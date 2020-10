L'Oroscopo del giorno 7 ottobre è pronto ad alzare il sipario sulle previsioni zodiacali di mercoledì. A dare riscontro sul periodo, positivo o negativo che sia, l'Astrologia, sempre disponibile a mettere in chiaro l'andamento quotidiano sia in amore che nel lavoro. A essere valutati, come ormai da consuetudine, gli ultimi sei segni dell'arco zodiacale. Sotto analisi dunque i soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Pronti a scoprire cosa porterà di interessante la giornata e quali saranno i segni più fortunati del periodo? Ebbene, questo terzo giorno della settimana avrà i favori della Luna in Gemelli ma saranno pochi i segni in grado di usufruirne.

Intanto confermiamo quanto anticipato nei titoli: domani ad avere massima positività e fortuna saranno gli amici nativi del Capricorno, segno valutato al "top del giorno" insieme a quelli dello Scorpione e del Sagittario entrambi sottoscritti in giornata a cinque stelle. Abbastanza buona questa parte della settimana anche per Pesci, anche se preventivati in periodo routinario. Poco da fare invece per coloro della Bilancia e dell'Acquario, considerati in questo frangente in negativo.

Iniziamo a togliere il velo dalla classifica quotidiana per poi passare all'oroscopo di mercoledì 7 ottobre su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline mercoledì 7 ottobre

Gli astri hanno già detto la loro in merito al probabile andamento del prossimo mercoledì.

Adesso rimane solo da svelare il grado di positività assegnato ai sei segni dello zodiaco in analisi in questo contesto. In questo caso a decretare chi potrà contare su un giorno fortunato è certamente la nostra classifica stelline del giorno, nel contesto interessante la giornata di mercoledì 7 ottobre.

Vogliosi di conoscere la valutazione degli astri in merito alla giornata? Sicuri della risposta affermativa, passiamo pure a dettagliare il grado di positività riservato dall'Astrologia quotidiana ai sei segni in oggetto togliendo il velo definitivamente all'attesissima scaletta del momento.

Il responso dettato dalle effemeridi, interpretato dall'oroscopo del giorno per i segni da Bilancia a Pesci:

Top del giorno : Capricorno;

: Capricorno; ★★★★★: Scorpione, Sagittario;

★★★★: Pesci;

★★★: Bilancia;

★★: Acquario.

Previsioni zodiacali del 7 ottobre: Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): ★★★. L'oroscopo del giorno 7 ottobre annuncia un periodo di leggere difficoltà, diciamo per tanti inaspettatamente "sottotono". Nel corso di questo nuovo giorno forse potreste avere da ridire sull'operato e sulle decisioni di un famigliare, ma non avrete il coraggio di farlo pesare per quieto vivere. In amore, in molti sarete un po’ annoiati, tuttavia cercate di reagire, se non altro per dare stimolo alla vita quotidiana.

Qualcuno potrebbe avvertire un senso di allontanamento da parte dal partner: tranquilli, è normale e tutto sotto controllo. Single, una persona forse vi indurrà in tentazione presentandovi qualcuno/a davvero affascinante. Quest'ultima potrebbe complicarvi la vita, fate attenzione! Nel lavoro, vi sentirete un po' fuori fase, come se vi sembrasse troppo faticoso mantenere il ritmo di sempre. Imparate a correre insieme al mondo che gira intorno a voi. Usate la prudenza e la riservatezza per superare gli ostacoli della giornata. Voto 7.

♏ Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): ★★★★★. Le previsioni zodiacali di mercoledì preannunciano che quasi tutto dovrebbe filare via liscio come l'olio. In coppia, malgrado le ottime referenze planetarie tutte dalla vostra, non si escludono piccole (ma antipatiche) discussioni per motivi di denaro: soldi, sempre e solo i maledetti soldi che non bastano mai!

In amore, parlando in generale, il pomeriggio risulterà per molti nativi il momento clou, dunque da sfruttare bene ma con moderazione. Arriverete a sera certamente stanchi, ma felici e pienamente soddisfatti delle cose fatte o messe in campo. Single, l'oroscopo svela una Luna in grado di illuminare un sogno che tenevate nel cassetto da tempo. Si potrebbe realizzare quanto prima: l'importante sarà crederci. Nel lavoro, potete gettare le basi per consolidare il vostro futuro professionale. Iniziate mettendovi in mostra, magari facendo e vedere quello che sapete fare bene. Voto 9.

♐ Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): ★★★★★. L'oroscopo di mercoledì 7 ottobre al Sagittario indica l'arrivo di una gioiosa giornata.

