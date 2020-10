L'Oroscopo del giorno 22 ottobre apre le porte ad un giovedì molto interessante. In linea di massima sarà una giornata al cardiopalma per via della Luna in Capricorno. I nati dei Pesci si sentiranno lunatici mentre lo Scorpione non sarà molto in forma. Tuttavia, la suddetta giornata avrà molto altro da offrire. Non mancheranno notizie, uscite e incontri promettenti. Andiamo ad approfondire le previsioni della giornata scoprendo la classifica disposta in ordine decrescente.

Previsioni astrologiche 22 ottobre: gli ultimi quattro segni zodiacali

Vergine – 12° - I cambiamenti possono risultare duri da affrontare e magari in questo periodo vi sentite smarriti e senza via d'uscita.

Partire da zero può scoraggiare, ma in futuro regalerà maggiori soddisfazioni perché c'è la possibilità di rifare le cose per il meglio. Uscite, svagatevi e spegnete le preoccupazioni, questa sarà una giornata piena di opportunità!

Amore: il partner sembra più distante del solito;

Lavoro/Soldi: evitate di sperperare troppo denaro altrimenti avrete difficoltà a sbarcare il lunario;

Salute: ansia e agitazione.

Scorpione – 11° - In questo frangente della vostra vita avete bisogno di ritrovare l'equilibrio smarrito. Siete un segno pungente, con le parole siete capaci di ferire più di un'arma. Questa sarà una giornata ad alto rischio discussioni, il vostro umore sarà precario. Sentirete il bisogno di prendervi una vacanza lontano da tutti e tutto, ma per una ragione o per un'altra non vi è possibile farlo.

Amore: l'amore a distanza può funzionare molto bene di questi tempi;

Lavoro/Soldi: non permettete alle faccende lavorative di interferire con la vostra vita privata. Stabilite dei paletti;

Salute: indisposti.

Pesci – 10° - La posizione lunare vi renderà molto lunatici e irritabili. Avrete delle questioni da risolvere e vi sembrerà di fare un buco nell'acqua.

Desidererete arrivare a fine giornata il prima possibile poiché avrete un gran bisogno di calma e tranquillità. Cercate di rinviare eventuali appuntamenti e incontri, infine, occhio anche ai mezzi pubblici.

Amore: manca la comprensione con il partner;

Lavoro/Soldi: i vostri livelli di stress toccheranno dei livelli elevati;

Salute: riposatevi.

Bilancia – 9° - Siete sotto pressione a causa del lavoro o delle problematiche familiari che sono spuntate di recente.

Questo è stato un anno molto lungo e soprattutto duro. Davanti alle complicazioni bisogna saper reagire, quindi desistete dalla voglia di fuggire a gambe levate. Se c'è un problema, sarà risolto entro la fine del mese.

Amore: la persona amata potrebbe avere un problema;

Lavoro/Soldi: il lavoro vi annoia o forse state valutando delle proposte interessanti;

Salute: arriverete a fine giornata completamente provati, occhio a non mettere a dura prova l'organismo.

L'oroscopo di giovedì 22 ottobre: i segni di metà classifica

Cancro – 8° - L’Oroscopo dice che anche se questo sarà un giovedì poco produttivo, la settimana va sfruttata fino in fondo per apportare cambiamenti e fare le dovute migliorie. Sia in casa che fuori occorre ridefinire ogni aspetto.

Una buona organizzazione privilegerà la creatività, quindi bandite il disordine e liberatevi del ciarpame. In questo momento avete bisogno di spazio e libertà.

Amore: recentemente ci sono stati dei litigi e in passato avete affrontato una crisi pesante;

Lavoro/Soldi: il lavoro risulta monotono e improduttivo. Qualunque sia la vostra attività, chiedetevi come potete fare per incrementare gli incassi;

Salute: non stressatevi eccessivamente.

Toro – 7° - Non permettete alla mediocrità di corteggiarvi. Chiudete le porte ai commenti negativi e ai soggetti pessimistici. Non trascorrete tanto tempo sui social, dove il fiume del pessimismo dilaga senza sosta. Se volete essere felici e soddisfatti dovete cambiare il modo di vedere la vita: è tutta una questione di punti di vista!

