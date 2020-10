Cosa riserva l'Oroscopo del giorno 21 ottobre per i vari segni zodiacali? Eccoci giunti nel cuore della settimana, questo mercoledì si preannuncia intenso per via della Luna in Capricorno. Con il disco d'argento in una posizione opposta a quella del Cancro (suo domicilio naturale), la giornata potrebbe riservare spiacevoli risvolti e sgradite discussioni. Tuttavia, tenendo ben presente questo fattore sarà possibile 'tamponare' i danni. Andiamo a leggere le previsioni della giornata e relativa classifica disposta in ordine decrescente.

Previsioni astrologiche degli ultimi quattro segni zodiacali

Cancro – 12^ - L’oroscopo di mercoledì 21 ottobre vi mette subito in guardia dalla posizione della Luna in segno opposto.

Questa giornata potrebbe riservare degli intoppi, ma ciò non esclude una maggiore concentrazione nel lavoro e nelle faccende domestiche. Chi sarà impegnato a sbrigare delle commissioni, potrebbe rischiare di ritrovarsi invischiato in una lunga coda. Prima di uscire di casa, sinceratevi di aver preso tutto il necessario e di aver ricaricato il cellulare. Tutto quello che dovrete fare sarà stringere i pugni e aspettare che passi la tempesta.

Amore: la vostra vulnerabilità rischierà di generare discussioni con la persona del cuore o in famiglia, cercate di misurare le parole;

Lavoro/Soldi: sarete molto concentrati! Avete degli obiettivi e non avete alcuna intenzione di mollare la presa;

Salute: qualche nativo tende a soffrire di mal di stomaco anche per colpa del nervosismo.

Toro – 11^ - Dentro di voi, spesso si combatte una battaglia contrapposta.

Amate moltissimo la vostra famiglia e gli amici, ma delle volte desiderate starvene da soli e viaggiare verso mete ignote e affascinanti. Forse le novità apprese durante lo scorso weekend non vi sono andate a genio, tuttavia da questo mercoledì comincerete ad accettarle e a darvi da fare di conseguenza.

Amore: le relazioni nate da circa 2-3 anni, potrebbero entrare in una fase di crisi, ma se il sentimento è forte, ogni tempesta sarà superata;

Lavoro/Soldi: chi aspira ad una carriera di successo, potrà sfruttare l'elevata concentrazione mentale di cui disporrà in queste 24 ore;

Salute: la salute al primo posto, state lontani dal caos e non imitate la massa.

Sagittario – 10^ - Purtroppo vi aspetta un mercoledì sottotono.

Vi ritroverete a combattere con un forte senso di nostalgia e apatia. L'autunno non vi piace, ma la situazione generale peggiora il vostro malumore. Avete bisogno di un nuovo inizio e di maggiore spazio. Vi sentite soffocare tra le mura di casa. Tempo al tempo e tutti i nodi verranno al pettine.

Amore: la relazione delle coppie che vivono a distanza si trova in piena fase critica;

Lavoro/Soldi: stelle importanti per la professione e per i progetti personali;

Salute: in questo periodo è meglio tenere alta la guardia.

Vergine – 9^ - Mercoledì in cui alzare la guardia e non prendere niente e nessuno sottogamba. Gli imprevisti rischieranno di farvi saltare dei piani facendovi rattristare. "Chi la dura la vince", quindi non datevi mai per spacciati e continuate a lottare per dar vita ai vostri sogni.

Guardatevi attorno e troverete ciò che state cercando.

Amore: i giovani innamorati vivranno 24 ore palpitanti;

Lavoro/Soldi: i prezzi sono sempre più alti e vi sentite frustrati. In questo periodo non potete permettervi di fare delle grosse spese;

Salute: evitate gli sbalzi di temperatura.

L'oroscopo di mercoledì 21 ottobre dei segni di metà classifica

Ariete – 8^ - Giornata di fuoco per voi che siete audaci, ostinati e molto ambiziosi. Il vostro motto è "Punta alle stelle", infatti avete in cantiere dei progetti interessanti. In questo mercoledì, potrete beneficiare di una ritrovata carica cosmica, destinata a supportarvi in tutte quelle attività più pesanti. Potreste finalmente trovare ciò che state cercando da tempo immemore.

Accettate i cambiamenti che verranno e non lamentatevi sui social, perché non ne vale assolutamente la pena.

Amore: chi è solo è più concentrato nei suoi obiettivi, ma a partire da queste 24 ore fino a dicembre inoltrato, sarà possibile incontrare una persona interessante;

Lavoro/Soldi: con il capo o con dei colleghi tira una certa aria;

Salute: in vista dell'imminente cambiamento d'orario, cercate di abituarvi gradualmente a partire da questo mercoledì.

