L'oroscopo di sabato 17 ottobre prevede la Luna entrare nel segno d'acqua dello Scorpione, dando vita ad un weekend molto romantico, mentre Toro potrebbe riuscire ad arrivare a buon punto per quanto riguarda un progetto lavorativo, grazie a Giove a favore. Ricevere dei baci in più non potrà far altro che bene ai nativi Cancro, mentre Capricorno non avrà paura di mettersi in gioco per quanto riguarda il settore professionale. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di sabato 17 ottobre 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo sabato 17 ottobre 2020 segno per segno

Ariete: previsioni zodiacali positive per i nativi del segno in questo inizio di fine settimana. Non avrete un assetto astrale favoloso, ma sicuramente discreto, e per quanto riguarda la sfera sentimentale riuscirete a nutrire tanta energia e fiducia nei confronti del partner, soprattutto se siete nati nella terza decade. Se siete single farsi notare non è mai una cattiva idea. Per quanto riguarda il settore professionale, Marte vi dona forza, godendo di una buona salute, utile per concludere eventuali progetti, o per non lasciare lavori rimasti indietro. Voto - 7,5

Toro: l'oroscopo di sabato vi darà la possibilità di preparare al meglio la vostra giornata lavorativa grazie a pianeti come Giove e Saturno dalla vostra parte.

Potrebbe dunque essere il momento adatto per essere efficienti, precisi e accurati nelle vostre mansioni, portandole a buon punto. Dal punto di vista sentimentale invece tentennerete un po’. La Luna infatti si troverà in opposizione dal segno dello Scorpione. Vero che avete Venere favorevole, ma per questo fine settimana meglio non strafare.

Se siete single e magari la vostra operazione di corteggiamento è a buon punto, procedete con le dovute precauzioni. Salute tra alti e bassi nel corso della giornata. Voto - 7,5

Gemelli: in questa giornata di sabato sarete piuttosto ottimisti secondo l'oroscopo, con il desiderio di riprovarci e cercare di vivere una relazione d'amore "che funzioni".

Venere in questo momento astrologico non è di grande aiuto, ma tentare non nuoce. Se siete single sappiate che spesso la sincerità paga. In ambito lavorativo se dimostrate di essere produttivi e simpatici con i colleghi, potreste trovare delle interessanti collaborazioni con i colleghi. In quanto a salute, sappiate che godrete di un buon umore. Voto - 7+

Cancro: secondo l'oroscopo della giornata di venerdì, riuscite a stare al passo con la vostra routine, a volte faticando, ma spesso con buoni risultati. In amore la Luna sarà favorevole, mettendo in scena momenti molto romantici, grazie anche al supporto di Venere in sinergia dal segno della Vergine. Voi single credete nell'amore, ma per trovarlo dovrete impegnarvi, ma soprattutto mostrare sempre la parte migliore di voi.

Per quanto riguarda il settore professionale qualche progetto potrebbe aver bisogno di una piccola revisione, prima di poter essere approvato. Voto - 8+

Leone: oroscopo di sabato sicuramente difficile per voi nativi del segno, considerato che la Luna e Mercurio in quadratura vi mettono pressione. Giornata non impossibile tuttavia, almeno dal punto di vista sentimentale. Venere in sinergia dal segno della Bilancia continua a supportarvi, e dimostrare un po’ d'amore in più nei confronti del partner può solo farvi bene. Se siete single sapete benissimo che non c'è alcun bisogno di creare disastri per attirare l'attenzione. Per quanto riguarda il lavoro state affrontando una situazione difficile, che richiede pazienza e soprattutto perseveranza per uscirne fuori.

Voto - 6,5

Vergine: weekend che inizierà molto bene per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. Per arrivare ad amare una persona ci vuole spesso, pazienza, coraggio, romanticismo, e voi state rispettando tutte queste regole, concedendovi un periodo straordinario insieme alla persona che amate. Se siete single c'è molta armonia in famiglia e i rapporti personali non sono mai stati così forti. Per quanto riguarda il lavoro un po’ di fortuna fornita da Giove vi permetterà di mettere a segno più di un successo. In quanto a salute, potreste essere leggermente più stanchi del solito, ma nulla di grave. Voto - 9-

Bilancia: configurazione astrale ancora discreta per voi nativi del segno secondo l'oroscopo, nonostante la Luna lasci il vostro cielo.

Dal punto di vista sentimentale avrete ancora il Sole dalla vostra parte, che vi renderà affettuosi ma un po’ impulsivi con il partner. Se siete single date le giuste attenzioni a certe cose in questo periodo. Nel lavoro il vostro metodo funziona, tuttavia considerate comunque la posizione negativa di Giove e di Marte in questo momento, che potrebbero mettervi fuori gioco. Voto 7+

Scorpione: la Luna in congiunzione vi darà sostegno in questa giornata di sabato 17 ottobre secondo l'oroscopo. Per quanto riguarda la sfera sentimentale i vostri desideri sono forti in questo momento, e ricevere un po’ di attenzioni, o magari una carezza, o un bacio in più da parte della vostra anima gemella potrebbe solamente farvi piacere.

I cuori solitari cercheranno di controllare ogni emozione al meglio. Nel lavoro cercate di non lavorare sempre in solitaria. Quando potete chiedete aiuto. Voto - 8

Sagittario: periodo discreto per i nativi del segno secondo l'oroscopo di sabato. In amore Venere sarà ancora in quadratura dal segno della Vergine, ciò significa che prima o poi dovrete affrontare una questione con il partner, che giorno dopo giorno sembra stia diventando più spinosa. Se siete single un po’ di solitudine al momento non vi dispiace. Per quanto riguarda il lavoro è possibile che vogliate prendere un'avventura differente, ma fareste meglio a pensarci per bene. Voto - 6+

Capricorno: ambito professionale senza paura in questa giornata di sabato secondo l'oroscopo della giornata di sabato.

Affronterete le vostre mansioni con estrema efficacia e determinazione, guardando al futuro con estremo ottimismo. In amore la Luna e Venere favorevoli accompagnano la vostra relazione di coppia in piacevoli serate da vivere insieme alla persona che amate. Per quanto riguarda i cuori solitari, sappiate solo che brillerete come stelle in una notte magnifica, sentendovi i soli protagonisti, assieme alla vostra stella. Voto - 8+

Acquario: per quanto riguarda il settore professionale, in questa giornata di sabato sarete disposti ad assumervi dei rischi, considerando però che il guadagno potrebbe essere molto interessante. In amore prenderete tutto il tempo che vi serve per ricostruire la vostra relazione di coppia.

un progetto fatto per come si deve, vuole il giusto tempo. I single finalmente potrebbero vedere arrivare il loro momento, soprattutto coloro nati nella prima decade. In quanto a salute sarete spesso e volentieri di buonissimo umore. Voto - 7,5

Pesci: la giornata si rivelerà difficile, con Venere quadrata che in amore crea fastidio. Ciò nonostante la Luna in Scorpione allevia un po’ le vostre sofferenze e vi darà la possibilità di provare almeno a ricostruire il vostro rapporto con il partner. Se siete single ricordatevi di aspettare il vostro momento se volete che tutto vada come previsto. Nel lavoro sarà tutta una questione di mantenere la concentrazione questa giornata per raggiungere l'obiettivo.

Voto - 7