e insoddisfazioni, dovrete avere il coraggio di lasciare questi sentimenti negativi alle spalle. I vostri desideri nascosti nel cuore potrebbero realizzarsi in questa nuova settimana ottobrina.

In ambito economico potreste ricevere una donazione, un aumento o un contratto stabile. La fortuna potrebbe manifestarsi in modi diversi. Dovrete concentrarvi maggiormente su quei progetti che potrebbero portare più soldi in casa. Energia e salute al top, occhio però a non mangiare troppo: la gola è sempre il vostro punto debole.

Gemelli – L’amore potrebbe porvi qualche domanda a cui non saprete dare una risposta. Il vostro cuore potrebbe viaggiare a fari spenti nel buio. Dovrete essere prudenti di fronte alle scelte. Ogni cosa tornerà al proprio posto e scoprirete di aver raggiunto una certa maturità e saggezza, perfino i problemi che adesso vi affliggono diventeranno finalmente un lontano ricordo.

Sentirete la necessità di rinnovarvi, soprattutto nel settore lavorativo. Riprenderete vecchi progetti e avrete il coraggio di migliorare o modificarli. Anche sotto pressione, dovrete mantenere la calma.

Cancro – I problemi e le lotte che avete dovuto subire dall’inizio dell’anno daranno spazio ai nuovi cambiamenti, alla comprensione e all’accettazione dei vostri limiti. La situazione lavorativa sarà molto stabile, dovrete cercare di raccogliere tutto ciò che potrete. Attenzione solo alle relazioni con i colleghi e le clienti. In questa nuova settimana doi ottobre potreste incrementare le entrate e gli investimenti. Non rinuncerete al piacere della buona tavola solo perché non è salutare.

Previsioni astrologiche fino al 18 ottobre: da Leone a Scorpione

Leone – Sentirete il bisogno di mettere ordine nella vostra vita. Se con il partner avete tensioni o dubbi da affrontare, questa è la settimana adatta per farlo. Dovete solo raccogliere il coraggio e vuotare il sacco. Se in mente avete dei progetti utili per la vostra carriera lavorativa, le stelle daranno il via libera per realizzarli. Anche un piccolo viaggio da fare nel weekend potrà diventare importante. Per i single arriveranno nuove amicizie e diverse opportunità. La vostra posizione lavorativa potrebbe diventare più stabile e magari riuscirete anche a mettere a segno bei colpi in campo economico. Leggero calo di vitalità nel fine settimana: approfittate di questo periodo per rinnovare il vostro aspetto esteriore.

Vergine – Settimana importante per l'amore. Avrete la possibilità di chiudere definitivamente con il passato, di gettarvi alle spalle tutte le cose negative che vi hanno procurato dolore e sofferenza. Basta con i troppi sacrifici e i troppi far finta di niente. Non abbiate paura di imporvi e far rispettare le vostre esigenze. Se il partner vi ama, si mostrerà subito comprensivo nei vostri confronti. In caso contrario, sarà la volta buona per chiudere la vostra storia. Anche in campo economico acquisterete sicurezza e fiducia. L'oroscopo consiglia di investire molto sulla vostra figura professionale. Sarà un investimento vincente e vi costruirete il domani passo dopo passo. Fisicamente sarete una forza della natura e vi sentirete davvero bene.

Bilancia – Il vostro punto di forza in questa settimana sarà la capacità di dialogare. Eviterete così equivoci e incomprensioni, che spesso hanno generato tensioni con il partner o con le persone che vi frequentano. Le storie che nasceranno in questa nuova settimana ottobrina saranno più concrete, pratiche e con i piedi per terra. Se siete single e sognate un amore grande come quello delle favole o delle serie tv, questa settimana garantirà incontri indimenticabili. Nel lavoro sarete molto lucidi e concentrati, se dovrete stilare un accordo o fare un colloquio ve la caverete alla grande. Un po' d’insoddisfazione nell’argomento soldi. Parlando di salute, sarete un pochino pigri, molto probabilmente dovrete riposare di più e assecondare i bisogni del vostro corpo.

Scorpione – Una settimana così favorevole per l’amore non vi è capitata così spesso nella vostra vita e non vi capiterà così facilmente in futuro. Per tale motivo dovrete andare fino in fondo con chi vi piace. I single che non hanno ancora trovato una persona interessante dovranno moltiplicare gli incontri, Cupido scaglierà la freccia quando meno ve lo aspettate. Le storie che nasceranno saranno piuttosto intense. Nel lavoro dovrete cercare di tenere alta la concentrazione e di non farvi distrarre da problemi sentimentali o di famiglia. La distrazione potrebbe mettervi in cattiva luce con i colleghi o farvi commettere un errore fatale. Le vostre prospettive finanziarie potrebbero migliorare.

Approfittate di questo periodo per smettere di fumare o togliervi qualche altro vizio dannoso per la salute.

Amore, lavoro e salute secondo l'oroscopo 12-18 ottobre: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Sfruttate bene questa settimana per capire cosa vorreste cambiare o aggiungere nella vostra vita. La situazione affettiva potrebbe essere abbastanza nervosa. Occhio alle polemiche, dovrete capire subito cosa passa per la testa alla persona che vi sta accanto e far in modo che non nasca altre discussioni pesanti. Insomma, prevenire è meglio che curare. La situazione in campo lavorativo non sarà facile. Nonostante le tante difficoltà, saprete come spuntarla grazie alla vostra abilità nelle trattative, alla vostra capacità di esprimervi correttamente sia in forma scritta che in quella orale.

La tensione potrebbe fiaccare la vostra forma fisica: il riposo vi farà stare meglio.

Capricorno – Buone prospettive per l’amore: se nasceranno nuovi dubbi o altre insoddisfazioni, dovrete cercare di risolverle subito per il bene della vostra relazione. Alcuni nativi del Capricorno avranno il coraggio di voltare pagina, senza soffrire. Per altri, invece, saranno giornate molto piacevoli, dense di passione e romanticismo. Se state progettando qualcosa di speciale per questa settimana, andrà tutto in porto: basta crederci. Se state cercando un impiego soddisfacente o sperate di mettervi in proprio, troverete le occasioni giuste. Parlando di investimenti, questa sarà la settimana giusta per riflettere con calma e per parlarne con persone di alta fiducia.

Un tocco diverso al vostro look farà vedere al mondo quanto siete belli e in forma.

Acquario – Un po' di tensione potrebbe inaugurare questo inizio settimana. Se voi e il partner avete superato un periodo difficile, in questi giorni vi sentirete più uniti che mai e pronti per un passo importante. La vostra situazione lavorativa godrà di ottime prospettive. Potreste cambiare ruolo, ottenere un contratto stabile o altre novità che riguarderanno la vostra carriera. Nulla di particolare per la salute: non schizzerete come una trottola, ma nemmeno poltrirete tanto.

Pesci – Le coppie sposate saranno alle prese con routine, soldi, figli e un po' di noia. Se reagirete a questi transiti planetari rischierete di far cadere tutti i progetti che avete costruito fin ad adesso con il vostro partner.

Se siete single, occhio alle persone già impegnate che promettono di lasciare il partner per stare con voi: sono frasi sentite e risentite. In campo lavorativo dovrete lamentarvi di meno e agire di più. Rimuginare sempre gli stessi pensieri non vi porterà da nessuna parte. Parlando di salute, dovrete stare attenti ai malanni di stagione e a non esagerare con cibi pesanti e fritti. Stesso discorso vale anche per i dolci.