L'Oroscopo di sabato 24 e domenica 25 ottobre è pronto a svelare come sarà questo fine settimana. Si prospetta per molti un weekend calmo e appagante, grazie alla Luna in Acquario. Il cambio dell'ora consentirà a molti segni zodiacali di rimettersi in sesto. Approfondiamo come saranno queste 48 ore attraverso le previsioni delle stelle.

L'oroscopo del weekend dall'Ariete alla Vergine

Ariete - In questo fine settimana le acque si agiteranno un bel po'. Nei giorni scorsi avete lavorato sodo senza fermarvi un solo secondo, ma proprio per questo motivo rischierete di arrivare a sabato e domenica, estremamente sfiniti.

Dunque, prendetevi 48 ore di tempo per riposare e per ricaricare le pile. Le stelle parlano anche di possibili appuntamenti romantici.

Toro - L'oroscopo del weekend si arricchisce di novità e di entusiasmo. Avrete delle questioni in sospeso di cui occuparvi e potrete farlo senza distrarvi. Coloro che durante la settimana sono esposti al rischio, saranno molto contenti di prendersi una pausa per dedicarsi alle proprie passioni. Le vostre serate risulteranno piacevoli. Qualcuno ordinerà una buona pizza mentre altri usciranno con gli amici o i familiari.

Gemelli - L'armonia non mancherà in queste 48 ore che sanciscono la fine della settimana. Ci saranno dei cambiamenti da abbracciare, a partire dal nuovo orario.

Sarà bene cercare di regolare il sonno, in modo da evitare problematiche nel corso della seguente settimana. Rimandate degli appuntamenti e prendete le distanze dai posti troppo affollati: la salute prima di tutto.

Cancro - Preparatevi a trascorrere un piacevolissimo fine settimana in cui tutti i nodi verranno al pettine.

L'aria non è stata delle migliori ultimamente, infatti, questa settimana vi ha rallentato procurandovi anche molte noie e preoccupazioni. Finalmente potrete mettere l'ansia e l'agitazione da parte e dedicarvi ai vostri hobby. Avrete voglia di dolci e pizza, considerate l'idea di farli in casa.

Leone - Se ultimamente avete combattuto contro uno stato d'animo negativo, in queste 48 ore comincerete a riprendervi.

Qualcosa di bello vi accadrà e il sorriso tornerà a stamparsi sulle vostre labbra. Coloro che si sono messi a dieta durante la settimana, potrebbero sentirsi un po' fiacchi e spostati, evitate di alimentarvi male e concedetevi pure uno sgarro. La passione sarà stellare e risulterete più attraenti che mai.

Vergine - Aspettatevi un weekend sensazionale. Potreste rivedere una persona del vostro passato e vi stupirete del suo cambiamento. Coloro che hanno il sofferto per amore, finalmente cominceranno a voltare pagina anche se il cuore ancora potrebbe presentare delle ferite. Sfruttate il weekend per rimettervi in pari con un'attività importante o per fare delle ricerche in più.

Previsioni astrali dalla Bilancia al Pesci

Bilancia - I maschi di questo segno dovranno dedicarsi di più alla persona amata perché ultimamente è stata trascurata. Le femmine, invece, sono le più timide e insicure, ma l'amore brillerà fortemente in queste promettenti 48 ore. Ci sono delle domande o dei dubbi che vi frullano in mente da un po' di tempo, ebbene, in questo fine settimana troverete quello che state cercando.

Scorpione - Ritornerete a stare bene, soprattutto se di recente siete stati indisposti. Questo sarà il weekend perfetto per permettere a mente e corpo di rigenerarsi, ma non dovrete affaticarvi. Riducete al minimo le attività e tenetevi alla larga dalle chiacchiere riguardanti patrimonio, soldi e eredità.

Dei parenti potrebbero farvi visita, comunque sia, sarà meglio tenere la casa in ordine.

Sagittario - Possibili viaggi in questo fine settimana. Chi ha una seconda casa in una zona più confortevole e tranquilla, sarà tentato dal trasferirsi il prima possibile. Da giorni tira una brutta aria e temete che le cose possano peggiorare da un momento all'altro, tuttavia, fate attenzione. Sabato sera con pizza e partita o film.

Capricorno - Dopo una buona settimana, vi ritroverete a trascorrere il weekend particolarmente esausti. Non avrete tanta voglia di uscire, anzi. Ultimamente siete diventati estremamente prudenti e vi tenete alla larga dalle situazioni potenzialmente pericolose: benissimo. Le coppie avranno dei momenti intensamente piacevoli mentre i single trascorreranno le serate ad approfondire delle conoscenze.

Acquario - Sarà un weekend pieno di sprint, l'energia non vi mancherà e questo grazie al supporto che riceverete dalla Luna. Vi sentirete smaglianti, affascinanti e intelligenti. Sarete anche molto fortunati, per cui potrete correre dei rischi in più. I single dovranno accettare eventuali inviti o appuntamenti poiché si divertiranno tantissimo. Via libera anche ai viaggi di coppia o di famiglia.

Pesci - Sarete molto entusiasti all'idea del cambio dell'ora poiché potrete dormire di più. Evitate di attardarvi dietro al computer e non eccedete con i soldi, ultimamente state trascurando il vostro fisico. Sabato potreste recarvi dal parrucchiere o dall'estetista. Non saranno da escludere delle uscite.

La passione sarà alle stelle.