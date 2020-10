L'Oroscopo di domani 6 ottobre 2020 è pronto a svelare come sarà la giornata di prossimo arrivo. Target delle previsioni zodiacali di oggi i segni rientranti nella prima metà dello zodiaco, ossia la parte compresa dall'Ariete fino alla Vergine. In evidenza quindi i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Diciamo subito che a svettare nel periodo gli amici nativi in Gemelli, segno al "top del giorno" pronosticato vincente grazie ai buoni flussi generati dalla Luna nel segno. A seguire a ruota il predetto simbolo di Aria, Sagittario e Scorpione, entrambi considerati in giornata a cinque stelle nel periodo, dunque baciati dalla fortuna in merito all'amore e al lavoro.

Invece le previsioni zodiacali di martedì presumono possano essere in lieve difficoltà i nativi del Toro, a questo giro valutati in giornata sottotono.

Vediamo di appurare qualcosa di più dalla classifica quotidiana per poi passare all'oroscopo di martedì 6 ottobre su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline 6 ottobre

Ansiosi di scoprire come sarà questo secondo giorno della nuova settimana appena iniziata? A dare una giusta risposta, almeno si spera, è come sempre la nostra classifica stelline quotidiana interessante la giornata del 6 ottobre 2020. Come annunciato in apertura ad essere valutati dall'oroscopo di domani su amore e lavoro, in questa sede, i soli segni interessanti la prima sestina da Ariete a Vergine.

Al primo posto in scaletta troviamo Gemelli, favorito da una splendida Luna nel segno. Gli unici a poter tenere il passo del predetto segno di Aria saranno Leone e Vergine, entrambi posizionati al secondo posto con cinque stelle. Periodo stabile per Ariete e Cancro, valutati a quattro stelle ed in terza posizione, a differenza del Toro, quest'oggi risultante in coda alla classifica.

A seguire il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo del giorno, segno per segno:

Top del giorno : Gemelli - Luna nel segno;

: Gemelli - Luna nel segno; ★★★★★: Leone, Vergine;

★★★★: Ariete, Cancro;

★★★: Toro

★★: NESSUNO.

Previsioni zodiacali di domani, 6 ottobre: Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete (21 marzo - 20 aprile): ★★★★. L'oroscopo di domani 6 ottobre al segno dell'Ariete predice che questo martedì in molti dovrete fare attenzione al proprio comportamento.

A causa di Giove e Plutone in quadratura al vostro Marte e con il Sole in opposizione allo stesso, potreste divenire intolleranti nei confronti di chi vi sta vicino. Certo, se anche gli altri ascoltassero un po’ di più quello che avete da dire, allora tutto sarebbe molto più semplice per voi. In amore, non senza un certo impegno, con il partner potrete creare un'atmosfera leggera e abbastanza armoniosa, fatta anche di dialoghi spiritosi. Assecondate la persona amata utilizzando il tempo nel miglior modo possibile in maniera da rendere la vita di coppia speciale. Solo così potrete conciliare tutti gli aspetti della vostra quotidianità, insieme a lui/lei. Single, state raggiungendo lentamente una certa stabilità sentimentale e, forse, non tutto è ancora compiuto.

Diciamo che in molti siete sicuramente sulla buona strada. Appuntamenti "infuocati" aspettano voi più birichini e intraprendenti: le stelle regaleranno fascino, eleganza e voglia di trasgredire, quindi approfittatene. Nel lavoro, secondo gli astri si affacceranno delle ottime opportunità di guadagno capaci di allietare l'umore. Quello che vi servirà in questo martedì sarà una buona dose di razionalità, per capire come meglio muoversi e non compiere passi falsi. Voto 8.

♉ Toro (21 aprile - 20 maggio): ★★★. Le previsioni astrologiche di martedì annunciano una giornata in prevalenza giudicata "sottotono". Mercurio favorevole anche se in apparenza statico, al contrario del Sole speculare negativo al 75%.

In particolare, da segnalare nel periodo un qualche "movimento strano" da parte di qualcuno in procinto di mettere i bastoni fra le ruote: non preoccupatevi, adesso che sapete tutto senz'altro bollirà nel suo stesso brodo. In amore, potreste avere la sensazione di dare senza ricevere: può darsi che anche il vostro partner pensi la stessa cosa... Interrogatevi sulle mancanze che avete avuto nell'ultimo periodo e cercate di porvi rimedio, semplicemente riempiendo di affetto la persona che amate. Single, con la Luna che in parte vi guarderà in cagnesco, il rischio sarà quello di prendere lucciole per lanterne. Le emozioni ed i sentimenti non riusciranno a mettere a fuoco la concretezza delle cose, quindi meglio attendere cautamente un paio di giorni prima di impelagarsi in nuove avventure/conoscenze.

Nel lavoro, sarà l'entusiasmo la dote migliore da esibire nel corso di questa giornata, di certo caratterizzata da ritmi molto vivaci. Fate buon uso di estroversione e simpatia, specie se lavorate a contatto con il pubblico, vedrete che andrà tutto bene. Voto 7.

♊ Gemelli (21 maggio - 21 giugno): 'top del giorno'. L'Astrologia di domani in base a quanto evidenziato dalle effemeridi del periodo predice una giornata perfettamente in linea con quanto sperato. L'arrivo della Luna in Gemelli a molti di voi nativi favorirà situazioni intriganti: una persona potrebbe stuzzicare una certa curiosità, magari invogliando ad assaporare il gusto del proibito. Al bando rischi inutili sapendo che questo sabato tutto procederà nel verso che più vi aggrada: bene sentimenti e attività lavorative.