Amore: pensieri contrastanti;

Lavoro/Soldi: occorrerà fare il punto della situazione;

Salute: soffrite di attacchi d'ansia o di panico, ma siete soliti minimizzare il problema.

Gemelli – 6° - Coltivate l'abilità di perseguire i vostri obiettivi senza mai arrendervi davanti alle difficoltà. Il talento, senza la tenacia, non serve a nulla. La settimana è quasi terminata, quindi cercate di riflettere su quali miglioramenti apportare nella vostra quotidianità pur di condurre una vita soddisfacente. Forse vi sentite annoiati o stanchi, vi occorre un nuovo stimolante obiettivo da raggiungere. Guardatevi attorno e agite!

Amore: il cuore dei single tornerà a palpitare;

Lavoro/Soldi: possibili spese per la casa. Quando vedete le bollette, vorreste fuggire;

Salute: staccare la spina dalla solita routine rigenererà mente e corpo.

Sagittario – 5° - Questa si prevede una giornata abbastanza fertile, che promette di far fruttare eventuali semine.

Quindi, se avete dei progetti in mente, in queste 24 ore potrete metterli in cantiere. Nonostante la buona previsione, sarà comunque meglio partire prevenuti e tenersi alla larga dalle possibili discussioni che possono sorgere in famiglia o nel luogo di lavoro.

Amore: buona giornata per i cuori solitari;

Lavoro/Soldi: coloro che sono alla ricerca del primo impiego, dovranno rivedere le loro pretese e abbassarle. Cercate di fare molta gavetta prima di spiccare il volo;

Salute: evitate di salare eccessivamente le pietanze.

Oroscopo e classifica dei primi quattro segni dello zodiaco

Acquario – 4° - Non dovrete perdere tempo in questo giovedì al cardiopalma in cui avrete molta carne a cuocere e sarete impegnati nel vostro lavoro/studio.

Entro la fine di questa settimana riuscirete a chiudere i conti con alcuni problemi e finalmente ritroverete serenità. In famiglia sarete più presenti del solito e l'armonia non mancherà. Ultimamente state facendo dei sogni molto strani.

Amore: le coppie innamorate trascorreranno dei momenti piacevoli assieme alla persona amata;

Lavoro/Soldi: cercate di evitare di navigare sui social quando lavorate o studiate altrimenti finirete per perdere tempo prezioso;

Salute: vi sentirete in pace.

Ariete – 3° - "La pazienza è la virtù dei forti", dice un detto e voi forti lo siete di natura. Avete un'elevata tolleranza allo stress, ma ultimamente avete sofferto per l'egoismo altrui. In queste 24 ore vi ritroverete a sbrigare delle commissioni finanziarie e personali.

Finirete per catturare l'interesse di una persona nuova e intrigante.

Amore: le coppie avranno un momento di vicinanza;

Lavoro/Soldi: tutto filerà liscio;

Salute: vi sentirete bene, finalmente!

Leone – 2° - Giovedì favorevole! Vi alzerete pieni di entusiasmo e voglia di fare, avrete la sensazione di essere guidati dalla Dea Bendata. Entro domenica giungeranno altre disposizioni o notizie importantissime. Adorate essere al centro dell'attenzione, ed ecco che in queste 24 ore avrete gli occhi puntati addosso. Scatenatevi!

Amore: avete un ammiratore segreto, ma non ve siete ancora accorti;

Lavoro/Soldi: siete in attesa di una risposta che potrebbe arrivare proprio in questa giornata;

Salute: prendetevi cura della vostra pelle.

Capricorno – 1^ - La Luna nel vostro domicilio vi posiziona al primo posto in classifica.

Avrete voglia di divertirvi e di lasciarvi un po' andare dopo lo stress degli ultimi tempi. Nel limite del possibile, organizzate qualcosa da fare con gli amici o i familiari. Ci si può divertire ovunque, anche tra le mura domestiche basta solamente dar sfogo alla fantasia. Una persona vi dirà qualcosa di emozionante e indimenticabile.