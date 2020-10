L'Oroscopo di domani 7 ottobre è pronto a mettere in campo le nuove previsioni zodiacali di mercoledì. L'Astrologia in questo contesto sarà applicata in esclusiva ai sei segni dello zodiaco compresi da Ariete a Vergine: curiosi di scoprire come sarà il terzo giorno della corrente settimana? Sicuri della risposta, iniziamo subito a dare spazio ai pochi fortunati preventivati positivamente, prescelti ovviamente tra Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Nella predetta sestina, ad essere al centro dell'attenzione anche per merito di ottime effemeridi, quattro soli segni. Quindi diciamo subito che ad avere il massimo della fortuna su tutti sarà senz'altro Gemelli.

Valutato al "top del giorno" e meritevole di occupare il primo posto in classifica (provvisoria), il segno di Aria attingerà la sua forza dalla Luna in trigono al Sole. In buona forma nel periodo anche Cancro, Leone e Vergine, gli unici a poter stare al passo del migliore. Invece, secondo quanto esposto dall'Astrologia del momento, ad avere un periodo quasi tutto in salita saranno i nativi in Ariete e Toro, rispettivamente valutati con il segno di spunta del "sottotono" e del "ko".

Vediamo di appurare qualcosa di più dalla classifica quotidiana per poi passare all'oroscopo di mercoledì 7 ottobre su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline 7 ottobre

Ansiosi di sapere quali saranno i segni più fortunati previsti per questo mercoledì?

In questo caso a fugare dubbi o perplessità in merito all'andamento della giornata, come sempre, la nostra classifica stelline quotidiana interessante la giornata del 7 ottobre 2020. Come annunciato in apertura ad essere valutati dall'oroscopo di domani su amore e lavoro, in questa sede, i soli segni interessanti la prima sestina da Ariete a Vergine.

Diciamo subito, confermando anche quanto già espresso, che questa parte della settimana che sta per iniziare vedrà in positivo quattro segni. Senz'altro, a fare un'ottima figura nel periodo in analisi sarà Gemelli che, come già anticipato in apertura, avrà il conforto del primo posto in classifica. Andiamo pure a confermare i restanti segni.

Il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo del giorno, segno per segno:

★★★★★: Gemelli;

★★★★: Cancro, Leone, Vergine;

★★★: Ariete;

★★: Toro.

Previsioni zodiacali di domani, 7 ottobre: Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete (21 marzo - 20 aprile): ★★★. L'oroscopo di domani 7 ottobre al segno dell'Ariete indica l'arrivo di una giornata sotto le misere avvisaglie dei periodi "sottotono". La giornata di centro settimana, dunque, non si prevede troppo positiva per voi nativi: soprattutto in famiglia non vi sentirete del tutto a vostro agio con piccole schermaglie o discussioni da tenere sotto controllo. In amore, i problemi che vi affliggono in questo momento non sono così gravi e sarà quindi abbastanza facile trovare delle soluzioni adeguate.

L'importante sarà non perdere la calma e tenere a mente gli obbiettivi. In molti siete stanchi, reduci da un periodo faticoso e stressante; è quindi il momento di riposarsi, di rilassarsi dolcemente insieme a chi amate senza pensare ai soliti problemi. Single, vi sentirete irrequieti o insoddisfatti. Non agite ma rimanete immobili evitando di cercare ad ogni costo di riempire quel vuoto che avvertite. Rilassatevi, fermatevi a riflettere e vedrete che subito vi sentirete meglio. Nel lavoro amate le cose fatte bene, il che però rischia di influire troppo sulle vostre finanze, visto che in questo periodo non vi fate troppi problemi quando si tratta di spendere. Anche se la situazione economica è buona, cercate di non esagerare.

Voto 7.

♉ Toro (21 aprile - 20 maggio): ★★. Le previsioni astrologiche di mercoledì indicano che la giornata in arrivo si appresta a portare qualche problema in più da risolvere, specialmente in coppia, in famiglia o nei confronti di colleghi. In amore, tante piccole questioni da sistemare meritano un po' d'attenzione. Non sbuffate ed affrontatele con spirito costruttivo; è nel vostro interesse. Anche per innalzare un grattacielo si comincia dalle fondamenta, e sappiamo tutti che devono essere solide e durature. Quindi iniziate anche voi a sistemare le cose in sospeso con il partner, vedrete che andrà subito meglio. Single, in amore vi sentirete più irrequieti del solito. Astri maliziosi suggeriscono che la vita è breve e non vale la pena di negarsi nulla.

Nel lavoro invece, sarete presi dall'ansia o dall'irrequietezza, pertanto sarà da calmare al più presto se non volete che l'agitazione rovini la vostra giornata, tra l'altro appesantita anche da un Mercurio negativo (opposizione a Urano). La vostra sensibilità sarà a fior di pelle e potreste reagire in modo esagerato ad una battuta sarcastica fatta dai vostri colleghi. Voto 6.