In amore, fantasia e curiosità saranno le parole d'ordine di questa giornata. Sfruttate questo influsso positivo per stupire il partner oppure per fare qualcosa di speciale insieme, solamente voi due. In serata troverete sul piatto delle sorprese qualcosa di estremamente dolce e appassionante: cosa sarà? Single osate! Il vostro target deve essere sempre quello di non frenarsi mai, per nessun motivo. Intanto gli astri indicano la giornata in questione ottima per fare incontri importanti. Pertanto non ci sarà tempo o scusa per rimandare a domani quello che avete nel cuore e nella testa. Nel lavoro, sarà il momento di spingere il piede sull'acceleratore per raggiungere un traguardo importante. Non mancheranno idee ed opportunità per valorizzare la vostra attività professionale.

Si potrebbe anche riaprire una trattativa che sembrava essersi interrotta. Voto 10++.

L'oroscopo di martedì 6 ottobre: Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro (22 giugno - 22 luglio): ★★★★. L'oroscopo sulla giornata di martedì preannuncia senz'altro un periodo abbastanza buono. Tuttavia potrebbero sortire piccoli frangenti non proprio apprezzabili, anche se alla fine discretamente gestibili. Insomma, questo martedì 6 ottobre poteva regalare qualcosa di più, questo è vero, ma è altrettanto vero che poteva anche risultare peggiore, non trovate? Accontentarsi del poco sarebbe opportuno per voi in questo periodo. Quindi, cercate di guardando il cosiddetto "bicchiere mezzo pieno" e tirare aventi con fiducia.

In amore, la persona amata sarà disposta a venirvi incontro e magari anche ad esaudire qualcuno tra i vostri intimi desideri, a patto che lasciate da parte i modi diretti e sbrigativi e usiate solo parole e gesti affettuosi. Cortese come sempre, la Luna vi aiuterà a fare pace con il partner se eventualmente doveste trovarvi a bisticciare per cose di poco conto. Nel corso della seconda parte del pomeriggio aspettatevi una ventata di leggerezza in famiglia o con gli amici. Single, si profila per voi una buona nuova in grado di far felici molti (non tutti). In arrivo probabilmente una piccola soddisfazione, soprattutto per quelli che in passato hanno avuto momenti difficili. Nel lavoro, rallentate i ritmi e non strapazzatevi: meglio fare poco ma farlo bene, specialmente se ci sono di mezzo affari e soldi.

Voto 8-.

♌ Leone (23 luglio - 23 agosto): ★★★★★. L'oroscopo di domani, in base a quanto espresso dalle stelle del giorno, preannuncia che questo martedì sarà bello e performante per tanti di voi nativi. A dare impulso affinché alcune situazioni impegnative vengano risolte al più presto, di sicuro sarà una persona del vostro giro. Alcune circostanze poi, daranno la possibilità di rendere la giornata addirittura fantastica, regalando l'attesa soluzione ad un assillante questione. In amore preparatevi a ricevere delle sorprese romantiche da parte del partner. In coppia, chi ha vissuto momenti di crisi nella vita coniugale potrà finalmente sperare in un cambiamento, se non subito almeno tra pochi giorni.

Sappiate prendere la vita con pazienza e fiducia: le persone, soprattutto quelle a cui si tiene di più, bisogna che abbiano i loro tempi e relativi spazi in modo che possano mettere in luce problemi o questioni che altrimenti sarebbero difficili per voi da capire e risolvere. Single, contate pure sulla Luna favorevole, il che vi aiuterà a sentirvi più leggeri e meglio disposti ad affrontare gli impegni e le difficoltà del momento. L'Astro d'Argento porterà serenità nella sfera affettiva ed una marea di emozioni ai più giovani. Sul lavoro tutto procede senza intoppi: riuscirete anche a tenere alla larga chi vi dovesse proporre una scorciatoia (non priva di rischi) per arrivare alla meta. Procederete decisi sulla vostra strada, evitando le persone ambigue che vi girano intorno ed arriverete al successo.

Voto 9.

♍ Vergine (24 febbraio - 23 settembre): ★★★★★. L'oroscopo di domani, martedì 6 ottobre, indica una giornata splendida, positivamente supportata da astri convincenti e affabili nei vostri confronti. Mercurio e Urano saranno rispettivamente in sestile e in trigono a Venere nel segno, pertanto non mancheranno di dare il loro apporto positivo. In campo sentimentale, le stelle prevedono una giornata ricca di influenze stimolanti per dare briglia sciolta a tutta la vostra fantasia. Si potrà così parlare di ottimismo e di energia positiva, elementi capaci di portare in poco tempo a raggiungere ciò che avete sempre desiderato. Potrete così contare su un'intesa di coppia piena e felice, a cui si aggiungerà una serata speciale da sfruttate in ogni modo: divertitevi e siate sereni insieme alla persona del cuore, senza esitazioni. Single, Mercurio vi renderà più spudorati e desiderosi di andare oltre i limiti del consentito e non sarà facile tenervi a bada. Gli astri vi spingono a vivere la vostra sentimentale in maniera più spensierata. Quindi non abbiate paura di accettare situazioni che inizialmente non dovessero convincere fino in fondo. Nel lavoro infine, la realtà potrebbe superare nettamente anche le più rosee aspettative. Dimostrerete non solo di meritare il vostro posto ma di poter aspirare ad un ruolo di maggiore responsabilità. Voto 9.

