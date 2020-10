L'Oroscopo del 9 ottobre riapre con nuove indicazioni in merito al quinto giorno della corrente settimana. Senz'altro, la giornata in analisi è pronta a riservare nuove sorprese, ovviamente direttamente svelate dall'astrologia, come sempre applicata alla normale quotidianità. Iniziamo subito con l'anteprima, mettendo in rilievo le previsioni zodiacali di venerdì: pronti a scoprire quali saranno i più fortunati tra Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine? Ebbene, ad avere l'onore e la fortuna di essere i favoriti dall'astrologia quotidiana sono solo due segni, altamente supportati dagli astri.

Allora, tagliamo subito la testa al toro (ovviamente senza offesa per gli amici del Toro) regalando una bella soddisfazione ai nativi del Toro e del Cancro, in questa circostanza considerati al top con cinque stelle. Invece, in merito ai segni con presunte problematiche o prossime a divenire tali - ovviamente sempre secondo le qualità espresse dalle effemeridi del momento - a soffrire un po' di più degli altri saranno i nati sotto il segno della Vergine, indicati in periodo da ko.

Vediamo di appurare qualcosa in più dalla classifica quotidiana per poi passare all'oroscopo di venerdì 9 ottobre su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline 9 ottobre

Gli ultimi studi astrali hanno dato già i risultati richiesti in merito al grado di positività da attribuire alla giornata di venerdì.

Iniziamo quindi, senza tergiversare, a togliere definitivamente il velo alla nuova classifica stelline quotidiana riguardante la giornata del 9 ottobre. Come annunciato in apertura, ad essere valutati dall'oroscopo su amore e lavoro, in questa sede, i soli segni della prima sestina da Ariete a Vergine.

A seguire il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo del giorno, segno per segno:

★★★★★: Toro, Cancro;

★★★★: Ariete, Gemelli, Leone;

★★★: nessuno

★★: Vergine.

Previsioni zodiacali di domani 9 ottobre: Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete (21 marzo - 20 aprile): ★★★★. L'oroscopo del 9 ottobre al segno dell'Ariete prevede una giornata conformata alla buona predisposizione lunare.

In amore, finalmente vi renderete conto di quanto siete fortunati e di quanto sia bella, unita e forte la vostra famiglia. Farete progetti insieme, e all'orizzonte potrebbe esserci l'idea di un viaggio da programmare, per passare dei momenti spensierati. Single, la possibilità che si risveglino in voi prepotenti curiosità e desideri repressi sarà piuttosto alta a causa dell'influenza di Marte. In serata, preparatevi ad un incontro mozzafiato, magari potrebbe essere quello giusto. Nel lavoro, forse dovrete raddoppiare il vostro impegno. Comunque sappiate che alle vostre spalle veglierà un pianeta del calibro di Marte, capace di trasformare ogni difficoltà in opportunità e in successo. Quindi avanti tutta e rinforzate autostima ed entusiasmo.

Voto - 8

♉ Toro (21 aprile - 20 maggio): ★★★★★. Le previsioni astrologiche di venerdì indicano l'arrivo di un periodo molto fortunato. Il quinto giorno della settimana, inizialmente lunatico e sbarazzino, col passare delle ore si trasformerà in qualcosa di estremamente piacevole. In amore, disinvolti e simpatici, sfoggerete un entusiasmo contagioso capace di trascinare anche i partner più pantofolai. Dopo il periodo vacanziero in città tutto filerà liscio, ed una pioggia di conferme vi ristorerà dalle fatiche recenti. Una bella comunicativa con lui o lei permetterà di crescere, di stabilire nuove intese. Single, la ruota della fortuna girerà nel verso giusto, magari favorendo quell'incontro d'amore che sognate da tempo.

Non sarà neppure necessario andare a cercare, perché le nuove conoscenze verranno a voi come le api sui fiori. Nel lavoro, porterete avanti con abilità gli impegni quotidiani ed affronterete eventuali problemi nel modo giusto; i contatti vi regaleranno nuove possibilità di riuscita, e non farete nessuna fatica per entrare in perfetta sintonia con i colleghi. Voto - 9

♊ Gemelli (21 maggio - 21 giugno): ★★★★. L'astrologia in base a quanto evidenziato dall'oroscopo preannuncia un venerdì di media positività. In amore, il quadro astrale esprime una grande gioia nei vostri confronti. Le stelle sapranno farvi ritrovare la passione e l'intesa profonda con il vostro partner. Si prospetta così un periodo denso di eventi, la voglia di fare e sperimentare sarà estremamente positiva e non sarà di certo la stanchezza a fermarvi.

