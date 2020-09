L'oroscopo del 25 settembre è pronto a raccontare che cosa vi aspetta nelle prossime 24 ore. Quali novità vi attendono nel settore amore, lavoro e salute? Siete impazienti di sapere se il vostro segno dello zodiaco gode dei favori degli astri? In ottima evidenza, l'astrologia per questa giornata di venerdì e le previsioni delle stelle dedicate ai segni Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di venerdì 25 settembre: da Ariete a Cancro

Ariete – I doveri domestici, gli obblighi di lavoro o la lontananza rendono poco appagante il rapporto di coppia.

Fermatevi un attimo per capire che cosa c’è che non va e se è possibile aggiustarla. Più avete le idee chiare, più riuscite ad affrontare al meglio questa giornata un po’ irrequieta. In campo lavorativo dovete essere precisi e sfruttare al meglio le risorse che avete a disposizione. Amministrate bene le energie senza strafare, potreste risentire del cambio di stagione.

Toro – Vorreste un amore forte, intenso e appassionato. Peccato che in questa giornata di venerdì non riuscite a vedere ciò che desidera il vostro cuore, forse perché lasciato da solo a patire la fame e la sete. Attenzione, già dal prossimo weekend sarete soggetti ad attrazioni fisiche. Non abbiate paura dei cambiamenti che avvengono sul lavoro, potrebbero giovarvi.

Potreste fare un buon investimento o trovare un buon finanziamento. Parlando di salute, iniziate questa giornata in forma pimpante.

Gemelli – Giornata caratterizzata da emozioni variopinte. Talmente forte l’intensità che è capace di riscaldare l’atmosfera fredda nei rapporti di coppia e di famiglia. Momenti alti e bassi capitano a tutti, l'oroscopo consiglia di tenervi pronti perché qualcosa di inaspettato potrebbe decidere le sorti delle coppie.

Se state cercando una nuova occupazione, avete ottime probabilità di trovarla e sapete anche come mettervi in luce. Avete molta energia e sentite anche il bisogno di una vita più dinamica.

Cancro – Chiudete definitivamente con il passato, sigillate in un baule tutte le delusioni, le piccole o grandi sofferenze che hanno accompagnato la vostra vita sentimentale.

Cupido è già pronto a far uscire il vostro cuore dal letargo. Amministrate bene e con saggezza l’aspetto finanziario, spendete bene i soldi e non fate mosse rischiose, altrimenti potreste perdere tutto. Se vi sentite giù di morale, forse avete bisogno di relax.

Previsioni astrologiche del 25 settembre: da Leone a Scorpione

Leone – Siete insoddisfatti, e molti di voi sono sul sentiero di guerra. Siate prudenti, potreste fare una scelta sbagliata. Se lasciate fuori i problemi personali, questa potrebbe essere una giornata eccellente sia per la professione sia per i guadagni. La vostra forma fisica potrebbe incidere sull'umore e rendervi irritabili. Cercate di ricaricare le batterie e svuotate la mente.

Vergine – Nella prima parte della giornata le emozioni e l’attrazione fisica vanno alla grande. In serata, invece, potrebbe nascere qualche battibecco per motivi familiari o economici. Cercate di fare chiarezza e di sistemare tutti i problemi di carattere pratico, se non volete fare i conti con altri intoppi sul lavoro. Fate attenzione ai contratti, alle questioni economiche, a come rispondete ai superiori. Riposate quando vi sentite stanchi, non strafate e non tirate troppo la corda.

Bilancia – In questa giornata avete una grande voglia di divertirvi e di fare quattro chiacchiere con le persone che vi stanno attorno. Potrebbero esserci dei momenti di chiusura emotiva, forse perché state cercando di metabolizzare quegli eventi che vi hanno lasciato il segno.

Dedicate il vostro tempo solo alle persone amate e fate sentire loro tutto il vostro amore. In campo lavorativo avete modo di attuare alcuni cambiamenti che da tempo state cercando di concretizzare. La vostra salute richiede massima attenzione.

Scorpione – Giornata meravigliosa per riaccendere l’attrazione di coppia o per approfondire il rapporto con una persona da poco conosciuta. Se desiderate conoscere una persona, fate il primo passo, magari avviando un discorso che possa piacere a entrambi. La vostra carriera potrebbe decollare. Metteteci molto impegno, i primi risultati li noterete a breve. Occhio all'alimentazione, se strafate con il cibo potreste prendere peso.

Astrologia del giorno: da Sagittario a Pesci

Sagittario – La giornata inizia con evidente insoddisfazione. Forse desiderate qualcuno che non potete avere o magari state vivendo una vita che non è la vostra. Siate prudenti e riflettete con molta attenzione e calma. Cercate di capire cosa volete davvero dalla vita e come ottenerlo. In campo lavorativo proteste avere la conferma che stavate aspettando da un po’ di tempo. Nervosismo e contratture muscolari potrebbero condizionare il vostro umore.

Capricorno – Se il vostro partner vi regala solo insoddisfazioni, questa è la giornata per chiarirvi. Se il vostro amore è ancora autentico, allora risolvete tutto con i gesti, parole affettuose, discorsi razionali, un abbraccio.

In caso contrario, dovete prendere una drastica decisione per il vostro bene. Nel lavoro avete idee molto chiare, sapete come muovervi e cogliere le occasioni. Anche un lavoro part-time va bene, ciò che conta è sentirsi parte del mondo e portare a casa la pagnotta. La vostra vitalità è più ruggente di un leone.

Acquario – In questa giornata di venerdì potrebbe nascere un’accesa discussione con una persona molto cara. Potrebbe, però, essere salutare per dare una scossa e riaccendere la passione in coppia o nei rapporti di amicizia. La giornata potrebbe mettere le ali ai vostri progetti di lavoro. Potreste rafforzare la vostra posizione sia economia che professionale. Attenzione, però, a non fare passi falsi.

Avete voglia di condurre una vita dinamica e di praticare uno sport. Attenzione agli eccessi di qualunque tipo.

Pesci – Se tra voi e il partner c’è amore sincero, non avete motivo di temere il peggio per la vostra relazione. Se, invece, l’amore zoppica prima o poi finirà per cadere. Non trascinate situazioni che non vi soddisfino, dateci un taglio magari proprio in questa giornata. Distratti da questioni personali, potreste combinare un pasticcio al lavoro. State alla larga da scelte impulsive e poco sagge. Forse non vi sentite molto bene, magari siete privi di forza e di volontà. Fatevi coraggio, presto tutto questo finirà.