L'Oroscopo del giorno 8 ottobre è pronto a mettere in chiaro come andrà la quarta giornata della corrente settimana. Come da titolo, le previsioni zodiacali di giovedì, sviluppate dall'Astrologia del periodo, interessano in questo contesto solo Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Prima di partire come sempre, svelando in primis il migliore in assoluto, ci sembra utile ricordare l'attuale posizione della Luna. L'astro della Terra entrerà nel comparto del Cancro questo giovedì alle ore 17:45 e vi resterà fino a domenica 11 ottobre alle ore 02:23, poi passerà nel segno del Leone.

Vogliosi di sapere con quante stelline è stato valutato il vostro segno? Ebbene, ad avere il massimo supporto dall'Astrologia saranno Capricorno e Pesci, meritatamente valutati in giornata a cinque stelle. Oltre ai simboli astrali appena citati, mercoledì a godere di un discreto supporto da parte da parte degli astri saranno anche coloro nativi in Scorpione, Sagittario e Acquario, nel frangente considerati in periodo routinario.

Iniziamo a togliere il velo dalla classifica quotidiana per poi passare all'oroscopo di giovedì 8 ottobre su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline giovedì 8 ottobre

Bene, dopo aver dato meritato spazio alle anticipazioni di rito inerenti le previsioni zodiacali del giorno, d'obbligo mettere in evidenza la classifica stelline interessante appunto la giornata di giovedì 8 ottobre.

In base alla carta astrologica interessante il quarto giorno della corrente settimana, a risultare positivi (chi più e chi meno) saranno ben cinque segni, tra l'altro già ampiamente svelati ad inizio articolo.

Di seguito il responso dettato dalle effemeridi, interpretato dall'oroscopo del giorno per i segni da Bilancia a Pesci:

★★★★★: Capricorno, Pesci;

★★★★: Scorpione, Sagittario, Acquario;

★★★: Bilancia.

★★: NESSUNO.

Previsioni zodiacali del 8 ottobre: Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): ★★★.

L'oroscopo del giorno 8 ottobre mette in evidenza un periodo non troppo a favore, indicato dagli astri con le tre stelle relative al "sottotono". Cercate di non scoprirvi, soprattutto se avete in corso situazioni importanti: riflettete! In amore, la parte centrale di questa settimana si presume non possa essere felicissima in quanto a sentimenti: non mettetevi in mente di averla vinta a tutti i costi sul partner, potreste uscire malconci dallo scontro e, forse, il gioco non varrebbe nemmeno la candela.

Single, malgrado una persona sta cercando da tempo di fare breccia nel vostro cuore, continuate a ignorarla: come mai? Se non gradite, fatelo presente: non serve lasciare le cose in sospeso, vale per tutti... Le previsioni del giorno invece, parlando di lavoro, prevedono la possibilità che possa arrivare un periodo di magra: una lieve crisi temporanea. Quest'ultima incupirà buona parte della giornata: parlandone con un collega, vedrete, ne verrete fuori rincuorati. Voto 7.

♏ Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): ★★★★. Le previsioni zodiacali di giovedì annunciano una giornata in prospettiva poco impegnativa, certamente in grado di dare tranquillità a questa parte della settimana. Ci sono le premesse per un impegno costruttivo, ma l'eventuale realizzo richiederà tempo e riflessione, soprattutto nel trovare soluzioni adeguate.

In amore, intanto, il consiglio dell'oroscopo è quello di mantenere una certa calma, specialmente nei confronti del partner. In coppia, in qualche caso la qualità del rapporto, anche essendo già priva di punti interrogativi non sarà in grado di offrire momenti esaltanti. In questo momento fate pure qualche strappo alle vostre regole (sapete di cosa si parla vero?). Insomma, è il classico caso di dare "un colpo al cerchio e uno alla botte". Single, ciò che inizierete in questo periodo sarà positivo e presto ne avrete grandi benefici. Cercate solo di restare sempre voi stessi e non cambiare per nessuno. Nel lavoro intanto, potreste avere ottime garanzie per un impegno nuovo che vi sarà eventualmente proposto a breve.

Tuttavia non mancate di fare le vostre valutazioni, prima di decidere. Voto 8.