Scorpione – 7^ - Si prevede un normalissimo mercoledì anche se qualche problema potrebbe spuntare da un momento all'altro. Generalmente non siete inclini al perdono e non vi scordate i torti subiti, ma cercate di porgere l'altra guancia e di chiudere con il passato.

Questa giornata del 21 ottobre rischierà di rallentarvi nelle varie attività a causa del fatto che potreste sentirvi poco bene.

Amore: liti con il partner;

Lavoro/Soldi: finanze 'KO';

Salute: possibili sbandamenti o disattenzioni, considerate di farvi visitare da un medico.

Pesci – 6^ - Siete un segno devoto, altruista e molto creativo. L’oroscopo prevede una giornata con dei colpi di scena inaspettati. Qualcuno o qualcosa vi lascerà stupefatti! Ultimamente il vostro umore è stato altalenante, del resto siete anche un segno volubile. Il Natale sta per avvicinarsi e voi siete già alle prese con i primi acquisti o preparativi, in giornata completerete qualcosa. Amate molto questa festività ma siete un po' preoccupati per come potrebbero andare le cose.

Rilassatevi di più!

Amore: il partner perfetto non esiste;

Lavoro/Soldi: non eccedete con le spese altrimenti rischierete di finire in bolletta;

Salute: qualcosa vi impensierirà.

Gemelli – 5^ - Siete una persona di mondo. Avete collezionato molte esperienze, avete viaggiato e conosciuto un sacco di persone che sono entrate e uscite dalla vostra vita. Ed ecco che in questo mercoledì potreste allacciare dei nuovi contatti, destinati ad arricchirvi l'esistenza. Il fatto che siate un segno curioso è un aspetto positivo, dunque, coltivatelo fino in fondo. Presto o tardi, con la buona volontà arriverete in cima alla montagna del successo.

Amore: vi piace una persona e desiderate essere ricambiati e rispettati;

Lavoro/Soldi: forse siete nel bel mezzo di una matassa da sbrogliare al più presto;

Salute: alle prese con una dieta.

Oroscopo e classifica dei primi quattro segni dello zodiaco

Leone – 4^ - Detestate avere rivali, soprattutto in amore e nel lavoro.

Questa giornata vi permetterà di primeggiare e di farvi valere. Il vostro talento brillerà e nessuno riuscirà ad oscurare la vostra luce. Forse ultimamente vi siete sentiti devastati o combattuti, magari per colpa di alcuni eventi poco promettenti e che vi hanno fatto sentire insicuri.

Amore: in amore siete sempre autoritari, non a caso avete la tendenza a dominare;

Lavoro/Soldi: l'ingegnosità non vi mancherà di certo;

Salute: sarete in ottima forma mentale e fisica.

Acquario – 3^ - Niente piove dal cielo, solo con il duro lavoro si ottengono le vittorie e i successi. Siete invidiati e ammirati perché avete sempre delle buone idee e il vostro istinto non vi tradisce mai. Continuate a fare leva sulla creatività e la fantasia, questi due elementi vi spingeranno verso dei nuovi orizzonti.

Possibili telefonate o richieste d'amicizia.

Amore: se c'è una persona che vi piace, in queste 24 ore potrete anche dichiararvi;

Lavoro/Soldi: rivedete i conti prima di procedere con un affare;

Salute: coltivare degli hobby aiuta a vivere più serenamente.

Bilancia – 2^ - Le previsioni astrologiche spalancano le porte ad una meravigliosa giornata. L'odore dell'autunno sprigionerà delle sensazioni piacevoli, invogliandovi a darvi da fare. Siete dei caffeinomani nati, per voi la mattina non può cominciare senza una bella tazzina di caffè caldo e profumato. Ed ecco che in queste 24 ore vi ritroverete a fare tutto quello che adorate fare: avanti così!

Amore: "L'amore non è bello se non è litigarello" dice un famoso proverbio, ma voi siete stufi di questionare su ogni cosa;

Lavoro/Soldi: coloro che lavorano con le parole e la creatività dovranno sfruttare questa giornata per dare 'gas' al proprio progetto;

Salute: nottata insonne.

Capricorno – 1^ - Il vostro senso del metodo, in questa giornata risulterà accentuato.

Sarete invincibili e irresistibili. Da molto tempo non ve ne va bene una, ma finalmente la ruota comincerà a girare a vostro favore. Coltivate le vostre ambizioni e non mettetevi dei paletti. Sentitevi liberi di seguire il vostro istinto e non indietreggiate mai. Coloro che si ritrovano dinanzi ad un bivio, prenderanno posizione.