Single, il cielo vi regalerà quello spirito positivo che sta alla base della felicità e vi infonderà l'intraprendenza necessaria per realizzare i vostri desideri. In serata si potrebbero presentare mille occasioni per rendere più appagante la vostra vita sentimentale. Nel lavoro sarà un buon giorno perché riuscirete a vedere più in là di chiunque altro: giocate bene le vostre carte e il successo sarà assicurato. Un buon consiglio, non perdetevi d'animo alla prima difficoltà ma andate dritti senza fermarvi. Voto - 8

L'oroscopo del giorno 9 ottobre: Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro (22 giugno - 22 luglio): ★★★★★. L'oroscopo sulla giornata di venerdì in generale presuppone possa essere un frangente quasi perfetto.

Il periodo sarà sostenuto egregiamente dalla presenza di una splendida Luna nel segno. Dunque, giornata vincente a 360°, senza titubanze degne di nota. Qualche piccola difficoltà a coloro con ascendente Vergine, Scorpione, Sagittario: prendete le dovute precauzioni evitando di portare all'esasperazione eventuali diatribe verbali. In amore, la partita si farà avvincente; avrete in mano buone carte da giocare, dovrete solo crederci di più e il vostro rapporto brillerà quasi come le stelle del cielo. Single, in questa giornata sarete in ottima forma grazie all'astro della Terra. Avrete energia da vendere e idee originali: in molti faranno a gara per starvi vicino, cosa che ingrandirà il sorriso sul vostro volto.

Nel lavoro, durante questa giornata vincerete la pigrizia e sarete iperattivi, riuscirete ad organizzarvi al meglio, sarete puntuali negli appuntamenti. Avvertirete uno spirito positivo su tutti i vostri progetti futuri. Voto - 9

♌ Leone (23 luglio - 23 agosto): ★★★★. L'oroscopo del 9 ottobre invita a non spingere sul pedale dell'acceleratore per arrivare a rapide soluzioni. Senz'altro è preferibile aspettare, organizzare bene mentalmente il futuro prima di sbilanciarsi in qualsiasi cosa. In amore, anche se non sarà tutto perfetto rispetto alle difficoltà precedenti, la giornata di venerdì vi sembrerà decisamente adatta ad essere vissuta in serenità. Torneranno passione e complicità, e vivrete dei momenti felici con la persona amata.

Single, un amore importante potrebbe nascere dall'oggi al domani, ma affinché questo possa avvenire, occorre che vi rendiate disponibili, aperti al dialogo e alla conoscenza di nuove persone. Abbassate un po' la guardia ogni tanto, e correte qualche rischio. Nel lavoro, il buongiorno si vede dal mattino, e a giudicare dall'umore, la giornata si preannuncia dinamica con novità e progetti vincenti. Cogliete le occasioni che il destino vi offrirà, accettando una proposta anche se potrebbe sembrare una sfida azzardata. Voto - 8

♍ Vergine (24 febbraio - 23 settembre): ★★. L'oroscopo di venerdì 9 ottobre preannuncia una giornata da prendere con le dovute accortezze, sappiatelo fin da subito, ok? Il periodo è previsto dalla carta astrale come negativo, quindi sappiate che qualora doveste mettervi in gioco, la probabilità di fallire l'obiettivo in qualsiasi ambito sarà molto alta.

Purtroppo questo è dovuto ad astri poco performanti nei vostri confronti, pertanto, come si dice di solito: "Se lo conosci, lo eviti". In campo sentimentale, interiormente vi sentirete agitati: proverete emozioni difficilmente decifrabili e gestibili che vi porteranno a respingere il vostro partner. Fate attenzione a non calcare troppo la mano, perché potrebbe finire per allontanarsi da voi. Single, se la compagnia di amici non è quella giusta, cambiatela. Non dovete sforzarvi andando contro quelli che sono i vostri interessi. In amicizia conta la qualità, sia delle uscite che delle persone fidate, e non la quantità. Nel lavoro, la "signora della notte" non vi sarà benevola, creandovi disagi e momenti di nervosismo.

Non è il giorno adatto per acrobazie mentali, ma andrà tutto rimandato a sabato, oppure a giorni migliori. Voto - 6.