♐ Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): ★★★★. L'oroscopo di giovedì 8 ottobre al Sagittario indica un periodo tranquillo. La giornata partirà e proseguirà sui binari mesti ma assolutamente positivi della normalità. Sarà un periodo abbastanza positivo in ambito famigliare, in primis nei rapporti con figli e parenti conviventi. In amore, diciamo subito che nulla sarà scontato: essere "sorprendenti" sarà la vostra parola d'ordine e ci riuscirete perfettamente. Perché non fare una piccola sorpresa al partner? Intanto durante la serata attenti a non farvi sfuggire una buona occasione... Single, momento privo di eventi, ma tendenzialmente positivo.

Avrete la possibilità di assecondare l'impellente bisogno di riposo e di fare ciò che più desiderate. Nel lavoro invece, sarete in grado di trasformare le situazioni più difficili in favorevoli e di mantenere il controllo su quanto vi circonda. Qualche nota d’insoddisfazione potrebbe avere un'evoluzione positiva fino a divenire uno stimolo per guardarvi intorno e prendere in considerazione altre opportunità. Voto 8.

Oroscopo di giovedì 8 ottobre: Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio): ★★★★★. L'oroscopo sulla giornata di giovedì 8 ottobre, preannuncia una giornata certamente speciale, valutata nelle previsioni zodiacali come perfetta per portare a buon fine impegni e buoni propositi.

La mente sarà rivolta alle cose che avete in agenda: infatti, in mattinata il cielo vi infonderà quelle certezze necessarie per poter procedere con disinvoltura. In amore pertanto, sarete per lo più abbastanza passionali. Qualcuno poi potrà senz'altro contare anche su una certa grinta, ovviamente solo nel caso si dovessero affrontare questioni legate alla coppia. Mettendo da parte eventuali incomprensioni con la persona amata, di certo sarete portati a trascorrere più tempo insieme, di conseguenza l'intero rapporto senz'altro ne gioverebbe. Single, finalmente farete qualcosa di insolito e gioirete per delle scelte fatte in precedenza. Sicuramente troverete molto interessante ed abbastanza promettente il periodo, seppur al momento vissuto leggermente in apprensione.

Pronti a sfruttare ogni minima opportunità per attaccar bottone? Nel lavoro invece, specie dal punto di vista delle scelte a carattere personale, mettete da parte la fretta o quella vostra proverbiale impulsività. Voto 9.

♒ Acquario (21 gennaio - 19 febbraio): ★★★★. Le previsioni astrali di giovedì prospettano una giornata abbastanza tranquilla, mediamente positiva e a tratti anche un pizzico fortunata. La persona amata sarà per voi fonte di forza e di vivacità. Se avete una storia d'amore in corso, dedicate più tempo e attenzione a chi amate, noterete come le cose inizieranno a migliorare di molto. Consiglio: tenete sotto stretto controllo l'istinto. Infatti questa giornata partirà con l'umore un pochino a terra, ma già nel primo pomeriggio tornerà alla normale routine quotidiana.

Seppur a fatica, riuscirete a ritrovare un equilibrio abbastanza stabile in ambito affettivo. Single, l'oroscopo indica una giornata buona: gli astri infatti fanno presagire che in questa parte della settimana avrete molto più tempo a disposizione di quello che pensate, questo vi permetterà di prendere delle decisioni con tranquillità e calma. Nel lavoro, quasi tutto nella norma: qualcuno si aspetterà molto da voi, provate a prendere l’iniziativa oppure eventualmente anche a rimettervi in gioco. Voto 8.

♓ Pesci (20 febbraio - 20 marzo): ★★★★★. L'oroscopo del giorno, di giovedì 8 ottobre presume possa arrivare una giornata certamente perfetta su ogni fronte. La serata poi, sarà ideale per rilassarvi o per godere delle gioie della famiglia: per "altre cose" c'è da attendere momenti più propizi che arriveranno molto presto.

In amore, le condizioni in generale saranno ottime per rilassarvi con il vostro partner o per valorizzare appieno i doni che Cupido vi farà. Siate felici, il vostro rapporto sta diventando sempre più stabile nonostante le continue lotte. In coppia perciò sarete di fronte ad una giornata ricca di consensi, sappiatelo fin da ora. In merito al partner, si consiglia di dare una svolta alle problematiche aperte. Single, voialtri invece sarete in uno stato d'animo sereno, il che vi permetterà di guadagnare equilibrio interiore e di condividere la vostra voglia di vivere con i vostri familiari. Nel lavoro, ci saranno molto presto delle buone occasioni da cogliere, alcune imperdibili già potrebbero scorgersi all'orizzonte.

Un progetto ricco di prospettive per il futuro, intanto, potrebbe andare molto presto in porto. Voto 9.