♊ Gemelli (21 maggio - 21 giugno): ★★★★★. L'Astrologia di domani in base a quanto evidenziato dall'oroscopo preannuncia una giornata splendida, buona da sfruttare sia in amore che nel lavoro. Secondo le previsioni del giorno, per quanto riguarda i sentimenti avrete non poche curiosità e, in qualche caso, anche voglia di evasione.

In coppia, comincerete la giornata abbastanza bene per poi arrivare a sera decisamente euforici. In molti del segno sarete motivati, allegri e pieni di fiducia. Gli astri porteranno una ventata d'aria nuova tra coloro che hanno una vita affettiva serena, di conseguenza l'intesa con il partner sarà eccellente. Coloro con problemi in amore troveranno senz'altro piccoli spunti per tentare di risistemare le cose: almeno provateci. Single, se l'avventura è ciò che cercate o avete sempre desiderato, questo giorno sarà tutto dalla vostra parte, rendendo lieve e facile ogni percorso passionale che intendeste intraprendere. Nel lavoro, la giornata odierna sarà propizia a livello economico. le finanze saranno in parte buone: alcune scelte fatte in precedenza saranno confermate e questo vi aiuterà non poco.

Voto 9.

L'oroscopo del giorno 7 ottobre: Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro (22 giugno - 22 luglio): ★★★★. L'oroscopo sulla giornata di mercoledì presume possa arrivare una giornata mediamente buona, anche se in certi momenti potrebbero sortire dal nulla problemi anche abbastanza importanti. In amore preparatevi pure a gongolare: sarà in molti casi un giorno ideale per prendere una decisione, soprattutto perché le stelle saranno dalla vostra parte. Lasciatevi andare a tenerezze e coccole col partner e non nascondete i vostri desideri. Diciamo che è arrivato (o sta per arrivare a breve) il momento di fare progetti importanti per il vostro futuro di coppia. Puntate tutto sul buon accordo e sulla sincerità.

Single, il cielo sarà tranquillo e vi permetterà di meditare su tutto ciò che attualmente non va: prendetevi degli spazi solo per voi in modo da decidere in silenzio e senza influenze esterne. Appena potete, regalatevi momenti all'insegna della leggerezza, facendo quello che più vi piace: organizzare una gita fuori porta con gli amici o semplicemente oziate, perché è la cosa più bella che ci sia. Nel lavoro, potreste ricevere degli appoggi da sfruttare al meglio in questa fase delicata. Riuscirete ad organizzarvi con destrezza trovando gratificazioni in tutto ciò che farete. Voto 8.

♌ Leone (23 luglio - 23 agosto): ★★★★. L'oroscopo di domani prevede un mercoledì abbastanza buono, valutato da quattro stelle relative ai periodi di routine.

Considerata la discreta carta astrologica, il consiglio in amore è quello di avere più fiducia in se stessi oltre che negli altri (ovviamente solo verso chi lo merita). In amore, la Luna nella "casa 3" dei Gemelli renderà speciale questo giorno: la sensibilità e la gioia dei sensi riaffioreranno dando vita a momenti deliziosi, di intensa felicità amorosa. L'intesa di coppia sfiorerà quindi, la perfezione mentre i nuovi amori avranno tutta l'aria di essere molto coinvolgenti. Single, sarà un giorno sereno, tranquillo e scorrevole: l'energia non vi mancherà di certo. Verificate tutti i messaggi sul vostro telefonino; forse troverete un invito a sorpresa appena alzati, questo potrebbe farvi trascorrere una giornata magnifica con la persona che solo voi sapete.

Nel lavoro infine, potrete contare sulla complicità del cielo, il che vi aiuterà a trovare nuove strade da percorrere. Proficue collaborazioni poi, potrebbero valorizzare ancora di più il vostro prestigio oppure potenziare la carriera futura. Voto 8.

♍ Vergine (24 febbraio - 23 settembre): ★★★★. L'oroscopo di domani preannuncia un mercoledì 7 ottobre sottoscritto da un ottimo Urano in trigono a Venere (nel segno). Gli astri del giorno in questo caso invitano a non indugiare cercando di non perdere tempo in quisquilie inutili: rimboccatevi le maniche e dateci dentro, perché sarete vincenti quasi su tutta la linea. In campo sentimentale, in questo periodo il rapporto con il partner sarà contrassegnato da molta dolcezza e tranquillità: il sostegno che quest'ultimo vi offrirà sarà incondizionato e questo renderà migliori le vostre giornate.

I problemi e le preoccupazioni passeranno in secondo piano, perché quello che volete sarà vivere pienamente questo momento perfetto. Single, vi attende un mercoledì generoso di spunti per la sfera affettiva, per i rapporti di amicizia e divertente per chi ama i rapidi e passeggeri innamoramenti. Per questo non si esclude la possibilità di un bel colpo di fulmine con i giusti attributi, in molti casi sfociando in un rapporto stabile e duraturo (sempre se siete pronti al grande passo). Nel lavoro, per chiudere, ritroverete lo slancio necessario per vincere le difficoltà di questa fase. Il percorso di scelte fatte in precedenza vi porterà verso un periodo favorevole. Voto 9.

Adesso è possibile continuare con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.