Il giro di boa di metà settimana si presume possa essere davvero confortante sotto molti punti di vista. Vi attende quindi una girandola di emozioni, mille desideri e un pizzico di sana gelosia che non guasta: se gestiti con sapienza ed intelligenza metteranno un po’ di pepe nella vostra vita. In amore, tutto benissimo: una speciale sintonia esalterà la vita sentimentale di chi è già innamorato felice e ricambiato. In definitiva potrebbe essere davvero una giornata super, questa in arrivo: la Luna splenderà nel trigono con il Sole regalando al rapporto ottime chance di divenire più stabile e appassionante. L'Astro d'Argento infonderà nei vostri occhi una luce nuova, rendendovi ancora più affascinanti del solito.

Single, arriverà un indizio sufficiente a scatenare la vostra curiosità e voglia di conquista: non lasciate cadere la cosa, ok? Intanto nel lavoro cercate di affrontare ogni situazione come se fosse la prima volta. Siete ambiziosi? Allora iniziate con il procedere adagio, restando comunque decisi e concisi. Intanto l’intesa con i colleghi potrebbe risultare in crescita. Voto 9+.

Oroscopo di mercoledì 7 ottobre: Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio): 'top del giorno'. L'oroscopo sulla giornata di mercoledì 7 ottobre indica davvero niente male la carta astrale del periodo. Infatti, grazie a Nettuno in sestile a Plutone e Giove, pianeti presenti nel vostro settore, vivrete il periodo con entusiasmo prendendo iniziative interessanti, capaci di rendere più stimolante la vostra quotidianità.

In amore, splendido periodo: sarà di certo un momento buono da sfruttare se si è in coppia, sia che il rapporto giri su alti livelli ma anche per coloro con parapiglia in corso. In tanti viaggerete sulla stessa lunghezza d'onda della persona amata, per questo trascorrerete una giornata positiva ed in perfetta armonia. Single, nuovi orizzonti sentimentali si apriranno molto presto per voi. Forse attraverso un incontro toccante, oppure con la semplice presa di coscienza di una situazione che solo voi conoscete bene. Nel lavoro, anche qui buone chance e nuove idee di certo vi mancheranno. Grazie alla vostra risaputa determinazione riuscirete a perseguire al meglio ogni cosa, fino in fondo. Voto 10.

♒ Acquario (21 gennaio - 19 febbraio): ★★. Le previsioni astrali di mercoledì indicano un giorno messo in preventivo con il possibile, abbastanza probabile, periodo da "ko". Perciò gli astri invitano ad una certa prudenza: potreste sudare più del dovuto cercando di ottenere qualcosa a cui puntate da tempo. Tuttavia, il periodo non sarà avaro nell'offrire qualche buona soddisfazione. In amore, cercate di stare calmi e tenere a freno l'impulsività. Potrebbero esserci dei litigi con la persona amata: per fortuna le circostanze andranno a vostro favore permettendovi di risolvere immediatamente eventuali controversie. In caso di scontri verbali con il partner, fate uso delle vostre armi migliori: passione e dolcezza.

Single, incertezze e confusione potrebbero rendere complicata la giornata: cercate di sopperire a ciò mettendo in campo tutta la vostra migliore pazienza e forza di volontà. Nel lavoro invece, tutto procederà quasi senza novità, come del resto è stato da un po' di tempo a questa parte. Non demoralizzatevi, anzi, pensate e agite da veri positivi quali siete. Voto 6.

♓ Pesci (20 febbraio - 20 marzo): ★★★★. L'oroscopo di mercoledì 7 ottobre preannuncia una giornata abbastanza in linea con la solita quotidianità generale. L'Astrologia prevede però, in casi sporadici, una certa instabilità, soprattutto sul finire della prima mattinata e poi alla sera. Chi avesse situazioni sentimentali "aperte" (dicasi pure due piedi in una scarpa!), dovrà stare molto attento nel dialogare con la persona amata: la probabilità che qualcosa possa trapelare è abbastanza alta.

In generale la parte sentimentale dovrebbe navigare come al solito. A chi è in coppia si raccomanda di stare tranquilli: avete la testa dura e lo sapete, quindi convincetevi che non c'è niente che non va nella vostra vita affettiva. Single, siete talmente testardi nel cercare la persona "perfetta" da non riuscire a guardare oltre il vostro naso: siate un po' più elastici! Nel lavoro, sarete di fronte ad una giornata abbastanza positiva. Riuscirete a tirar fuori dal vostro cilindro idee discrete che vi permetteranno di mettervi in vista nelle cose che più interessano. Voto 8.